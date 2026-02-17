River venció a Ciudad de Bolívar por Copa Argentina

Por los 32avos de final, el equipo de Marcelo Gallardo ganó por la mínima en un partido muy disputado.

River venció a Ciudad de Bolívar y avanzó de fase en la Copa Argentina.

River venció al Club Ciudad de Bolívar por los 32avos de final de la Copa Argentina en el Estadio Único La Pedrera, de San Luis. El partido fue parejo, con el Millonario controlando la pelota y el conjunto que milita en la Primera Nacional aguantando el resultado. Recién a los 86 minutos convirtió con un penal de Juan Fernando Quintero.

El encuentro era una dura prueba para River, ya que venía de sufrir dos derrotas consecutivas en el torneo local ante Tigre y Argentinos Juniors. Incluso el fin de semana, se empezó a hablar de una posible duda en la continuidad de Marcelo Gallardo al frente del plantel. Enfrentará en la próxima ronda del torneo a Aldosivi.

El Millonario se puso en ventaja gracias a un penal de Quintero a los 86 minutos de partido. La falta se la hicieron al juvenil Freitas, luego de una jugada individual excelente a poco de finalizar el partido.

Los planteles de River y Ciudad de Bolivar en Villa Mercedes pic.twitter.com/LKi5rERbtA

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/UnEnzoMas/status/2023952937622356356?s=20&partner=&hide_thread=false JUANFER QUINTEROOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL



SI MAESTRO LO GRITO Y MUCHO



GOL DE RIVER GOL DE JUANFER

#Riverplate #CopaArgentina pic.twitter.com/QEW8AVrVL8 — UnEnzoMas TV (@UnEnzoMas) February 18, 2026

Más allá del resultado, River volvió a mostrar varias deficiencias en la generación de juego, sobre todo de tres cuartos de cancha para arriba. Quintero fue el único jugador del equipo que pidió constantemente la pelota, sumado a un buen rendimiento de Galván y un gran ingreso de Freitas.

Así fue el partido entre River y Ciudad de Bolivar

Tras un arranque impreciso, con algunas perdidas de balón que generaron contras de Bolívar, River ahora se aseguró la pelota y creó algunas situaciones. La más clara al inicio fue una pifia de Gonzalo Montiel en área rival, cuando estaba cara a cara con el arquero.

A los 20 minutos, el lateral derecho tuvo otra chance de abrir el marcador, cuando peinó un disparo de Juan Fernando Quintero, que se terminó yendo a centímetros del palo derecho del arquero.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TyCSports/status/2023932012877189157?s=20&partner=&hide_thread=false ¡LA CHANCE DE JUANFER ANTE CIUDAD BOLÍVAR!



A los 19' del primer tiempo, el capitán de River buscó el gol pero tras un desvió de Montiel la pelota no entró y todo sigue igualado 0-0 en San Luis, por los 32avos de final de #CopaArgentinaporTyCSports. pic.twitter.com/LWRcxaZ7j1 — TyC Sports (@TyCSports) February 18, 2026

La chance más clara del primer tiempo estuvo en los pies de Fausto Vera. A los 35 minutos, al volante le quedó la pelota en el área luego de que el arquero le atajara un mano a mano a Montiel, y se la terminaron sacando en la línea los defensores de Bolívar.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/UnEnzoMas/status/2023934938345521349?s=20&partner=&hide_thread=false Fausto Vera era apretar el cuadrado no el circulo...



Lpm#Riverplate #CopaArgentina pic.twitter.com/mynYWbmjet — UnEnzoMas TV (@UnEnzoMas) February 18, 2026

El segundo tiempo arrancó con todo. Primero, al minuto de juego tuvo Díaz la apertura del marcador para Ciudad de Bolívar, pero la pelota se fue por el palo izquierdo de Beltrán. Inmediatamente, Galván rompió el travesaño tras una gran jugada de River.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TyCSports/status/2023945694868812126?s=20&partner=&hide_thread=false ¡CASI GOLPEA BOLÍVAR EN EL INICIO DEL SEGUNDO TIEMPO!



Al minuto del complemento, Guillermo Sánchez hizo una enorme jugada por la banda derecha, tras el centro jugó bien de espalda Khalil Caraballo y Alex Díaz definió cerca del palo izquierdo de Santiago Beltrán. ¡Se salvó River!… pic.twitter.com/1I0dmEkGUU — TyC Sports (@TyCSports) February 18, 2026

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TyCSports/status/2023944224295604561?s=20&partner=&hide_thread=false ¡LE ROMPIÓ EL TRAVESAÑO!



Galván remató en el área y estampó su remate con el arco de Ciudad de Bolívar. #CopaArgentinaEnTyCSports pic.twitter.com/JYxsqISMiV — TyC Sports (@TyCSports) February 18, 2026

Luego de varias jugadas en las que River no podía definir, como un gran cabezazo de Viña, que contuvo bien el arquero, llegó el penal a Freitas y la frialdad de Quintero para cerrar el resultado y evitar los penales.

La información del partido entre River y Ciudad de Bolívar

Copa Argentina 2026.

32avos de final.

River 1–0 Ciudad de Bolívar.

Juan Fernando Quintero (86 minutos)

Estadio: Único La Pedrera.

Árbitro: Nicolás Ramírez.

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz, Matías Viña; Aníbal Moreno, Fausto Vera, Tomás Galván; Juan Fernando Quintero; Maximiliano Salas, Agustín Ruberto. DT: Marcelo Gallardo.

Ciudad de Bolívar: Agustín Rufinetti; Agustín Paredes, Ezequiel Navarro, Elías Martínez, Carlos Cuello; Alex Díaz, Nahuel Yeri, Brian Quintana, Arnaldo González; Guillermo Sánchez, Khalil Caraballo. DT: Diego Funes.