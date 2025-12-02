Cuánto sale un Toyota Yaris 0 kilómetro con valor actualizado en diciembre 2025

Es uno de los autos 0 km más populares del país y pelea por cerrar el año como líder absoluto. Por qué mantiene su éxito en Argentina y cuánto aumentó este mes.

Con casi 30 mil unidades patentadas en el año, el Toyota Yaris se consolida como uno de los grandes protagonistas del mercado automotor argentino, en un contexto donde la llegada de autos chinos y el regreso de varios modelos importados están generando una competencia cada vez más fuerte en la industria. ¿Cuál es su precio actualizado en diciembre de 2025?

El Yaris, un hatchback para el Segmento B (chico), combina una mecánica conocida y confiable, tiene un buen consumo de nafta y su precio de lista aún lo ubica entre los modelos más accesibles de su categoría y entre 10 autos 0km más baratos de Argentina .

Es un vehículo pensado para el uso urbano , pero con un comportamiento correcto en ruta, lo que lo vuelve popular entre los usuarios que buscan un auto "completo", con buenas prestaciones y con un valor relativamente accesible teniendo en cuenta sus características y los rivales con los que compite en Argentina .

Toyota Yaris, el vehículo más patentado en 2025

De acuerdo con el informe mensual de la Asociación de Concesionarios Automotores de la República Argentina (ACARA), el Toyota Yaris se ubica entre los modelos 0km más patentados del año y lidera el ranking acumulado 2025 en todas las categorías, logrando un participación del mercado del 5,3%.

Toyota Yaris Así luce el interior del Toyota Yaris que se vende en Argentina. Toyota

Tomando como parámetro los primeros 11 meses del año, el podio de vehículos livianos (automóviles + comerciales livianos) el Yaris queda de la siguiente manera, según ACARA:

Toyota Yaris – 29.551 unidades Fiat Cronos – 29.132 Toyota Hilux – 28.959 Peugeot 208 – 28.251 Ford Ranger – 23.959

En noviembre, el mercado mostró un liderazgo claro de la Toyota Hilux, que volvió a ubicarse en lo más alto del ranking mensual con 1.831 patentamientos. Detrás se posicionaron el Peugeot 208 (1.343) y el Volkswagen Tera (1.327) dos modelos que vienen consolidando un muy buen año en ventas. El cuarto lugar quedó para el Fiat Cronos (1.261) mientras que el Toyota Yaris cerró el Top 5 del mes con 1.256 patentamientos, manteniéndose entre los autos más elegidos del país.

Toyota Yaris: modelos y versiones disponibles en Argentina

El Toyota Yaris nació en 1999 y desde entonces se transformó en uno de los modelos globales más importantes de la marca, con presencia fuerte en mercados de Asia y América Latina. En Argentina se comercializa desde 2016 y hoy se ofrece la cuarta generación (código XP150), producida en la planta de Sorocaba, Brasil, desde donde se abastece a toda la región.

Toyota Yaris

Esta generación se desarrolló sobre la plataforma B de Toyota pensada para mercados emergentes, con un enfoque orientado al uso urbano y a la eficiencia. Toda la gama utiliza el mismo conjunto mecánico: un motor naftero 1.5 litros 2NR-FE con 107 CV y 140 Nm, asociado a una caja automática CVT de siete marchas simuladas y tracción delantera.

En tecnología, el Yaris ofrece una pantalla táctil de 7 pulgadas con Android Auto y Apple CarPlay, entradas USB y seis parlantes. En seguridad, todas las versiones incluyen siete airbags, control de estabilidad, control de tracción, frenos ABS, EBD y asistente de arranque en pendiente.

Diferencias entre las versiones del Toyota Yaris en Argentina

Toyota Yaris XS 1.5 CVT 5P (versión de entrada)

Llantas de acero con tazas

Aire acondicionado manual

Pantalla de 7’’ con conectividad

Tapizados de tela

Llave convencional

Faros halógenos

Seguridad completa (7 airbags + ESP)

Toyota Yaris XLS 1.5 CVT 5P (versión intermedia)

Llantas de aleación de 15’’

Encendido por botón (según MY)

Sensor de estacionamiento trasero

Detalles cromados y mejor calidad interior

Cámara de retroceso

Control de velocidad crucero

Toyota Yaris S 1.5 CVT 5P (tope de gama)

Llantas de aleación de 16’’

Ópticas delanteras con proyectores y LED (según MY)

Tapizados y terminaciones con mejor calidad percibida

Spoilers y detalles exteriores específicos

Equipamiento completo de confort y asistencia

Cámara, sensores y cruise control + mejorras estéticas exclusivas

Cuánto sale un Toyota Yaris 0 kilómetro con valor actualizado en diciembre 2025

El Toyota Yaris continua siendo la puerta de entrada a la gama de la automotriz japonesa en el país y uno de los modelos con mayor presencia en las calles. En este mes, la marca aplicó un incremento de alrededor del 4% sobre los valores de lista oficiales con respecto a lo que había sido noviembre. Así, los precios del Toyota Yaris con valor actualizado en diciembre 2025 son: