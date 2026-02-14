Pablo Lunati destrozó a Andrés Merlos tras la discusión con Gallardo

El exárbitro salió en defensa del entrenador de River luego de los hechos ocurridos en el duelo entre el Millonario y Argentinos Juniors

El exárbitro Pablo Lunati defenestró la labor del juez Andrés Merlos en su último partido dirigido, entre River y Argentinos Juniors , y cuestionó la manera en la que se dirigió al entrenador Marcelo Gallardo .

Quien se desempeñaba como árbitro le dio validez a una versión que afirma que Merlos habría tratado al “Muñeco” de “mala persona” por “hacer echar a Martín Demichelis”.

La conversación se dio en el aire de la Radio Rivadavia, durante una edición del tradicional programa “La Oral Deportiva”, que va de lunes a viernes, de 22:00 a 00:00. Habitual participante y protagonista en el terreno de las polémicas , Pablo Lunati llamó a la violencia en contra del árbitro Andrés Merlos.

En comentarios realizados en Radio Rivadavia, el exjuez afirmó que hay dos árbitros de los que no le tienen que hablar, Andrés Merlos y Fernando Espinoza, y cuestionó la manera de dirigirse del primero de ellos al histórico entrenador del “Millonario”.

Lunati se basó en una versión viralizada en las redes sociales, que comenta que en el intercambio entre Merlos y Gallardo el DT lo habría tratado de “mal árbitro y mala persona”, a lo que el colegiado retrucó: “vos sos una mala persona porque hiciste echar a Demichelis”, quien era entrenador de River antes del regreso del campeón de las Copas Libertadores 2015 y 2018.

¿Cómo fue el cruce entre Andrés Merlos y Marcelo Gallardo?

La noche del jueves fue otra película de terror para Marcelo Gallardo y River. La derrota 1 a 0 frente a Argentinos Juniors, por la quinta fecha del Apertura, profundizó la crisis del Millo y el entrenador no disimula su malestar. Así lo demostró durante el partido, donde fue expulsado por aplaudir al árbitro Andrés Merlos, y luego en zona de vestuarios, donde tuvo un tenso cruce con el juez.

Antes de finalizar el primer tiempo, con su equipo ya abajo en el marcador, el Muñeco aplaudió irónicamente a Merlos por no cobrar una falta a un futbolista visitante. Inmediatamente, el árbitro le mostró la tarjeta roja y el técnico tuvo que irse antes de que terminara la etapa inicial.

Sin embargo, la polémica no quedó ahí y la tensión recrudeció en zona de vestuarios. Primero surgió como un rumor periodístico, pero luego fue confirmado por distintas fuentes.

La conversación entre el árbitro y el DT

Según contaron los periodistas y allegados que fueron testigos del hecho, al diálogo habría sido así:

Gallardo- "Sos un mal árbitro".

Merlos- "Hoy no voy a poder dormir".

Gallardo- "Vos sos una mala persona".

Merlos- "Mala persona sos vos que lo hiciste echar a Demichelis".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/paseclave__/status/2022361676759159038&partner=&hide_thread=false “MALA PERSONA SOS VOS QUE LO HICISTE ECHAR A DEMICHELIS”.



La dura contestación de Andrés Merlo luego de que Marcelo Gallardo le diga que es un: “PÉSIMO ÁRBITRO”



Vía @gustavoyarroch pic.twitter.com/ShR13ecTuw — PaseClave (@paseclave__) February 13, 2026

Esa última frase enfureció todavía más al Muñeco y finalmente cada uno se fue por su lado. Merlos volvió a dirigir el segundo tiempo y Gallardo tuvo que verlo en el vestuario. Así lo contó el periodista Gustavo Yarroch en ESPN.

Las diferencias entre Gallardo y Merlos vienen desde hace bastante tiempo. El técnico se enojó mucho con un arbitraje flojo del juez en un partido contra Barracas Central por Copa Argentina en San Luis. Si bien River ese día ganó 3 a 0 con dos goles de Agustín Palavecino y uno de Milton Casco, el entrenador quedó disgustado por la tarea de Merlos, que no se caracteriza por tener buenos desempeños.

Fue a mediados de 2022, cerca del final del primer ciclo del Muñeco como técnico del Millo. Luego, Demichelis lo reemplazaría entre enero de 2023 y julio de 2024, cuando regresó el propio Gallardo.

"Micho" ganó la Liga Profesional en su primer semestre, el Trofeo de Campeones y también obtuvo la Supercopa Argentina al año siguiente. Sin embargo, fue muy cuestionado tanto en la prensa como por los hinchas debido algunos errores, que parecen mínimos si se los compara con los pésimos resultados cosechados por el Muñeco desde su vuelta.

Más allá de su salida, Demichelis fue aplaudido por la gente en el Monumental cuando dirigió su último partido en River frente a Sarmiento, cuando ya se sabía del regreso de "Napoleón". A ese momento hizo referencia Merlos en la discusión con el actual DT del club de Núñez, que claramente tomó un tono personal.