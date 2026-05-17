Todo definido: cuál es el 11 de Boca que prepara Claudio Úbeda para el duelo ante Cruzeiro

El DT xeneize definió el esquema de cara al partido clave ante los de Belo Horizonte, por un lugar en los octavos de final de la Copa Libertadores.

Boca afrontará un verdadero partido límite sobre el césped de la Bombonera, donde pondrá en juego gran parte de su continuidad dentro de la presente Copa Libertadores. En ese contexto, Claudio Úbeda trabaja de manera intensa en el predio de Ezeiza para terminar de definir la estructura que saldrá a buscar los tres puntos el martes .

El compromiso frente a Cruzeiro de Brasil, válido por la quinta jornada del Grupo D, se presenta como una final anticipada para el conjunto de la Ribera. El dueño de casa arrastra la necesidad imperiosa de una victoria para no quedar al borde de la eliminación matemática en un torneo que, a priori, siempre lo tiene como uno de los candidatos .

Con la meta absoluta de enderezar el rumbo continental, el Sifón planea patear el tablero táctico con modificaciones de peso en todas las líneas de su esquema principal. La gran novedad en el sector defensivo estará marcada por la inclusión desde el arranque del marcador de punta Malcom Braida sobre el sector derecho.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/BocaJrsOficial/status/2056115035924029913&partner=&hide_thread=false La Bombonera pic.twitter.com/OXTbyEaA4c — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) May 17, 2026

El exjugador de San Lorenzo se perfila como el sustituto ideal del experimentado Marcelo Weigandt, que no convence, buscando brindarle mayor proyección ofensiva al bloque de fondo xeneize. La zaga central quedará conformada por los juveniles Lautaro Di Lollo y Ayrton Costa para custodiar los tres palos de Leandro Brey.

En la zona de gestación del mediocampo se mantiene la gran incógnita de la semana, donde Tomás Belmonte pelea palmo a palmo una vacante frente al experimentado volante español Ander Herrera. El encargado de equilibrar la contención y la distribución será el futbolista de la Selección Argentina Leandro Paredes, quien compartirá el eje central junto al mediocampista Milton Delgado.

Por el carril izquierdo de la zona media se sostendrá con firmeza el juvenil Tomás Aranda, completando de esta forma una estructura mixta orientada a adueñarse de la posesión de la pelota frente al duro mediocampo de Belo Horizonte. La dupla de atacantes estará integrada por los futbolistas uruguayos Miguel Merentiel y Milton Giménez, ratificado en la alineación titular a pesar de arrastrar una molesta dolencia en su tobillo derecho.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/la12tuittera/status/2055682111726551060&partner=&hide_thread=false AHORA | El XI que paró CLAUDIO ÚBEDA pensando en Cruzeiro (MAR 21.30 hs) en #LaBombonera:



Brey;#Braida, Di Lollo, Costa, Blanco;#Belmonte, Paredes, Delgado;

Aranda;

Merentiel, #Romero.



3 cambios:

Braida x Weigandt

Belmonte x Ascacíbar

Romero x Giménez



¿Qué… pic.twitter.com/4vBipcFpEf — Boca Juniors - La12Tuittera (@la12tuittera) May 16, 2026

Por qué Adam Bareiro no será titular el martes

El cuerpo técnico decidió arriesgar con el ex Banfield ante la confirmación médica del desgarro muscular sufrido por el atacante paraguayo Adam Bareiro. El guaraní padeció una ruptura fibrilar que lo marginará por completo de la actividad profesional hasta los primeros días del próximo mes de junio. Ante este escenario adverso de lesiones, los titulares deberán redoblar los esfuerzos ofensivos en el área rival.

Por su parte, la delegación conducida por Artur Jorge pisará territorio argentino con el claro propósito de abrochar su pasaporte hacia la ronda de octavos de final del máximo certamen continental. El probable once titular de la Bestia Negra presentará una propuesta sumamente agresiva que incluirá a figuras rutilantes de la talla del talentoso Matheus Pereira y el delantero Kaio Jorge.