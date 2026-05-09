Las polémicas de la eliminación de Boca ante Huracán: goles anulados, penales y expulsados en una noche picante

Lautaro Di Lollo tuvo una noche fatídica y fue el autor de las dos infracciones dentro del área -la primera de ellas, dudosa- que le dieron el triunfazo al Globo.

La Bombonera fue el escenario de una debacle futbolística que deja a Boca sumergido en una crisis inesperada. El equipo de Claudio Úbeda acumuló su tercera derrota consecutiva , sumando este fracaso local a las caídas sufridas recientemente en la Libertadores. Huracán aprovechó cada error no forzado para imponerse 3 a 2 y sellar una eliminación que caló hondo en la Ribera.

El encuentro estuvo marcado por una fragilidad defensiva alarmante que se manifestó apenas a los cinco minutos del pitazo inicial. Un error compartido entre Leandro Brey y Milton Delgado le permitió a Leonardo Gil abrir el marcador con una definición cruzada. Desde ese momento, el nerviosismo se apoderó de un Xeneize que chocó sistemáticamente contra la figura de Hernán Galíndez.

La primera gran controversia de la tarde ocurrió antes del descanso, cuando el árbitro Pablo Echavarría decidió anular el empate. Milton Giménez había definido tras un pase de Miguel Merentiel, pero el VAR intervino correctamente para detectar una posición adelantada del uruguayo. Esta decisión fue el primer golpe anímico para un equipo que, pese a empujar, no lograba vulnerar el arco del Globo.

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El empate agónico del cuadro azul y oro llegó a un minuto del final reglamentario, nuevamente envuelto en una revisión tecnológica que duró varios minutos. Tras un rechazo de Galíndez, la pelota impactó en el delantero ex Banfield y terminó ingresando en el arco para el grito del desahogo. Aunque se reclamó una mano del artillero, los encargados del VAR ratificaron que el impacto fue en la zona del hombro.

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Del penal dudoso de Di Lollo a la roja a Ayrton Costa que el árbitro omitió

El tiempo suplementario fue el escenario de la debacle absoluta para el juvenil Lautaro Di Lollo, quien protagonizó dos jugadas determinantes. En la primera, el árbitro interpretó un contacto sobre Juan Bisanz y sancionó un penal que generó muchísimas dudas por su levedad. Oscar Romero se hizo cargo de la ejecución y, con un remate certero, puso nuevamente en ventaja al conjunto de Parque Patricios.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2053266358729589028&partner=&hide_thread=false ¡¡PENAL PARA HURACÁN EN LA BOMBONERA!! ¡¡EL GLOBO SE PUEDE PONER 2-1 EN EL COMIENZO DEL ALARGUE!! pic.twitter.com/WBduB5AWgR — SportsCenter (@SC_ESPN) May 10, 2026

Sin tiempo para reaccionar, el central completó sus cinco minutos fatídicos al cometer una imprudencia difícil de explicar en el fútbol profesional. En un centro aéreo, el zaguero saltó con el brazo extendido y golpeó la pelota con el puño de manera alevosa. El colegiado confirmó la infracción en la pantalla y Romero, repitiendo la fórmula, estiró la diferencia para poner el 3 a 1 definitivo.

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Roja directa a Eric Ramírez y doble amarilla para el Paio Pereyra por protestar. pic.twitter.com/ofw0Of4mkw — Toto (@palertermo) May 10, 2026

Pese a la ventaja, la visita entró en un espiral de autodestrucción que le costó terminar el partido con solo nueve futbolistas. Eric Ramírez recibió la roja directa por un planchazo descalificador y Fabio Pereyra se fue expulsado segundos después por exceso verbal. Estas bajas no fueron aprovechadas por un Boca desorientado que ya no tenía fuerzas ni ideas para intentar una remontada épica.

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Roja directa a Eric Ramírez y doble amarilla para el Paio Pereyra por protestar. pic.twitter.com/ofw0Of4mkw — Toto (@palertermo) May 10, 2026

Apenas segundos antes, la polémica se había trasladado a la mitad de la cancha, cuando Ayrton Costa cometió una infracción que fue claramente de expulsión. El defensor de Boca realizó una entrada temeraria que no fue sancionada ni siquiera con tarjeta amarilla por parte del juez. En el cierre, Ángel Romero descontó, pero no le alcanzó al local.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/metroadelantado/status/2053272731416711564&partner=&hide_thread=false Tremendo tobillazo de Romero en los tapones de Ayrton Costa. Era expulsión para el de Huracán. pic.twitter.com/3qCoxBXfO6 — Un Metro Adelantado (@metroadelantado) May 10, 2026

Boca, complicado tras el fracaso en el Torneo Apertura

La eliminación del Torneo Apertura deja al ciclo del Sifón en la cuerda floja y con la obligación de ganar en la Copa para seguir en camino. Los hinchas despidieron al equipo con una reprobación sonora, reflejando el malestar por un presente que acumula derrotas y polémicas. Boca se queda sin margen de error en un semestre donde los objetivos principales se empiezan a desmoronar uno tras otro.