El técnico campeón de la última Copa Libertadores elogió a Boca: "Juega muy bien"
Filipe Luis, DT del Flamengo, habló en la previa de la derrota ante Lanús en la ida de la Recopa Sudamericana y reconoció a los elencos argentinos.
En la previa de la derrota de Flamengo por 1 a 0 frente a Lanús por la ida de la Recopa Sudamericana, su técnico Filipe Luis se tomó un momento para analizar la actualidad de los dos equipos más grandes del fútbol argentino. El brasileño, campeón de la última edición de la Copa Libertadores con el Mengao, manifestó su sorpresa por la ausencia del Millonario en el torneo continental. "Es una sorpresa que no esté River con el equipo que tiene. Han hecho grandes fichajes este año", afirmó.
Filipe Luis se sorprendió por la ausencia de River en la Copa Libertadores
El exlateral recordó su experiencia enfrentando al conjunto de Núñez en la final del certamen en 2019, cuando los brasileños se impusieron 2 a 1 con un doblete de Gabriel Barbosa sobre el cierre. Sobre el presente del conjunto dirigido por Marcelo Gallardo, señaló: "No tengo ninguna duda de que estarán peleando por el campeonato argentino para volver a la élite del fútbol sudamericano. Está pasando por un momento no tan bueno, pero Gallardo seguro va a lograr que el equipo funcione".
Acerca de Boca, que esta noche enfrentará a Racing, el exdefensor destacó su nivel y su solidez en el torneo local. " Juega muy bien, lo veo sólido. Pero el fútbol argentino es tan competitivo que no garantiza nada. Es muy complicado poder ganar ese campeonato, pero lo veo jugando bien", aseguró. El DT brasileño también habló sobre la superioridad de los equipos del país vecino en los últimos años en la máxima competición continental.
La descripción de Filipe Luis sobre la hegemonía brasileña en la Copa
"Es una cosa que es evidente, está sucediendo. Ahora mismo hay equipos como Flamengo, Palmeiras o Cruzeiro que están con poder económico muy por encima de los demás. Eso te da la posibilidad de fichar mejores jugadores, mejores jugadores hacen mejor fútbol y más cerca estás de ganar. No te garantiza ganar, claro", explicó. Pese al aspecto adquisitivo, el ex futbolista del Scratch recalcó que los resultados se definen dentro del campo: "Luego hay que ser mejor que el rival. Al final siempre son once contra once".
El estratega aclaró que nunca enfrentó al cuadro azul y oro ni como jugador ni como entrenador, aunque podría hacerlo este año en La Bombonera: como ambos comparten el bombo 1 de cara al sorteo que se realizará en marzo, recién podrían verse las caras a partir de octavos de final.
Te puede interesar...
Leé más
¿La lesión más insólita del año? Un jugador panameño se lesionó festejando su gol y tuvo que salir en camilla
¿Llega a la Finalissima? Inter reveló el grado de la lesión de Lautaro Martínez
Alivio para Scaloni: se confirmó la lesión de Lautaro Martínez y llega a la Finalissima
Noticias relacionadas