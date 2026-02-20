Revuelo y memes en las redes por el "retoque de labios" del Chelo Weigandt

El lateral derecho volvió a estar en la consideración del cuerpo técnico de Boca y podría ser titular ante Racing.

Los memes en el mundo Boca ya son una constante y ahora el protagonista es Marcelo Weigandt. El lateral derecho fue tendencia durante las últimas horas en las redes sociales, luego de que compartiera una imagen que generó un gran debate.

El Chelo, que volvió en este semestre a Boca luego de su préstamo en el Inter Miami de Estados Unidos, publicó una selfie donde se ve un detalle peculiar en sus labios . Esto generó que varios usuarios comenzaran un debate acerca de si se había puesto bótox o si se trataba de otro tratamiento.

Esta situación también trajo consigo una gran polémica, ya que este viernes a las 20 Boca recibirá a Racing en un partido clave, por la sexta fecha del Torneo Apertura.

weigandt labios

El lateral derecho, que protagonizó un intenso noviazgo de cuatro meses con Ángela Leiva entre finales de 2024 y principios de 2025, podría volver a ser titular en Boca luego de dos años.

Weigandt, de 26 años, jugó a nivel progesional en Boca, Gimnasia y Esgrima La Plata e Inter Miami. A lo largo de su carrera, conquistó siete títulos, cuatro de ellos con el “Xeneize” (Superliga 2020, Copa de la Liga 2020 y 2022, y Liga Profesional 2022) y los otros tres con las “Garzas” (Supporters´ Shield 2024, Conferencia Este 2025 y MLS 2025).

Las repercusiones en redes fueron entre chistes e indignación de los hinchas, incluyendo al cantante Iván Noble.

Embed El chelo Weigandt cuando se le vengan de frente a 700km/h Rojas y Solari pic.twitter.com/3Nllw9dnGh — Bostermo (@bostermo) February 20, 2026

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ivannoble/status/2024870396852371530&partner=&hide_thread=false Conservo la tenue esperanza de que la noticia de los labios del 4 de Boca sea fake.

De no ser así, solo me queda desear que alguien que quiera de verdad a la institución lo encierre en una jaula con el Tano Pernía en ayunas. — Ivan Noble (@ivannoble) February 20, 2026

Boca vs Racing, un duelo clave con Úbeda bajo la lupa

El xeneize recibirá este viernes a Racing, en un encuentro interzonal correspondiente a la sexta fecha del Torneo Apertura que podría ser clave para definir la continuidad de su director técnico, Claudio Úbeda.

El partido, que está programado para las 20 y se disputará en el Estadio Alberto J. Armando, más conocido como “La Bombonera”, se podrá ver a través de TNT Sports Premium. El árbitro designado fue Leandro Rey Hilfer, mientras que en el VAR estará Héctor Paletta.

Boca llega a este encuentro envuelto en dudas luego de los flojos resultados que cosechó en las últimas cuatro fechas, donde solo ganó un partido, empató otro y perdió los dos restantes.

Como si esto fuera poco, hay mucha incertidumbre con respecto al 11 inicial. Dos incógnitas llegan desde la defensa, ya que allí se disputan el lateral derecho Juan Barinaga y Marcelo Weigandt, mientras que Lautaro Di Lollo y Nicolás Figal pelean por un puesto en la zaga central.

Además, la ausencia del mediocampista Leandro Paredes por lesión generará el ingreso de Milton Delgado. También en el corazón de la cancha, Úbeda aún no confirma si estará Tomás Aranda o Williams Alarcón.

Por último en la delantera se destaca el posible regreso a la titularidad del uruguayo Edinson Cavani, quien formaría un doble 9 con su compatriota Miguel Merentiel.

Racing, por su parte, llega un poco más derecho, ya que luego del espantoso inicio que tuvo en el que cayó en sus primeras tres presentaciones, pudo imponerse en las últimas dos fechas (2-1 ante Argentinos Juniors y 2-0 frente a Banfield).

En lo que respecta al 11 inicial, Gustavo Costas solo mantiene una incógnita: continuar apostando por el mediocampista Baltasar Rodríguez, de muy buen nivel desde su regreso de Estados Unidos, o darle lugar al experimentado Bruno Zuculini.

El último enfrentamiento entre Boca y Racing también fue en "La Bombonera", por las semifinales del Torneo Clausura 2025, donde la “Academia” se impuso 1-0 gracias a un cabezazo del delantero Adrián “Maravilla” Martínez.

Las posibles formaciones y otros detalles del partido

Torneo Apertura

Interzonal - fecha 6

Boca - Racing

Estadio: Alberto J. Armando

Árbitro: Leandro Rey Hilfer

VAR: Héctor Paletta

Hora: 20. TV: TNT Sports Premium

Boca: Agustín Marchesín; Barinaga o Weigandt, Lautaro Di Lollo o Nicolás Figal, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Milton Delgado, Tomás Aranda o Alarcón; Ángel Romero, Edinson Cavani y Miguel Merentiel. DT: Claudio Úbeda.

Racing: Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Marco Di Césare, Marcos Rojo, Gabriel Rojas; Baltasar Rodríguez o Bruno Zuculini, Santiago Sosa, Matko Miljevic; Santiago Solari, Adrián Martínez y Tomás Conechny. DT: Gustavo Costas.