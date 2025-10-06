La furia de Marcelo Gallardo con el arbitraje ante Rosario Central: "El que habla es sancionado "

El entrenador de River estalló de la furia tras la derrota 2-1 ante el canalla en el Gigante de Arroyito. Qué dijo el DT en conferencia de prensa.

Rosario Central tuvo a un Ángel Di María intratable ante River y el canalla logró la victoria para regalarle los tres puntos a su gente en su casa, en un duelo se vivió con alta tensión y tuvo momentos picantes que marcaron el encuentro. En medio de la batalla de ambos equipos, por parte del millonario hubo un fuerte enojo para el árbitro del partido Yael Falcón Pérez.

Uno de los reproches que recibió el árbitro fue el del entrenado Marcelo Gallardo , quien al conocer que solo fueron cuatro minutos de adición a los 90, estalló en furia y expresó sus diferencias. Durante la conferencia de prensa no dudó en lanzar un duro mensaje contra los árbitros: "No voy a hablar puntualmente del arbitraje de esta noche. No voy a ser yo el único que siempre hable de esto, te quedás muy solo . Prefiero ser cauto con el tema de lo que pueda advertir, sobre todo me parece que hay que adaptarse al sistema . Porque nos pasa a todos. Muchos callan, otros alzan la voz, pero el sistema está así".

Luego, agregó: "Entonces hay que adaptarse, callarse, porque el que habla es sancionado. Los árbitros se equivocan, hoy para vos, mañana para otro, es así. Pero, sistemáticamente, no me gusta, porque sino todos sospechan de todos. Más allá de todos, voy a seguir enfocado en la corrección del equipo, que es lo que más me interesa. Dimos un paso adelante hasta la expulsión y lo jugamos con hombre menos que no es fácil, estuvimos a ahí de empatar aún con uno menos. Me quedo con las cosas positivas de hoy".

"NO VOY A SER YO EL ÚNICO QUE SIEMPRE HABLE. TE QUEDAS MUY SOLO... NO TE QUEDA OTRA QUE ADAPTARTE AL SISTEMA, CALLARSE, PORQUE EL QUE HABLA ES SANCIONADO"



Gallardo fue consultado sobre el arbitraje de Falcón Pérez y fue DURÍSIMA



#ESPNFútbol1 | #DisneyPlus Plan Premium — SportsCenter (@SC_ESPN) October 6, 2025

Ya dejando atrás su polémica por el arbitraje, el entrenador analizó el juego: "Creo que desde la postura estuvimos bien, iniciamos bien el partido, estuvimos bien parados. Nos pusimos en ventaja y creo yo que en el mejor momento nuestro en los últimos tiempos. Producto a que vinimos a jugar decididos y estuvimos en partido hasta la expulsión".

En sintonía con sus dicho, se refirió al impacto que te tuvo la expulsión de Carlos Portillo en el desarrollo del encuentro: "La expulsión nos condicionó, jugar con diez es difícil acá y en cualquier parte del mundo. Tenemos que ser más inteligentes porque nos viene pasando seguido pero, en general, con diez mismo, el equipo tuvo buena actitud de ir a buscarlo y no le puedo reprochar nada al equipo desde ese lugar, dejaron todo en ese contexto".

Por otra parte se refirió al contexto que tuvo que afrontar el equipo: "Trate de llevar calma. Las pulsaciones están a mil. Yo fui futbolista, y cuando sentís que en el campo... te saca, te puede desacomodar. Eso genera impotencia y hay que calmar. Ser inteligentes, lo que advertía".

"ESTUVIMOS EN EL PARTIDO HASTA LA EXPULSIÓN. CON DIEZ, EL EQUIPO MOSTRÓ UNA ACTITUD DE IR A BUSCARLO"



Marcelo Gallardo y el análisis de la derrota de #River ante #RosarioCentral.



@PasoaPaso — TyC Sports (@TyCSports) October 6, 2025

Además, sumó: "Saber, aunque es difícil, tener templanza y que no te saquen de rosca. No hace falta que te cobren un penal, lo que sabemos de fútbol sabemos. Hay que pedir tranquilidad a los jugadores porque habíamos sido perjudicados, no por la expulsión de Portillo sino cómo se daba el juego. Es incómodo jugar con un hombre de menos y hace que suframos las consecuencias".

En el cierre de su relato se refirió al próximo duelo con Sarmiento de Junín durante la fecha FIFA que condicionará al plantel por las convocatorias: "El calendario estaba así de antemano. No está bueno que se juegue en fecha FIFA porque somos el equipo que más perjudicado sale pero no importa, lo que pensemos nosotros no importa porque estaba así de antemano. Lo jugaremos con un plantel diezmado por las ausencias de jugadores en selecciones y otras faltas que si depende de nosotros, expulsiones o lesiones. Hay que afrontar lo que venga".