Feriado XXL: ¿Cómo funcionarán los comercios este 21 y 24 de noviembre en Neuquén?

Se conoció un relevamiento realizado por ACIPAN. Qué pasa con el resto de las actividades en la ciudad.

Qué pasará con los comercios en Neuquén durante el finde largo

El Observatorio Económico de la Asociación de Comercio, Industria, Producción y afines de Neuquén (Acipan) realizó un sondeo entre los distintos comercios de la ciudad capital para monitorear los horarios de atención de cara a este fin de semana largo que tendrá lugar en el país.

Según el calendario nacional, el viernes 21 es considera un día no laborable con fines turísticos, mientras que el lunes 24 de noviembre es feriado trasladado por el Día de la Soberanía Nacional, celebra originalmente el 20.

Los resultados obtenidos del estudio relevaron que este viernes, el 71,4% de los locales abrirá sus puertas en horario habitual , es decir, entre las 8 y las 21 horas aproximadamente. Por su parte, el 21,4% permanecerá cerrado, mientras que el 7,2% restante trabajará con horario reducido.

ACIPAN (3).JPG ACIPAN Maria Isabel Sanchez

Respecto al lunes 24, el panorama se modifica abruptamente, ya que el 68% de los locales no abrirá, un 29% atenderá con horario reducido y únicamente el 3,5% mantendrá su atención habitual.

Finde largo: cómo deben pagarte si trabajás el viernes 21 o el lunes 24

Este nuevo fin de semana largo por el Día de la Soberanía Nacional incluirá dos jornadas clave: el viernes 21 y el lunes 24 de noviembre. Aunque ambos días implican descanso para gran parte de la población, en algunos sectores se trabaja con normalidad. En esos casos, la legislación laboral prevé distintos esquemas de pago dependiendo de si se trata de un feriado nacional o de un día no laborable.

El viernes 21 es considerado un día no laborable con fines turísticos, como lo dispuso el Gobierno Nacional. Por lo tanto, corresponde a los empleadores decidir si durante esta fecha se trabaja o no.

A diferencia de lo que ocurre en los feriados, en caso de que se deba acudir al puesto laboral, la remuneración debe ser la misma que una jornada normal.

SFP Calles vacias feriado (3).JPG Sebastián Fariña Petersen

Para el caso del lunes 24, la situación de un trabajador que preste servicio en esta fecha se encuentra regulada por las disposiciones de la Ley de Contrato de Trabajo N.º 20.744, la cual establece las normativas aplicables al descanso dominical y el pago de jornadas laborales en días feriados. Se trata de un feriado trasladable.

El artículo 181 de esta ley determina que durante los feriados nacionales rigen las mismas normas que los domingos, lo que implica la prohibición del trabajo, salvo excepciones. Asimismo, aquellos trabajadores que deban prestar servicios en dicha jornada deberán recibir una remuneración especial.

¿Cuántos feriados quedan en 2025?

El último mes del año nos espera con dos feriados establecidos por el gobierno nacional. El primero, tendrá lugar el lunes 8 de diciembre, en conmemoración del Día de la Inmaculada Concepción de María.

Asimismo, el segundo será el jueves 25 de diciembre, por la festividad mundialmente conocida como Navidad.