¡Impresionante! El tremendo golazo de Lucas Zelarayán que pone a Belgrano bien arriba

El Chino abrió el marcador para el Pirata con un bombazo, pero Aaron Molinas igualó sobre el final para Defensa y Justicia.

En una tarde en la que el fútbol parecía ausente, Lucas Zelarayán demostró por qué es el distinto de este Belgrano de Córdoba. Tras un primer tiempo gris e impreciso, el Chino frotó la lámpara en el amanecer del complemento con un remate de media distancia que se colgó en el ángulo de Fiermarin . El golazo ponía al Pirata en la cima de la Zona B, desatando la locura de los hinchas celestes que veían cómo su ídolo repetía la dosis de magia que ya había mostrado ante Banfield .

Sin embargo, la alegría cordobesa se desmoronó en el tiempo adicionado cuando una mano fortuita de Lisandro López derivó en el penal que le dio la igualdad a Defensa y Justicia , por intermedio de Aaron Molinas. El empate dejó un sabor agridulce en el Pirata, que sentía que tenía el triunfo en el bolsillo tras haber generado las mejores situaciones de peligro.

Sobre la frustración de perder dos puntos en la última jugada del encuentro, el volante creativo asumió: “Contento por el gol, pero con la sensación amarga de que queríamos ganar y llevarnos los tres puntos ”. A pesar del trago amargo, el conjunto de Alberdi mantiene su invicto en las seis fechas disputadas del Torneo Apertura y se consolida como un serio candidato al título.

¡QUÉ GOLAZO DE ZELARAYÁN! El 10 de Belgrano puso el 1-0 ante Defensa

El rendimiento colectivo fue resaltado por el propio 10, quien destacó la vocación ofensiva del equipo ante un rival directo en la lucha por los primeros puestos. Con la mirada puesta en la identidad de juego que pregona el cuerpo técnico, el ex Tigres de México remarcó: “Lo importante es que nos vamos con una sensación amarga empatando de visitante. El equipo siempre quiere ser protagonista”.

¡¡PARA QUE DELIRE TODO VARELA!! AGÓNICO GOL DE AARON MOLINAS PARA EL 1-1 DE DEFENSA VS. BELGRANO.

La revancha para el Pirata llegará rápido, ya que el próximo martes recibirá a Atlético Tucumán en el Gigante, donde buscará hacer valer la unidad conseguida en Florencio Varela. Para el Chino, que ya suma siete gritos desde su regreso al club, la clave reside en mantener la racha ganadora ante su público para que el empate de hoy cobre un valor real. Pensando en el futuro inmediato y en la tabla de posiciones, Zelarayán concluyó: “Este punto va a servir si el martes ganamos contra Atlético en casa”.