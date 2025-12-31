Golpe de escena en la venta de 0km: este modelo arrasó en diciembre y fue el ganador de 2025

El año se cerró con un fuerte incremento en los patentamientos de autos 0km respecto de 2024. También hubo un final peleado entre las marcas.

En el mercado de los autos 0km, el año 2025 cerró con el dominio de dos modelos de la misma marca.

Las ventas de autos 0km en 2025 cerraron 2025 con la buena noticia del fuerte crecimiento en patentamientos respecto de 2024, con casi un 48% de suba, y con dos peleas cabeza a cabeza que demandaron hasta los últimos días de comercialización en las concesionarias para definir a los grandes ganadores del año. Y en ambos casos hay una marca como denominador común: Toyota .

El gigante japonés superó a Volkswagen en el mano a mano de las terminales, ambas con mucha diferencia respecto de Fiat, la tercera en discordia. Y la Toyota Hilux revirtió en el último mes del año una tendencia que le había sido desfavorable en los últimos meses: cuando parecía que el Toyota Yaris tenía todo para ganar 2025 como el modelo más vendido, la icónica pickup vendió en diciembre casi la misma cantidad que en noviembre (dato atípico) y se quedó con el título.

La Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA) difundió los números con un cierre más que positivo para todo el mercado. En un mes que históricamente muestra una fuerte caída en ventas, la Toyota Hilux cerró diciembre con números muy parecidos a los de noviembre (1.805 contra 1.835 del mes previo) . Esa cifra, junto con el desplome del Yaris (593 unidades patentadas en diciembre), fueron el combo que le permitieron a la pickup liderar las ventas totales del año.

Toyota Hilux Toyota Hilux. Toyota

Nada que sorprenda ya a esta altura, porque la Hilux lleva 20 años como la pickup más vendida en el país, y volvió a ser el modelo más patentado en general después de que en 2024 fuera el Peugeot 208 el más exitoso. Otra camioneta, la Ford Ranger, fue segunda en los patentamientos del último mes y cerró quinta el año, por encima de la Volkswagen Amarok.

El cierre de ventas fue de todos modos auspicioso para Volkswagen en la proyección de 2026. Su mas reciente incorporación a la gama, el Tera, quedó tercero en diciembre y se perfila para ser uno de los grandes protagonistas para el próximo año como el SUV de entrada de gama de la marca alemana.

Toyota Yaris

También se ratificó la tendencia en alza del Ford Territory, el SUV importado de China que tuvo un cierre de año furioso en ventas y un crecimiento del 138% respecto de lo que se patentó en 2024: pasó de 5.914 unidades el año pasado a 14.063.

Las marcas chinas, que habían amenazado en los meses previos con una verdadera invasión, tuvieron una retracción de ventas en diciembre y el SUV BAIC BJ30 aparece recién en el puesto 27, con 246 unidades patentadas.

Así fueron las ventas de autos 0km en diciembre 2025

Toyota Hilux: 1.805 patentamientos Ford Ranger: 964 Volkswagen Tera: 847 Ford Territory: 807 Volkswagen Polo: 800 Peugeot 208: 780 Fiat Cronos: 734 Volkswagen Amarok: 634 Chevrolet Tracker: 620 Chevrolet Onix: 609.

Y así quedó el ranking de ventas en 2025:

Toyota Hilux: 30.768 patentamientos Toyota Yaris: 30.150 Fiat Cronos: 29.905 Peugeot 208: 29.095 Ford Ranger: 24.976 Volkswagen Amarok: 23.612 Volkswagen Polo: 21.324 Toyota Corolla Cross: 18.151 Chevrolet Tracker: 17.647 Volkswagen Taos: 16.523.

El mano a mano entre Toyota y Volkswagen

Con los números de diciembre se confirmó el balance muy positivo para el mercado de los autos 0km en 2025. Según informó ACARA, en el último mes se patentaron 23.997 vehículos, lo que representó un crecimiento interanual del 10,3% frente a las 21.761 unidades registradas en diciembre de 2024.

Fiat Cronos

Así, 2025 finalizó con un total de 612.178 vehículos patentados, lo que representa un salto del 47,8% frente a 2024, año en el que se habían registrado 414.211 unidades. Es el mejor desempeño del mercado desde 2018 y confirma la recuperación del sector tras varios años de retracción.

En ese contexto, Toyota (97.081 unidades vendidas) y Volkswagen (94.436) fueron las dos marcas que pelearon por el 1 hasta el final. Ambas tienen tres modelos en el top ten. Tercera fue Fiat, con 74.752 y el Cronos como estandarte consolidado.

Volkswagen Tera Volkswagen Tera. Volkswagen

De todos modos, para Stellantis fue otro buen año, ya que el conglomerado de sus marcas posiciona al consorcio como el más fuerte del país: entre Fiat, Peugeot (49.911), Citroën (24.031), Jeep (21.989), RAM (5.255) y DS (668) sumaron 176.606 unidades patentadas.

El ranking de marcas en 2025