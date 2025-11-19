Giro en el caso del incendio fatal en Cipolletti: ahora investigan un doble crimen

Los sospechosos están identificados y son buscados intensamente. Un conflicto por dinero habría sido el detonante.

La investigación por el incendio la casa del barrio San Lorenzo de Cipolletti, donde murieron dos hombres, avanza hacia una hipótesis siniestra: ambas víctimas habían sido atacadas a puñaladas y los autores de la agresión después prendieron fuego el inmueble.

Se presume que fueron entre dos y tres sujetos, quienes estarían identificados y son intensamente buscados.

El conmocionante hecho ocurrió el último lunes por la tarde. Pocas horas después se confirmó que uno de los fallecidos era Pablo Franco Davies, de 34 años de edad, quien se encontraba en situación de calle y solía hospedarse en el lugar.

En tanto que este miércoles se confirmó el rumor que venía sonando con insistencia: la otra víctima era Aníbal Cuerda, oriundo de esta ciudad, de poco más de 50 años.

Incendio Barrio San Lorenzo

La hipótesis que toma fuerza indica que Cuerda alquilaba habitaciones de manera informal a cambio de dinero o drogas y que surgió una discusión con los sospechosos por una diferencia en el pago.

En un momento lo atacaron a puñaladas y Davies habría intentado interceder para frenar los puntazos, por lo que ambos sufrieron lesiones.

Antes de escapar iniciaron el incendio. Las cámaras de seguridad recabadas en el sector fueron relevantes para llegar hacia los acusados, que están identificados y sería inminente su detención.

Incendio Barrio San Lorenzo 2

Cuerda era integrante de una familia conocida en la localidad que se desempeñó durante varios años en el rubro farmacia. Aníbal, conocido como El Negro, era un gran deportista. Jugaba al básquet y al fútbol.

Últimamente, también arbitraba en la Liga Municipal de Fútbol de Veteranos y en otros certámenes amateur de la región. La vida lo cruzó con las adicciones y se le hizo dificil superarlas.