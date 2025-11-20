Cómo funcionarán los servicios durante este fin de semana largo en Neuquén

Para este finde XXL el municipio neuquino informó acerca de los servicios a la comunidad. Atentos a los días y horarios del estacionamiento medido.

Desde la Municipalidad de Neuquén confirmaron que las oficinas permanecernpan cerradas desde este viernes 21 y hasta el próximo lunes 24 de noviembre con motivo del feriado extra largo por el Día de la Soberanía Nacional. No obstante, estarán activos los servicios de guardia y de emergencia.

Respecto a los servicios públicos durante este feriado largo, funcionarán de la siguiente manera:

• COLE: viernes 21, funcionamiento normal; lunes 24, con frecuencia del sábado/domingo.

• SAEM: viernes 21, funcionamiento normal; lunes 24, sin funcionamiento.

• Centros de Transferencia: viernes, sábado y domingo, abierto. Lunes 24, cerrado.

• Cementerios Central y Progreso: abiertos de 9 a 19.

• Línea 147: funcionamiento de 8 a 15.

• Línea 103 de Protección Civil: por emergencias, las 24 horas.

• Oficinas de Turismo: de 8 a 20 oficinas del centro y de la ETON, de 8 a 19 oficina del puente y del balneario Gustavo Fahler.

• Balnearios: guardia preventiva de 14 a 20 / Sanitarios abiertos de 8 a 22.

• Subsecretaría de las Mujeres: guardia de 9 a 15 – Área Legal: 2995940203 – Área Psicosocial: 2995940202.

Colectivos - paradas.jpg

Qué harán los comercios durante este feriado

Según el calendario nacional, el viernes 21 es considera un día no laborable con fines turísticos, mientras que el lunes 24 de noviembre es feriado trasladado por el Día de la Soberanía Nacional, celebra originalmente el 20.

De acuerdo al Observatorio Económico de la Asociación de Comercio, Industria, Producción y afines de Neuquén (Acipan), los resultados obtenidos del sondeo realizado en comercios neuquinos, para este viernes el 71,4% de los locales abrirá sus puertas en horario habitual, entre las 8 y las 21 horas aproximadamente. Por su parte, el 21,4% permanecerá cerrado, mientras que el 7,2% restante trabajará con horario reducido.

SFO Nota inedita aumentos de precios en comercios por asuncioon de Milei (5).JPG Sebastián Fariña Petersen

También en base al estudio del Obervatorio Económico, sobre el lunes 24, el panorama se modificará abruptamente, dado que el 68% de los locales no abrirá, un 29% atenderá con horario reducido y únicamente el 3,5% mantendrá su atención habitual.

Se debe tener en cuenta que el viernes 21 es considerado un día no laborable con fines turísticos, tal como lo dispuso el Gobierno Nacional. Por lo tanto, corresponde a los empleadores decidir si durante esta jornada se abrirán o no las puertas de sus comercios. A diferencia de lo que ocurre en los feriados, en caso de que se deba acudir al puesto laboral,la remuneración debe ser la misma que una jornada normal.