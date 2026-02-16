Boca dio lástima en La Bombonera y no lo perdonaron: los mejores memes del empate ante Platense

Las redes estallaron en las redes sociales contra el equipo con una catarata de memes tras el empate ante el Calamar.

Boca no jugó a nada en La Bombonera , como había mostrado en la derrota 2-0 ante Vélez, y generó el fuerte rechazo de los hinchas al ver que en su propio estadio el equipo no dio respuestas en el empate sin goles ante Platense. Más allá del enojo de los fanáticos, en las redes sociales estallaron lo s memes burlándose del resultado conseguido por el equipo del entrenador Claudio Úbeda .

Si Boca había generado preocupación en el partido ante Vélez , este domingo en el empate ante Platense recrudeció el enojo de los hinchas y quedó manifiesto con silbidos al final del empate en cero. Cuando parecía que el equipo no daba la talla ni mostraba rebeldía en condición de visitante, en La Bombonera también hizo ruido y profundizó el malestar.

En conferencia de prensa tras una jornada negra donde el estadio habló con silbidos claros y un fuerte rechazo, el entrenador Claudio Úbeda se expresó por el presente del equipo a nivel juego. “Necesitamos urgente encontrar mejor funcionamiento, es lógico y hay que trabajar como hacemos todas las semanas. Nuestra obligación siempre es ganar“, sentenció con dureza.

Luego fue claro con una sentencia que, dependiendo el resultado, puede marcar su futuro: “Hay que dejar bien en claro: hay que ganarle a Racing. Tenemos que demostrar que estamos en condiciones de ganar ese partido, lo necesitamos. Tenemos que mejorar en el juego” .

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DSports/status/2023208809041117243&partner=&hide_thread=false "HAY QUE GANARLE A RACING"



Claudio Úbeda, DT de Boca, se refirió al próximo partido del Xeneize por el Torneo Apertura.



#DSPORTSNoticias pic.twitter.com/SbJwiM3wL7 — DSPORTS (@DSports) February 16, 2026

Por otra parte se expresó sobre su insistencia con el ingreso del cuestionado Lucas Janson: "Intentamos ponerlo en la posición donde más rindió jugando en Vélez: desde afuera hacia adentro y con perfil cambiado“, reveló Claudio en la conferencia. “Lo vimos muy bien durante la semana. Creo que entró e hizo cosas interesantes. Tuvo posibilidades de gol y lamentablemente no se le dio”

“No nos gusta para nada empatar en casa. Queríamos ganar este partido“, dijo y agregó: “En el segundo tiempo generamos situaciones más claras como para definirlo, pero no lo pudimos concretar. Intentamos variantes en la ofensiva para mejorar e intentar profundizar más. No sufrimos defensivamente, solo el desvío que pegó en el palo”.

Luego se refirió a la vuelta de los delanteros que sufrieron lesiones: “Están volviendo nuestros delanteros de las lesiones que tenían. Son puntos positivos de los que nos tenemos que agarrar. La falta de ritmo futbolístico puede ser un detalle que hay que tener en cuenta pero tanto Janson como Cavani y Merentiel han vuelto y es bueno. Atrás de eso tienen que venir los goles“.

“Los chicos nos dieron frescura y recambio. Hay que ir llevándolos de a pocos, son buenos jugadores y tienen que ir teniendo sus oportunidades. Estos partidos les sirve para ganar experiencia y aprender la exigencia que impone jugar en La Bombonera”, sentenció sobre el ingreso de Aranda y Gellini.