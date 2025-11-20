Descuentos y promociones en Cipolletti para reactivar el consumo

Desde firmas conocidas a negocios de barrio buscan incentivar a los clientes. ¿En qué locales se consigue? Reunión de la Cámara con el Intendente.

Uno de los conocidos comercios del centro de Cipolletti con descuentos y promociones.

“Sabemos que el planchazo es a nivel nacional pero queremos reactivar el mercado”, aseguró Gabriela Urrutia , de la Cámara de Industria y Comercio de Cipolletti , sobre la atractiva campaña local para alentar el consumo ante la pronunciada caída en las ventas.

Eso, sumado a las estrategias comerciales de algunos negocios propio de la época en la antesala de las fiestas y en el inicio de las despedidas de años, genera que en nuestra ciudad abunden por estos días en los locales los carteles y vidrieras con las palabras mágicas: promociones, descuentos y hasta liquidación ...

“Estuvimos reunidos el lunes con el intendente , la idea es trabajar en conjunto entre la Cámara, los comercios y el municipio y reactivar urgente el consumo. Se armó a la vez una mesa de trabajo con comercios de diferentes rubros, tirando ideas para beneficiar al sector. Le sugerimos a los comerciantes lanzar algunos descuentos tentadores ”, explicó Urrutia a LM Cipolletti .

E.C.P GABRIELA URRUTIA (4) Gabriela Urrutia, de la Cámara de Industria y Comercio: "Tenemos que aportar nuestro granito de arena con las promos, el algunos casos, para no fundirnos". Estefania Petrella

Además adelantó que otro de los temas centrales en esa charla con Rodrigo Buteler que quedó en carpeta de cara al período estival, es el de “las ventas en el Verano cultural, necesitamos hacernos fuerte allí porque si no Neuquén abarca todo con sus grandes fiestas…”.

“Semana movidita, de reuniones. La propuesta está muy buena y todos los comerciantes tienen que poner su granito de arena para sobrellevar la situación o, hablando claro, no fundirse. A la gente le pedimos que lo valore, dentro de sus posibilidades, y aproveche las ofertas”, redondeó Urrutia.

Una por una, promos resonantes

En calle 9 de Julio 472, Pampero, el clásico negocio de indumentaria urbana, rural e industrial que desembarcó en Cipolletti el año pasado, lanzó La Gran Barata, que se extenderá por al menos dos semanas más.

“El 30 % del comercio lo ocupan productos en descuento. Desde mallas, camisas, remeras, de todo, es muy amplia la oferta. Ropa de niños, de mujeres, de hombres. Tenemos prendas desde 9 mil pesos. Ojalá que la gente venga y no desperdicie esta oportunidad única”, indicó a este medio, Sebastián, su propietario.

El rubro de la gastronomía no se queda atrás con varias ofertas. En Estación Burguer (Miguel Muñoz entre Roca y San Martín), propiedad de la propia Urrutia, “lanzamos el 2x1 en hamburguesas y panchos”.

Hamburguesa Hay descuentos en hamburguesas y pizzas en varios locales cipoleños.

De esta manera, “2 súper panchos con conos de papas fritas te quedan a 8 mil pesos. Y el combo de hamburguesas con bebidas para 2 personas a 32 mil pesos, es decir 16 mil por persona”, detalló.

Otro comercio adherido es Combo Express, en Teniente Ibáñez y Brentana y en su otra sede de Esquiú al 1400 (descuento entre 30 y 40 % en panchos, hamburguesas, snacks).

Según la misma fuente, también tenían previsto sumarse con importantes descuentos “Carnicería Kupal, en sus dos direcciones y entiendo que Beitía Motos también, ojo si no las tiraron ya seguro lo harán en estos días”.

Promos, descuentos y ofertas especiales

En el rubro de la carne, además, la cadena Carnes de Distrito, con sede en Cipolletti y Fernández Oro (Avenida Cipolletti 1377) apuró ofertas para no quedarse atrás. “Por ejemplo, pusimos las costeletas a 2 kilos por 26 mil, el asado ruso 3 kilos por $ 36 mil, 2 kilos de tapa de asado o de nalga a $ 26.000 y 2 kilos de Osobuco a $ 16.000”, comentó Guillermo, su responsable.

Por su parte, Rosolina Restobar, de Irigoyen y Sáenz Peña también intenta combatir unos meses “muy complicados, entre el viento y el factor económico bajaron las ventas”, lamentó su dueña Verónica Pezo.

Para ello, “estamos lanzando una promo especial en el menú ejecutivo y a la tarde un 2x1 en tragos tipo Fernet, daiquiri, Gancia”.

2x1 por la crisis

En tanto, en la pizzería Donato Resto Bar, en Mengelle 670, todos los jueves “vamos a estar aplicando el 2x1 en pizzas. Y los miércoles happy hours extendido, desde que abrimos a las 19 hasta el cierre. Por ejemplo, las pintas de cerveza quedan en solo 3.000 pesos”, contó Maka, la propietaria. La aclaración: “las promo son en efectivo”.

pizzas a mitad de precio

Asimismo, en la tradicional Pizzería El Tano ya venían con las promos para atenuar la crisis y apuntan "a las plataformas como Pedidos Ya y Toque porque el bajón de julio para acá fue terrible en el rubro gastronómico. Así que hay que agudizar el ingenio y meterle descuentos para que la gente, que también está con lo justo pueda comprar", indicó su titular, Luca Mancini.

La crisis aprieta, se hace notar y los comerciantes tratan de ajustarse al bolsillo de los vecinos y tentar a los clientes para superar este momento desfavorable.