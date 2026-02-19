¿El mejor del año? El impactante golazo desde mitad de cancha que hizo un jugador de reserva

Un jugador de la reserva de Estudiantes de Rio Cuarto festejaron un golazo ante Lanús sacando desde el medio.

Cuando se habla de golazos en esta temporada que recién inicia en el fútbol argentino , rápidamente habría que nombrar lo ocurrido en el encuentro entre Estudiantes de Rio Cuarto y Lanús cuando un futbolista clavó un golazo de mitad de cancha luego de sacar del medio.

En su casa, el Granate estaba cómodo con el resultado con una clara diferencia en el marcador de 4-1 con el último gol convertido a los 81 minutos de encuentro. Cuando parecía que el partido había entregado todo , el jugador del equipo cordobés Cephea sacó del medio y sin más rodeos, remató confiado en su pegada sorprendiendo a todos los presentes.

El más perjudicado en el remate fue el arquero del local debido a que lo agarró adelantado y mal parado por lo que el balón terminó ingresando en el ángulo del arco un un minuto más tarde de haber recibido el gol que liquidó e partido. Sin embargo el tanto no alcanzó y Lanús terminó ganando 4-2, pero Estudiantes RC se llevó una joya del encuentro.

Gol mitad de cancha Estudiantes Lanus

El increíble blooper que hundió a la Juventus en una goleada histórica

La Champions League tuvo una jornada agitada este martes con distintos partidos que llamaron la atención a nivel mundial. El primero de ellos fue el hecho de racismo que habría existido en el duelo entre Benfica y Real Madrid, donde acusan a Gianluca Prestianni de decirle "mono" a Vinicius JR. Otro fue el duelo entre Galatasaray y Juventus, enmarcado en un contexto sin polémica pero con una situación insólita.

Con sus herramientas, el duelo entre ambos equipos recorrió el mundo por un insólito blooper que hundió a la Juve en su visita a Turquía. Es que cuando el equipo estaba 3-2 abajo en el marcador a un tanto de conseguir el empate fuera de casa, los defensores se durmieron y provocaron que el rival estire una ventaja inalcanzable.

Corrían los 74 minutos cuando la Juve cortó un ataque del rival ya en área propia luego de un centro rastrero, y le quedó el balón a Khéphren Thuram, quien eligió no tirar el balón lejos para descomprimir el área sino que se puso a gambetear en el área chica ante una multitud de jugadores del elenco turco. Como era de esperar, la defensa perdió el balón en el área chica y el neerlandés Noa Lang cambió por gol para conseguir el 4-2 parcial.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2023840698160525714&partner=&hide_thread=false ¡UN ERROR QUE PUEDE SER CLAVE EN LA ELIMINATORIA! ¡Error de la defensa de la Juventus y Noa Lang puso el 4-2 de Galatasaray!



Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/PgLzRnZy0P — SportsCenter (@SC_ESPN) February 17, 2026

"Imperdonable", atinó a decir Jorge Barril en su relato, mientras que el comentarista Vito De Palma apuntó contra Thuram por su pase atrás: "No puede dar esa pelota a un hombre marcado de cerca en su área. Es totalmente irresponsable”.

Finalmente el encuentro terminó 5-2 para el local por lo que la Vecchia Signora quedó comprometida en la eliminatoria de 16avos de final que se resolverá el próximo miércoles desde las 17. Si quiere aspirar a seguir, la Juve debe ganar por una diferencia de tres goles para conseguir la prórroga.