El clima en Neuquén

icon
10° Temp
46% Hum
Deportes
La Mañana Mundial de Clubes

Cómo se encuentra el ranking de clasificación al Mundial de Clubes

Pasó una nueva fecha de la Copa Libertadores y hubo movimientos en la tabla de clasificación al MdC de 2029.

Cómo se encuentra el ranking de clasificación al Mundial de Clubes.

Cómo se encuentra el ranking de clasificación al Mundial de Clubes.

El Mundial de Clubes 2025 fue todo un éxito, le gustó mucho a los fanáticos del fútbol y la FIFA ya piensa en la segunda edición que se disputará en 2029. Si se mantiene el formato de 32 equipos, Sudamérica tendrá seis representantes: cuatro campeones de la Libertadores entre 2025 y 2028, más dos clubes que ingresen por ranking Conmebol. Con Flamengo ya clasificado como último campeón, la pelea por los cinco lugares se disputa mientras tanto en el ranking que se elabora a partir de la performance de los equipos en el máximo certamen continental.

El sistema de clasificación mantiene el mismo criterio que se aplicó en la primera edición del certamen. Los clubes suman puntos desde la fase de grupos de la Copa Libertadores: tres por cada triunfo, uno por empate y un bonus de tres unidades por avanzar de ronda. Al concluir el período 2025–2028, los dos equipos mejor posicionados en el ranking que no hayan accedido como campeones obtendrán el pase directo. Recordemos que ningún país puede contar con más de dos representantes, salvo que se trate de campeones. En ese sentido, si Brasil consagra otro campeón entre 2026 y 2028, ningún club brasileño adicional podrá ingresar por la vía del ranking.

Con los puntos correspondientes a la fase de grupos de la edición 2026 ya computados, Palmeiras y Liga de Quito serían hoy los beneficiados con los dos cupos por ranking. El equipo brasileño lidera con 57 unidades, seguido por el conjunto ecuatoriano con 44, ambos por encima de Estudiantes de La Plata (37) y Racing (35), los argentinos mejor ubicados.

image

Racing no disputa la Libertadores 2026, por lo que su puntaje ya no puede incrementarse. Estudiantes, en cambio, continúa en competencia y aún tiene margen para sumar en la presente edición. Más atrás se ubican Vélez (24), River Plate (23), Independiente Rivadavia (13) y Rosario Central (13), que participa por primera vez del torneo. Platense (10), Boca (9) y Lanús (9) también figuran en el ranking, aunque con menor proyección.

El ranking CONMEBOL de clasificación al Mundial de Clubes 2029

  1. Palmeiras — 57 puntos
  2. Flamengo (clasificado) — 55 puntos
  3. Liga de Quito — 44 puntos
  4. Estudiantes de LP — 37 puntos
  5. Racing — 35 puntos
  6. São Paulo — 25 puntos
  7. Peñarol — 25 puntos
  8. Vélez — 24 puntos
  9. Cerro Porteño — 24 puntos
  10. River Plate — 23 puntos
  11. Universitario — 22 puntos
  12. Independiente del Valle — 21 puntos
  13. Botafogo — 21 puntos
  14. Libertad — 20 puntos
  15. Bolívar — 20 puntos
  16. Nacional — 17 puntos
  17. Atlético Nacional — 17 puntos
  18. Internacional — 17 puntos
  19. Sporting Cristal — 16 puntos
  20. Rosario Central — 13 puntos
  21. Universidad de Chile — 13 puntos
  22. Independiente Rivadavia — 13 puntos
  23. Corinthians — 13 puntos
  24. Barcelona — 13 puntos
  25. Mirassol — 12 puntos
  26. Cruzeiro — 10 puntos
  27. Platense — 10 puntos
  28. Universidad Católica — 10 puntos
  29. Coquimbo — 10 puntos
  30. Deportes Tolima — 10 puntos
  31. Boca Juniors — 9 puntos
  32. Lanús — 9 puntos
  33. Universidad Central Venezuela — 9 puntos
  34. Colo Colo — 8 puntos
  35. Olimpia — 8 puntos
  36. Always Ready — 6 puntos
  37. La Guaira — 6 puntos
  38. Fluminense — 5 puntos
  39. Independiente Santa Fe — 5 puntos
  40. Junior — 4 puntos
  41. Cusco — 4 puntos

Te puede interesar...

Leé más

Noticias relacionadas

NEUQUÉN

Azul Curioso

POLICIALES

Negro

MUNDO

Violeta

CIENCIA Y VIDA

Amarillo Pastel