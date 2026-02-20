Boca y Racing se sacan chispas en un picante clásico

Desde el comienzo del partido se palpó la tensión dentro del campo de juego: Edinson Cavani quedó más de un minuto tendido en el suelo tras un fuerte pisotón de Santiago Sosa y corrió hacia Leandro Rey Hilfer para reclamarle la falta no sancionada. La aproximación más interesante fue de Boca , cuando Tomás Belmonte apareció al espacio en un centro y no llegó a puntear el balón.

El Xeneize mostró muy poco y Racing, que se acercó unos metros al arco rival, tampoco fue del todo preciso en el último pase para construir jugadas de riesgo. Así y todo, la Academia tuvo la primera: Matko Miljevic probó desde media distancia , pero su remate se desvió en un defensor y se fue al córner.

Los dos equipos hicieron muy poco para ponerse en ventaja, pero abundó la pierna fuerte y una acción violenta pudo haber dejado a la visita con un hombre menos. Maravilla Martínez le propinó un codazo a Ayrton Costa y los airados reclamos del plantel xeneize fueron en vano. Un rato antes, Miguel Merentiel repentizó tras un error de cálculo de Facundo Cambeses y el central ex Independiente estuvo a centímetros de empujar el balón, pero Sosa se lo movió justo a tiempo .

La imagen del cuadro azul y oro en el arranque del complemento fue un calco de lo que exhibió en lo que va del torneo: muchas imprecisiones, sin ideas y falto de eficacia en las pocas oportunidades que tuvo para acercarse al arco. No pasó mucho tiempo hasta que la impaciencia se adueñó de las tribunas, al son de un equipo apático.

La previa de Boca-Racing

Por la sexta fecha del Torneo Apertura, Boca recibe en La Bombonera a Racing para disputar una nueva edición del clásico: el Xeneize atraviesa un flojo momento y la continuidad de Claudio Úbeda como DT permanece en entredicho. El encuentro se disputa a partir de las 20, con transmisión de TNT Sports. El juez designado para el compromiso es Leandro Rey Hilfer, secundado desde el VAR por Héctor Paletta.

Formación de Boca: Agustín Marchesín; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Santiago Ascacibar, Williams Alarcón, Tomás Belmonte; Edinson Cavani y Miguel Merentiel. DT: Claudio Úbeda.

Formación de Racing: Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Marco Di Césare, Marcos Rojo, Gabriel Rojas; Santiago Sosa, Baltasar Rodríguez, Matko Miljevic; Santiago Solari, Adrián Martínez y Tomás Conechny. DT: Gustavo Costas.