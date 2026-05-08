Un ex River admitió que podría jugar en Boca: "hay que escuchar a todos"

A pesar de la identificación con el Millonario y de haber surgido de sus divisiones inferiores, se pondría la del Xeneize.

No son muchos los jugadores que a lo largo de la historia se pusieron las camisetas tanto de River como de Boca . El caso es aún más aislado cuando ese futbolista surgió de las divisiones inferiores de uno de los dos clubes. Sin embargo, Augusto Batalla admitió que escucharía un llamado del Xeneize y podría jugar allí sin problemas.

“¿Si me llama Boca ? Hoy es un poco difícil, pero yo siempre digo que hay que escuchar a todos. En su momento dije que en Boca y en Huracán no jugaría, pero hoy en día estoy un poquito más viejo y el teléfono se lo atiendo a todo el mundo”, explicó el actual arquero del Rayo Vallecano en una entrevista con TyC Sports.

Batalla acaba de alcanzar las finales de la UEFA Conference League con el equipo de Vallecas y a sus 30 años se encuentra en uno de los mejores momentos de su carrera, luego de su último paso por San Lorenzo .

Augusto Batalla-San Lorenzo-River.jpg

El argentino destacó el momento que viven con el equipo español y lo graficó con una comparación: “Es como un Defensa y Justicia cuando le tocó llegar a la final de la Sudamericana. Con un barrio detrás, con gente humilde y trabajadora... Es un logro muy difícil de conseguir”.

“Estoy muy feliz, muy orgulloso y muy realizado por todo lo que conseguimos. Somos todos jugadores relativamente grandes, pasamos muchas cosas juntos y el fútbol nos debía algo. La vida es trabajar para que lleguen estos momentos”, completó Augusto.

Con la posibilidad de obtener un título histórico para el Rayo Vallecano, su futuro por el momento parece estar en Europa. Sin embargo, Batalla sigue de cerca el presente del club que lo vio nacer y le dedicó unas palabras a Santiago Beltrán, actual arquero de River: “Somos amigos y me pone feliz ver a un chico tan bueno, capacitado y noble que le esté yendo de esta manera. Está demostrando un montón de cosas que en su momento yo no pude. Me pone feliz de verlo así porque se lo merece. Tiene un futuro enorme y ojalá el fútbol y la vida lo puedan seguir acompañando como hasta ahora”.

River se prepara para un duelo clave ante San Lorenzo

River enfrenta horas decisivas en la previa del primer mano a mano que tendrá que afrontar Eduardo Coudet como técnico de la institución en apenas 12 partidos desde su llegada desde el Alavés.

El Millonario recibe a San Lorenzo por los octavos de final de los playoffs del Torneo Apertura 2026. Para el conjunto de Núñez, no se trata de un cruce más: es, por contexto y urgencia, el compromiso más trascendental desde que "Chacho" esta en el club.

El ex técnico de Central y Racing llega a esta instancia con un respaldo numérico contundente. Desde su desembarco en el banco de suplentes, River ganó nueve de los 12 partidos disputados, una efectividad que devolvió al club el protagonismo que había perdido con Gallardo, aunque perdió el Superclásico en el Monumental ante Boca. Sin embargo, el cuerpo técnico sabe que la verdadera vara de medir se encuentra en estos duelos de eliminación directa, donde el margen de error desaparece.