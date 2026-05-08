Deportes La Mañana Mundial de Clubes Cómo se encuentra el ranking de clasificación al Mundial de Clubes

Cómo se encuentra el ranking de clasificación al Mundial de Clubes.

El Mundial de Clubes 2025 fue todo un éxito, le gustó mucho a los fanáticos del fútbol y la FIFA ya piensa en la segunda edición que se disputará en 2029. Si se mantiene el formato de 32 equipos, Sudamérica tendrá seis representantes: cuatro campeones de la Libertadores entre 2025 y 2028, más dos clubes que ingresen por ranking Conmebol. Con Flamengo ya clasificado como último campeón, la pelea por los cinco lugares se disputa mientras tanto en el ranking que se elabora a partir de la performance de los equipos en el máximo certamen continental.

El sistema de clasificación mantiene el mismo criterio que se aplicó en la primera edición del certamen. Los clubes suman puntos desde la fase de grupos de la Copa Libertadores: tres por cada triunfo, uno por empate y un bonus de tres unidades por avanzar de ronda. Al concluir el período 2025–2028, los dos equipos mejor posicionados en el ranking que no hayan accedido como campeones obtendrán el pase directo. Recordemos que ningún país puede contar con más de dos representantes, salvo que se trate de campeones. En ese sentido, si Brasil consagra otro campeón entre 2026 y 2028, ningún club brasileño adicional podrá ingresar por la vía del ranking.

Con los puntos correspondientes a la fase de grupos de la edición 2026 ya computados, Palmeiras y Liga de Quito serían hoy los beneficiados con los dos cupos por ranking. El equipo brasileño lidera con 57 unidades, seguido por el conjunto ecuatoriano con 44, ambos por encima de Estudiantes de La Plata (37) y Racing (35), los argentinos mejor ubicados.