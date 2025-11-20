Ya tiene fecha de llegada el SUV de Toyota más esperado en el mercado argentino

La marca japonesa ya definió el lanzamiento en el país. Fotos, equipamiento y mecánica de un vehículo que llega para estar entre los protagonistas de 2026.

La cuenta regresiva para uno de los lanzamientos más esperados del año ya tiene un punto claro en el calendario: Toyota confirmó cuándo mostrará por primera vez en la región y en qué momento llegará a la Argentina el Yaris Cross , el SUV compacto derivado del vehículo más vendido en lo que va del 2025 y que viene a reforzar su presencia en el segmento con mayor competencia del mercado regional .

En concreto, la marca japonesa anunció que lo presentará este sábado 22 de noviembre en el Salón del Automóvil de San Pablo , en Brasil, donde también se fabricará para toda la región, en un proceso que estuvo marcado por una demora imprevista, luego de la destrucción parcial de la planta de motores de Porto Feliz .

El Toyota Yaris Cross llega para competir en un segmento hoy dominado por opciones como Chevrolet Tracker , Jeep Renegade , Honda HR-V , Nissan Kicks y Volkswagen T-Cross , y lo hará en un contexto favorable; en lo que respecta a la Argentina, su hermano, el Yaris hatchback , fue líder en ventas en mayo, julio, agosto y septiembre, y con un acumulado 28.286 unidades patentadas entre enero y octubre es un firme candidato a cerrar 2025 en lo más alto.

Toyota Yaris Cross, una de las novedades entre los SUV que llegarán al país en los próximos meses.

Según confirmó Toyota Argentina este miércoles, “durante febrero” el Yaris Cross “estará disponible en los 43 concesionarios en todas las provincias del país”. De este modo, tal como lo dice el comunicado oficial “el vehículo reforzará la presencia de Toyota ingresando en el segmento de mayor crecimiento del mercado, los SUV compactos (B-SUV), que hoy representan más del 17% de las ventas”.

Con esa base, Toyota busca que su nuevo SUV se convierta en protagonista desde el primer día, apuntando a un público que hoy divide sus preferencias entre propuestas consolidadas y que ahora suma una alternativa con la que la automotriz japonesa aspira a reforzar su posición en la región.

Toyota Yaris Cross: versiones y motorizaciones confirmadas

El Yaris Cross ocupará el lugar intermedio entre el Yaris convencional y el Corolla Cross. Para el mercado argentino, la gama estará conformada por cinco configuraciones: XLI nafta, XEI nafta, SEG nafta, XEI Hybrid y SEG Hybrid. Las tres variantes nafteras utilizarán el motor 1.5 de 16 válvulas de 107 caballos asociado a una caja automática CVT de siete marchas preprogramadas, la misma configuración presente en el Yaris hatchback.

Toyota Yaris Cross Así es el Toyota Yaris Cross asiático.

Las dos opciones híbridas marcarán una novedad en este segmento. Los Yaris Cross XEI Hybrid y SEG Hybrid incorporarán un motor 1.5 Hybrid de 111 caballos, con caja automática eCVT y tracción delantera. La marca había anticipado una autonomía combinada total de 900 kilómetros, un punto que busca diferenciarlo frente a rivales directos como Volkswagen T-Cross, Renault Kardian, Chevrolet Tracker y Peugeot 2008.

Equipamiento, seguridad y posicionamiento en el mercado

Toyota busca que el Yaris Cross llegue con un paquete competitivo de diseño, equipamiento y eficiencia. El modelo exhibe líneas más robustas que el Yaris convencional y un frente con parrilla prominente y ópticas afiladas, atributos que lo ubican de lleno en la estética SUV que demanda el público de este nicho.

Toyota Yaris Cross Toyota Yaris Cross. Toyota

El apartado de seguridad será uno de los pilares de la propuesta. Todas las versiones incluirán seis airbags de serie y el paquete Toyota Safety Sense, el conjunto de asistencias a la conducción que la marca equipa en la mayoría de sus vehículos nuevos. Entre sus funciones se destacan el Sistema Pre-Colisión con Detector de Peatones, el Control de Velocidad Crucero adaptativo con Radar Dinámico, el Asistente de Manejo en Carril y las Luces Altas Automáticas.

Toyota Yaris Cross Toyota Yaris Cross. Toyota

La fabricación del modelo estará a cargo de la planta de Sorocaba, en Brasil, lo que en su momento fue señalado como un factor relevante para garantizar disponibilidad y precios más competitivos frente a los importados. Este punto resulta clave en un segmento donde la demanda es alta y la oferta se renueva constantemente.