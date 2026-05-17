Nicolás Otamendi confirmó su salida del Benfica y River tomó una decisión clave

El elenco luso despidió al central con un emotivo comunicado y desde Núñez ya pusieron primera para sumarlo tras el Mundial.

El mercado de pases del fútbol argentino sumó un capítulo de absoluta jerarquía internacional luego de que el Benfica de Portugal confirmara oficialmente la salida de Nicolás Otamendi . El experimentado zaguero central tomó la firme determinación de no renovar su vínculo contractual con la escuadra lusa, el cual expira de manera definitiva el próximo 30 de junio. Ante este escenario ideal, la comisión directiva de River se movió con extrema velocidad y le presentó una oferta formal para sumarlo de cara al próximo semestre.

La propuesta del club de Núñez contempla un contrato por un año y medio de duración para seducir al campeón del mundo. Las máximas autoridades de las Águilas emitieron un emotivo comunicado de prensa a través de sus plataformas digitales oficiales para despedir con honores a su gran referente defensivo .

La institución de Lisboa no escatimó en elogios para reconocer la notable trayectoria y el enorme legado que construyó el marcador de punta argentino en el Viejo Continente. En su mensaje de gratitud, la entidad europea remarcó con mucha calidez: "Otamendi fue siempre un ejemplo de pasión, dedicación, competitividad, liderazgo y profesionalismo, contribuyendo de forma decisiva en la conquista de cuatro títulos ".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/somoscorta/status/2056049590076399720&partner=&hide_thread=false "Gracias, capitán"



El club Benfica se despidió de Nicolás Otamendi con un video en redes sociales.https://t.co/UgSv4IW2UV pic.twitter.com/U5xzSwYrji — Corta (@somoscorta) May 17, 2026

El reconocimiento del elenco luso hacia el General reflejó el inmenso cariño de una hinchada que lo adoptó como a un hijo de la casa tras seis temporadas consecutivas de éxitos. El defensor central disputó un total de 281 partidos oficiales con la camiseta roja y aportó 18 conquistas, consolidándose como una pieza insustituible de la estructura titular. La dirigencia del Benfica cerró su dedicatoria dejando las puertas abiertas para el zaguero: "Siempre serás parte de nuestra familia y esta siempre será tu casa. Gracias capitán".

Mourinho también habló de la despedida de Otamendi

El notable rendimiento del central durante el último año despertó los elogios públicos de su propio director técnico, el prestigioso José Mourinho, quien pretendía retenerlo en el plantel. El experimentado DT asumió con hidalguía la postura del futbolista de cambiar de aire y regresar a su tierra natal para cumplir su postergado anhelo deportivo. "Hay personas que tienen el derecho de elegir su futuro por todo lo que han construido".

El ex Real Madrid continuó con sus reflexiones acerca del porvenir del defensor, avalando por completo la determinación de pegar la vuelta al fútbol sudamericano tras su exitoso ciclo. El técnico entendió que la decisión final responde a cuestiones estrictamente personales y ligadas al sentimiento del propio jugador de la Selección Argentina. "Será por decisión suya que regrese a Argentina y a River Plate o continúe en el Benfica, todo está en sus manos".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/PalaPR_/status/2047701184425623687&partner=&hide_thread=false "Será decisión suya si continúa en Benfica o regresa a River. Todo está en sus manos.

Se ganó la posibilidad de elegir su futuro, estamos hablando, además, del equipo MÁS GRANDE de AMÉRICA".



Jose Mourinho sobre Nicolas Otamendi. https://t.co/rj1Owu3xyl pic.twitter.com/XiIWrl0wYw — Pala (@PalaPR_) April 24, 2026

Por qué Otamendi tiene chances de arribar a River

En los pasillos de la institución millonaria se respira un clima de marcado optimismo respecto de recibir una respuesta afirmativa por parte del entorno del futbolista una vez concluido el Mundial. Si bien el ex City, de 38 años, maneja jugosas ofertas económicas para sumarse al Valencia de España y a la liga de Arabia Saudita, su fanatismo por la banda pesaría más. El Chacho Coudet se ilusiona con moldear una estructura colectiva de élite que le permita pelear en todos los frentes competitivos.