El técnico campeón de la última Copa Libertadores elogió a Boca: "Juega muy bien"

En la previa de la derrota de Flamengo por 1 a 0 frente a Lanús por la ida de la Recopa Sudamericana, su técnico Filipe Luis se tomó un momento para analizar la actualidad de los dos equipos más grandes del fútbol argentino. El brasileño, campeón de la última edición de la Copa Libertadores con el Mengao, manifestó su sorpresa por la ausencia del Millonario en el torneo continental. "Es una sorpresa que no esté River con el equipo que tiene. Han hecho grandes fichajes este año", afirmó.

Filipe Luis se sorprendió por la ausencia de River en la Copa Libertadores El exlateral recordó su experiencia enfrentando al conjunto de Núñez en la final del certamen en 2019, cuando los brasileños se impusieron 2 a 1 con un doblete de Gabriel Barbosa sobre el cierre. Sobre el presente del conjunto dirigido por Marcelo Gallardo, señaló: "No tengo ninguna duda de que estarán peleando por el campeonato argentino para volver a la élite del fútbol sudamericano. Está pasando por un momento no tan bueno, pero Gallardo seguro va a lograr que el equipo funcione".

No tengo ninguna duda de que estarán peleando por el campeonato argentino… pic.twitter.com/PD1CLSJ57d — Info Gallardista (@InfoGallardista) February 20, 2026 Acerca de Boca, que esta noche enfrentará a Racing, el exdefensor destacó su nivel y su solidez en el torneo local. " Juega muy bien, lo veo sólido. Pero el fútbol argentino es tan competitivo que no garantiza nada. Es muy complicado poder ganar ese campeonato, pero lo veo jugando bien", aseguró. El DT brasileño también habló sobre la superioridad de los equipos del país vecino en los últimos años en la máxima competición continental.