La dura sanción que recibió River por el Mundial de Clubes y le costará millones de dólares

El millonario fue notificado por la FIFA y deberá desembolsar millones por el accionar de sus hinchas en el certamen ecuménico de clubes.

La FIFA fue claro con River y le comunicó una fuerte sanción para la institución que deberá afrontar un duro castigo económico debido al accionar de sus hinchas durante el Mundial de Clubes disputado en Estados Unidos. Según comunicó el Comité de Disciplinas de la federación la falta de cumplimiento de las normas se detectaron en los tres partidos de fase de grupo.

Según le hicieron saber a la institución, fue multado con 70.000 francos suizos , aproximadamente 88.000 dólares contemplando el tipo de cambio actual, debido a que durante los partidos los hinchas lanzaron cantos discriminatorios como "puto" (en referencia a Boca), gritaron "culo roto" a un futbolista y, a su vez, registraron insultos racistas ("negro de mierda", "mono") a jugadores y oficiales de un rival. Según se conoció la decisión fue tomada tras un período de análisis, los videos registrados y el Sistema de Monitoreo Anti-Discriminación.

Además detectaron: lanzamiento de objetos hacia jugadores del Inter de Milán, el uso de dispositivos de humo en dos partidos, la exhibición de una bandera no autorizada, la utilización de indumentaria con logos no aprobados por parte de un integrante del cuerpo técnico y la utilización de un pantalón con dos marcas que no habían recibido el permiso.

River.jpg La hinchada de River acompañó en el Mundial de Clubes

Sumado al castigo económico, River deberá afrontar un plan de tres meses contra la discriminación, incluyendo medidas educativas y de seguridad en los estadios.

River desarmado: las 15 bajas que tendrá Marcelo Gallardo para el próximo partido por el torneo

Marcelo Gallardo vive una pesadilla. La victoria ante Racing para eliminarlo y avanzar en la Copa Argentina le dio una bocanada de aire que necesitaba el equipo para que reaccione luego de la eliminación de la Copa Libertadores. Sin embargo la derrota del domingo ante Rosario Central volvió a recordar el proceso complicado que tuvo que atravesar y el panorama a futuro no luce bien.

El próximo domingo River deberá ser local de Sarmiento de Junín por una nueva fecha del torneo doméstico, lo que a simple vista no parecería ser un duelo de gravedad o preocupación debido al presente del rival que ocupa el noveno puesto del grupo B. Sin embargo el entrenador no podrá contar con 15 jugadores que son baja para el duelo por diferentes motivos.

Seis jugadores que se perderán el duelo es por lesión y en algunos casos algunos de ellos se están ausentando hace semanas debido a que transitan la recuperación. Otros dos deberán estar afuera por expulsión mientras que llamativamente, y para generar la furia de Gallardo, otros seis no estarán para jugar con sus selecciones.

Gallardo (1)

La lista completa de ausentes