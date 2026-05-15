Alerta máxima en Boca: Zeballos podría irse del club

En medio de negociaciones que tienen el freno puesto, en el mundo xeneize se rumorea una venta al exterior del Changuito. Cuál es la situación.

Boca se metió solo en un problema deportivo con expulsiones evitables en partidos importantes y ahora atraviesa un momento de tensión debido a la eliminación del Torneo Apertura y en un contexto complejo en Copa Libertadores. No solo eso, sino que ahora se le habría presentado un nuevo problema al entrenador Claudio Úbeda debido a la posible salida de un jugador importante.

En el último tiempo el Changuito Zeballos fue una pieza clave en el elenco de sifón hasta la lesión que lo obligó a parar y tomar un tiempo de recuperación para poder volver con fuerza al primer equipo. En el medio de todo ese proceso hay una situación particular: negociaciones frenadas por una renovación de contrato.

La renovación es una preocupación para la institución porque el tiempo apremia debido a que el contrato del habilidoso delantero vence en diciembre. Hace tiempo se habla de una negociación para renovar el vínculo pero lo cierto es que el freno está puesto en la renovación, aunque habría tiempo para buscar una salida que, por lo menos, no sea de forma libre.

Este panorama hace que actualmente la opción de concretar una venta al fútbol europeo en el próximo mercado de pases, a realizarse en julio. Es por eso que la representación del joven futbolista estarían buscando clubes para hacerle llegar ofertas al club de La Ribera.

Zeballos-Lesión-Portada

En cuánto venderían al jugador

Con este contexto difícil de negociación, buscarían una transferencia importante aunque no estáría cerca de los 20 millones de dólares que vale la cláusula de rescisión. Cabe recordar que el club no quiso avanzaren ofertas que llegaron desde el CSKA Moscú (oferta de 10 millones) y Napoli, quien aún lo sigue de cerca.

Con el actual panorama, esas ofertas anteriormente rechazadas podrían ser analizadas con cautela. Lo cierto es que no quieren que el jugador se vaya libre, intentarán cerrar una venta que les sirva a las dos partes, aunque los clubes probablemente intenten dejar correr el tiempo hasta el vencimiento del contrato entendiendo que no están acordando la renovación.

La respuesta riquelmeana de Paulo Dybala que se viralizó e ilusiona a todo Boca

El contrato de Paulo Dybala con la Roma vence en junio de 2026. El derby ante la Lazio podría ser su último partido como local en el Olímpico. Y cuando esta semana un periodista le preguntó directamente cuál era su idea para el futuro en Italia, La Joya respondió con una frase que hizo explotar las redes en Argentina —aunque probablemente él no lo sabía.

El video se viralizó en pocas horas desde diversas cuentas de X y recorre desde entonces todos los grupos de hinchas xeneizes. El diálogo es corto, pero alcanza para la ilusión de los hinchas del club de la ribera.

Dybala Roma -Portada

—Ya dije que el derby sería mi última partida en Roma.

—¿No es un poco apresurado?

—Es lo que dice el contrato.

—¿Y tu idea cuál es?

—Mi idea es mía y me la guardo para mí.

Dybala no estaba hablando de Boca. Estaba esquivando hablar de si se quedaba en Roma. Pero la frase elegida para hacerlo pertenece, palabra por palabra, a Juan Román Riquelme: el hombre que hoy lo busca como presidente xeneize y que convirtió esa respuesta en una de las más recordadas del fútbol argentino.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DybalaBostero__/status/2055104581806293280&partner=&hide_thread=false “la mía es mía, me la guardo para mi” pic.twitter.com/zpchsIq1c8 — Dybalismo (@DybalaBostero__) May 15, 2026

La frase de Riquelme que "citó" Paulo Dybala

En 2012, durante la campaña del Boca de Julio César Falcioni, Riquelme fue interpelado por un periodista que le preguntaba repetidamente si creía que el equipo jugaba mal. La respuesta se volvió histórica: "Mi opinión es mía, me la guardo para mí", cerró Román luego de un intenso ida y vuelta.

En esa misma conferencia dejó otra frase que sobrevivió décadas: "Seremos menos malos que los demás."

La situación de Paulo Dybala en Roma

Días atrás, tras el triunfo de la Roma ante Parma, Dybala había declarado que el derby ante la Lazio sería su último partido como local frente a la afición romana, palabras que encendieron las ilusiones en la Bombonera.

Mientras tanto, el periodista italiano Nicolò Schira reveló que el delantero habría abierto la puerta a una rebaja salarial para renovar con la AS Roma por una temporada más, con el entrenador Gian Piero Gasperini como principal impulsor de su continuidad.

Desde el lado xeneize, según el periodista Gastón Edul, Riquelme llamó personalmente a Dybala y, antes de hablar de números, lo primero que le preguntó fue si quería jugar en Boca. De acuerdo a lo informado por Claudio Civiello en TyC Sports, Dybala le prometió a Riquelme que ni bien termine la temporada

La pelota ahora, está del lado de La Joya, que -como en la cancha- se la guarda para él. Igual que haría Román.