Marcelo Gallardo ¿en la cuerda floja?: los nombres que podrían reemplazarlo en River

Luego de los últimos partidos, el entrenador más ganador de la historia comenzó a ser cuestionado y arrancaron a circular rumores sobre una posible salida.

La sorpresiva y dura caída de River Plate ante Argentinos Juniors sumó un nuevo eslabón a la crisis futbolística que se había desatado con el lapidario 1-4 frente a Tigre, dejando a Marcelo Gallardo en su momento más crítico desde que asumió como entrenador. En los pasillos del Monumental, la palabra "fin de ciclo" comenzó a circular con fuerza y ya comenzó la danza de nombres para suceder al "Muñeco".

Según publicó el periodista Maximiliano Uria en el diario Clarín, el equipo juega mal, los millonarios refuerzos no encajan en la estructura y el cuerpo técnico parece no encontrarle la vuelta a los intérpretes ni a los esquemas tácticos. A pesar de que la dirigencia encabezada por Stefano Di Carlo apostó por la renovación del entrenador tras un 2025 para el olvido, el mal arranque en el torneo despertó rumores impensados semanas atrás.

Mientras la crítica deportiva hacia el DT se vuelve unánime, en las redes sociales y en el entorno del club de Núñez ya se barajan cinco posibles reemplazantes, cuatro de ellos con fuerte arraigo en la institución:

El tapado: El nombre que más sorprendió es el de Santiago Solari, actual Director de Fútbol Profesional del Real Madrid. El "Indiecito", surgido en la cantera millonaria, se habría reunido con un nexo que podría acercarlo al club. Ya cuenta con experiencia dirigiendo al equipo merengue (2018-2019) y al América de México (2021-2022).

Los hombres de la casa: En la lista siempre figuran exjugadores que conocen los pasillos del club a la perfección, como Pablo César Aimar, Eduardo Coudet y Hernán Crespo, nombres que suenan habitualmente ante cada tambaleo del banco riverplatense.

El campeón reciente: La novedad en la lista es la postulación de Ariel Holan, quien viene de coronarse y tener un exitoso paso reciente por Rosario Central.

A pesar del ruido mediático, Gallardo sigue contando con el respaldo de los hinchas, quienes lo ovacionan en cada presentación como local en agradecimiento a su histórica gestión. "Trataremos de seguir por nuestro camino, tenemos que mejorar y lo vamos a conseguir", aseguró su ayudante Matías Biscay tras la última derrota.

River tendrá una revancha inmediata este martes cuando enfrente a Ciudad de Bolívar en San Luis por la Copa Argentina. Un triunfo dará oxígeno; una eliminación temprana podría convertir la danza de rumores en una realidad insostenible.

La figura de River que se perderá el próximo partido

La presencia de Franco Armani en el próximo compromiso de River continúa en duda, ya que el arquero aún no recibió el alta médica y podría perderse el duelo ante Ciudad de Bolívar por Copa Argentina, previsto para el martes a las 22 en el Estadio La Pedrera de San Luis.

El experimentado guardameta, que no sumó minutos en lo que va de 2026, se entrena a la par de sus compañeros desde hace dos semanas, pero el cuerpo médico todavía no le dio el visto bueno.

El 4 de enero sufrió un desgarro grado II en el aductor derecho que lo dejó fuera de los amistosos ante Millonarios y Peñarol. Luego, una inflamación en el tendón de Aquiles demoró aún más su recuperación.

armani river.jpg

Ante ese escenario, Marcelo Gallardo volvió a confiar en Santiago Beltrán, quien respondió en los primeros encuentros sin recibir goles, aunque en las últimas dos presentaciones el equipo mostró falencias defensivas y le convirtieron cinco tantos.

Ezequiel Centurión, recuperado de su lesión en la muñeca, aparece como alternativa. Sin embargo, con el ciclo del Muñeco bajo presión tras dos derrotas consecutivas, el técnico podría inclinarse por una base titular para el cruce frente a Ciudad de Bolívar, que viene de debutar con empate ante Godoy Cruz. En los próximos entrenamientos se definirá el arco millonario.