Se definieron los cruces de octavos en la Copa de la Liga: habrá un clásico

Finalizada la fecha 16, quedaron armados los enfrentamientos para los playoffs, que incluyen un duelo entre grandes.

Con los partidos de este lunes, quedaron resueltos los cruces de octavos de final de la Copa de la Liga Profesional, que el próximo fin de semana comenzará los duelos de playoffs . En octavos de final, el duelo entre Racing y River en el Cilindro de Avellaneda asoma como el duelo más caliente.

Los encuentros de eliminación directa se disputarán a un solo partido. Casi todos ellos serán en la cancha del mejor ubicado de la fase regular, a excepción de la final que irá en terreno neutral, en Santiago del Estero.

La zona A quedó en manos de Boca , que será local en tres cruces si llega incluso a semifinales. En octavos recibirá al Talleres de Córdoba de Carlos Tevez , que se salvó del descenso un par de fechas antes y se metió entre los ocho.

Segundo fue Unión de Santa Fe, que empató este lunes con Belgrano en Córdoba, en un partido donde le anularon mal un gol por supuesta posición adelantada que no fue. El Tatengue recibirá a Gimnasia de La Plata, que con la victoria en el cierre de la última fecha sobre Platense en Vicente López dejó afuera a Sarmiento de Junín y pasó a Talleres en la tabla.

Tercero del grupo A quedó Racing, que en el Cilindro de Avellaneda enfrentará nada menos que a River, que viene a los tumbos con nueve derrotas en los últimos doce encuentros. El estadio de Avellaneda está sancionado con dos partidos más sin público por el recibimiento contra Flamengo en la Libertadores, pero Aprevide le bajaría la pena y habría público en el clásico.

El Millo pasa el peor momento desde que volvió de la B, es decir 14 años. De todas formas, hace un par de meses ya eliminó a Racing de la Copa Argentina y en el historia lo tiene de nieto.

salas racing river

El que pase va con el ganador del duelo entre Lanús y Tigre, que se verán las caras en La Fortaleza.

Rosario Central ganó la zona B y será local de Estudiantes de La Plata en Arroyito. Es el mismo cruce que se dio el torneo pasado en la misma instancia y en el mismo escenario. Otra vez, el favorito es el equipo de Ariel Holan.

El ganador de ese duelo irá contra el que pase entre Central Córdoba de Santiago del Estero y San Lorenzo, que se enfrentarán en el Madre de Ciudades.

Mientras tanto, el choque entre Deportivo Riestra y Barracas Central promete ser una película de humor, teniendo en cuenta que son dos de los equipos del poder. El que pase va con el ganador de Unión-Gimnasia.

Si hay Superclásico, sería en semis

El triunfo del equipo de Claudio Úbeda sobre el de Marcelo Gallardo le subió la confianza a los ganadores, que se clasificaron directamente para la Libertadores del año que viene, mientras que pegó duro en el Millo.

Para que se repita un duelo entre Boca y River, ambos deberían avanzar hasta semifinales. En ese caso, jugarían en La Bombonera porque el xeneize fue el mejor de la etapa regular.