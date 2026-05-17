Terminó la primera vuelta en la fase clasificatoria del Federal A: así está la tabla

Deportivo Rincón volvió a ganar, mientras que Cipo tuvo fecha libre. Atenas de Río Cuarto es cómodo líder.

La culminación de la fecha 9 del Federal A implica el cierre de la primera vuelta de la fase regular. Es decir, este domingo se llegó a la mitad del primer semestre futbolístico en una de las categorías más difíciles del fútbol argentino. Deportivo Rincón logró una importante victoria, Cipo tuvo fecha libre y cayó en la tabla, donde Atenas de Río Cuarto es único líder de la zona 3.

El 1 a 0 del León sobre Costa Brava, con gol de Cristian Cangá tras asistencia de Facundo Miguel, lo puso en el lote de escoltas con 12 unidades. Una cosecha buena, luego del bache de tres partidos entre las fechas 4, 5 y 6, donde sacó un punto de nueve y las perspectivas no eran positivas.

La goleada por 4 a 1 sobre San Martín de Mendoza le permitió a Atenas de Río Cuarto consolidarse como único puntero y con amplia ventaja sobre el resto. Ignacio Blangetti y Rodrigo Lasserre anotaron en el primer tiempo y Jorge Tejada liquidó el pleito a los 15' del complemento.

El descuento de Agustín Ferro cuatro minutos después no alteró la victoria de Atenas, sellada por Hugo Vera Oviedo de penal a los 32'.

En la próxima, el líder visitará a Cipo en La Visera.

Argentino de Monte Maíz dio el golpe visitante de la fecha con el 1 a 0 en San Luis sobre Juventud Unida por el tanto de Facundo Quiroga promediando el primer tiempo.

FADEP de Mendoza le quiere escapar al fondo y logró su segunda victoria consecutiva en casa. Fue por el tanto de Thiago Satti a los 38' del segundo tiempo para ganarle a Huracán Las Heras.

tabla federa a posiciones primera vuelta

Cómo sigue el Federal A en la zona 3

Fecha 10 (24 de Mayo)

FADEP vs Costa Brava

Argentino Monte Maíz vs Huracán Las Heras

Juventud Unida Universitario vs Atlético Club San Martín

Cipolletti vs Atenas Río Cuarto

Libre: Deportivo Rincón

Fecha 11 (31 de Mayo)

Atlético Club San Martín vs Cipolletti

Huracán Las Heras vs Juventud Unida Universitario

Costa Brava vs Argentino Monte Maíz

Deportivo Rincón vs FADEP

Libre: Atenas Río Cuarto

Fecha 12 (7 de Junio)

Argentino Monte Maíz vs Deportivo Rincón

Juventud Unida Universitario vs Costa Brava

Cipolletti vs Huracán Las Heras

Atenas Río Cuarto vs Atlético Club San Martín

Libre: FADEP

Fecha 13 (14 de Junio)

Huracán Las Heras vs Atenas Río Cuarto

Costa Brava vs Cipolletti

Deportivo Rincón vs Juventud Unida Universitario

FADEP vs Argentino Monte Maíz

Libre: Atlético Club San Martín

Fecha 14 (21 de Junio)

Juventud Unida Universitario vs FADEP

Cipolletti vs Deportivo Rincón

Atenas Río Cuarto vs Costa Brava

Atlético Club San Martín vs Huracán Las Heras

Libre: Argentino Monte Maíz

Fecha 15 (28 de Junio)

Costa Brava vs Atlético Club San Martín

Deportivo Rincón vs Atenas Río Cuarto

FADEP vs Cipolletti

Argentino Monte Maíz vs Juventud Unida Universitario

Libre: Huracán Las Heras

Fecha 16 (5 de Julio)

Cipolletti vs Argentino Monte Maíz

Atenas Río Cuarto vs FADEP

Atlético Club San Martín vs Deportivo Rincón

Huracán Las Heras vs Costa Brava

Libre: Juventud Unida Universitario

Fecha 17 (12 de Julio)

Deportivo Rincón vs Huracán Las Heras

FADEP vs Atlético Club San Martín

Argentino Monte Maíz vs Atenas Río Cuarto

Juventud Unida Universitario vs Cipolletti

Libre: Costa Brava

Fecha 18 (19 de Julio)

Atenas Río Cuarto vs Juventud Unida Universitario

Atlético Club San Martín vs Argentino Monte Maíz

Huracán Las Heras vs FADEP

Costa Brava vs Deportivo Rincón

Libre: Cipolletti