Flojísimo: Boca fue menos que Racing en el clásico, rascó un empate y se fue silbado

El Xeneize acumula tres partidos consecutivos sin triunfos en el Torneo Apertura y volvió a dejar cuentas pendientes desde el juego. ¿Sigue Úbeda?

En un clásico que prometía, Boca y Racing no se sacaron ventajas : la Academia fue más en varios tramos del compromiso, tuvo algunas ocasiones para abrir el marcador y dejó en evidencia la floja prestación del Xeneize , que fue una prolongación de los últimos partidos. Más allá de los bajísimos puntos individuales y la falta de rebeldía de algunos de sus jugadores en ofensiva, lo cierto es que, como viene ocurriendo, el principal apuntado fue Claudio Úbeda .

Desde el comienzo del partido se palpó la tensión dentro del campo de juego: Edinson Cavani quedó más de un minuto tendido en el suelo tras un fuerte pisotón de Santiago Sosa y corrió hacia Leandro Rey Hilfer para reclamarle la falta no sancionada. La aproximación más interesante fue de Boca , cuando Tomás Belmonte apareció al espacio en un centro y no llegó a puntear el balón.

El Xeneize mostró muy poco y Racing, que se acercó unos metros al arco rival, tampoco fue del todo preciso en el último pase para construir jugadas de riesgo. Así y todo, la Academia tuvo la primera: Matko Miljevic probó desde media distancia , pero su remate se desvió en un defensor y se fue al córner.

¿Es roja? CODAZO DE MARAVILLA y todo Boca pidió expulsión









Los dos equipos hicieron muy poco para ponerse en ventaja, pero abundó la pierna fuerte y una acción violenta pudo haber dejado a la visita con un hombre menos. Maravilla Martínez le propinó un codazo a Ayrton Costa y los airados reclamos del plantel xeneize fueron en vano. Un rato antes, Miguel Merentiel repentizó tras un error de cálculo de Facundo Cambeses y el central ex Independiente estuvo a centímetros de empujar el balón, pero Sosa se lo movió justo a tiempo.

LO TUVO BOCA: gran centro de BLANCO y Cambeses quedó dolorido





La imagen del cuadro azul y oro en el arranque del complemento fue un calco de lo que exhibió en lo que va del torneo: muchas imprecisiones, sin ideas y falto de eficacia en las pocas oportunidades que tuvo para acercarse al arco. No pasó mucho tiempo hasta que la impaciencia se adueñó de las tribunas, al son de un equipo apático.

Ya promediando la segunda parte, el "Movete" bajó claramente desde las gradas de La Bombonera, con los fanáticos enfurecidos: la bronca estalló cuando Cavani, de partido discreto, dilapidó insólitamente una contra jugando para atrás. Encima, los dirigidos por Gustavo Costas monopolizaron la tenencia y el local ni siquiera se acercó.

El que cambió la tesitura del clásico fue Adrián Fernández, que protagonizó dos chances que no terminaron en gol de milagro. En la primera, Toto se sacó a dos hombres de encima en el sector izquierdo y se la cedió a Santiago Solari, quien se acomodó y ejecutó increíblemente por encima del travesaño. Después, el ex Peñarol exigió a Marchesín, que respondió bien con una volada.

ENORME MARCHESÍN: BOCA SE SALVÓ ANTE RACING









Una vez más, los pibes ofrecieron algo de rebeldía en el conjunto de la Ribera: Iker Zufiaurre quiso desnivelar sin éxito, con poca compañía; y Tomás Aranda demostró ser un valor interesante, aportando con un tiro de media distancia. No alcanzó para evitar los silbidos ensordecedores, que podrían marcar la pauta del futuro de Claudio Úbeda como DT de la institución.

El resumen de Boca-Racing

Formación de Boca: Agustín Marchesín; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Santiago Ascacibar, Williams Alarcón, Tomás Belmonte; Edinson Cavani y Miguel Merentiel. DT: Claudio Úbeda.

En casa

Formación de Racing: Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Marco Di Césare, Marcos Rojo, Gabriel Rojas; Santiago Sosa, Baltasar Rodríguez, Matko Miljevic; Santiago Solari, Adrián Martínez y Tomás Conechny. DT: Gustavo Costas.

¡Así va La Academia!

Estadio: La Bombonera.

Árbitro: Leandro Rey Hilfer.

Transmisión: TNT Sports.