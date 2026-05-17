Impactante accidente y milagro en el MotoGP: un famoso piloto voló por el aire tras un despiste

El español Álex Márquez resultó proyectado varios metros sobre el asfalto y la carrera quedó interrumpida durante unos minutos.

El Gran Premio de Cataluña de MotoGP quedó completamente marcado por un violento accidente que involucró de manera directa al piloto español Álex Márquez durante una reñida disputa por la victoria. La colisión se produjo de forma imprevista en la vuelta 12 del tradicional circuito de Montmeló, provocando la interrupción inmediata de la competencia internacional a través de una bandera roja.

El fuerte impacto de la Ducati del corredor de la escudería Gresini Racing contra la rueda trasera de la KTM conducida por Pedro Acosta paralizó por completo la transmisión oficial . La Dirección de Carrera ordenó detener la prueba tras constatar los destrozos mecánicos esparcidos por la zona del césped de escape.

¡UN MINUTO DE TERROR EN MOTOGP! Se rompió la KTM de Pedro Acosta, y eso generó que Álex Márquez sufrió una caída muy fuerte. A su vez, Fabio Di Giannantonio se fue al suelo. Álex está consciente. Sigue MotoGP en el Plan Premium de Disney+. pic.twitter.com/cGCzkC56iV

Cómo fue el despiste que sufrió Álex Márquez

El incidente se originó cuando el menor de los hermanos Márquez se ubicaba en la segunda posición de la grilla e intentaba doblegar la línea del puntero en una de las rectas cortas del trazado. El vehículo de Acosta sufrió una desaceleración inesperada producto de un serio desperfecto eléctrico que detuvo el motor en seco y dejó sin margen de reacción al perseguidor.

El contacto a alta velocidad provocó que el motociclista saliera despedido por el aire de manera espeluznante, mientras su unidad comenzaba a dar vueltas de campana en la pista. El corredor resultó proyectado varios metros sobre el asfalto hasta quedar tendido inmóvil ante la mirada de las tribunas.

La gravedad del siniestro vial no solo afectó a los dos animadores principales, sino que las piezas desprendidas terminaron golpeando a los competidores Fabio Di Giannantonio y Raúl Fernández, que venían por detrás. En los boxes de la escudería italiana la preocupación fue total, al punto que la madre del piloto accidentado, Roser Alenta, se trasladó de urgencia al centro asistencial del predio deportivo.

La transmisión televisiva demoró las repeticiones oficiales por cuestiones estrictamente ligadas a los protocolos de seguridad médica, aguardando certezas sobre el estado de lucidez del conductor. El cuerpo médico confirmó que el deportista permanecía consciente antes de derivarlo al nosocomio local.

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La course a été interrompue et le drapeau rouge a été brandi. pic.twitter.com/EQsbu3VTrC — Cerfia (@CerfiaFR) May 17, 2026

La reanudación del Gran Premio catalán en la vuelta 13 volvió a encender las alarmas de las autoridades deportivas debido a una múltiple caída protagonizada por Francesco Bagnaia y Johann Zarco. El piloto francés se enganchó con la estructura del italiano en plena curva inicial de la largada, obligando a decretar la segunda bandera roja de la accidentada jornada dominical.

Los directivos de la escudería LCR Honda emitieron rápidamente un parte oficial en sus redes sociales para llevar calma a los fanáticos de la categoría: “Johann Zarco está en el centro médico, no se encuentra en estado crítico. A la espera de más pruebas e información específica”.

Cómo terminó la carrera y qué pasó con Álex Márquez

Las máximas autoridades deportivas de la Federación Internacional mantienen bajo estricta revisión el desarrollo de los sucesos acontecidos en el trazado de Barcelona para evaluar posibles modificaciones reglamentarias. En lo estrictamente deportivo, el italiano Fabio Di Giannantonio capitalizó los relanzamientos con su Ducati para sobrepasar a Acosta a tres giros del final y quedarse con una victoria heroica en territorio español.

Por su parte, los organizadores de MotoGP confirmaron de manera formal que la vida de Álex Márquez no corre peligro tras ser ingresado de urgencia a un hospital de alta complejidad en Barcelona para estudios complementarios.