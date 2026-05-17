Terminó la primera vuelta en la fase clasificatoria del Federal A: así está la tabla

Deportivo Rincón volvió a ganar, mientras que Cipo tuvo fecha libre. Atenas de Río Cuarto es cómodo líder.
La culminación de la fecha 9 del Federal A implica el cierre de la primera vuelta de la fase regular. Es decir, este domingo se llegó a la mitad del primer semestre futbolístico en una de las categorías más difíciles del fútbol argentino. Deportivo Rincón logró una importante victoria, Cipo tuvo fecha libre y cayó en la tabla, donde Atenas de Río Cuarto es único líder de la zona 3.
El 1 a 0 del León sobre Costa Brava, con gol de Cristian Cangá tras asistencia de Facundo Miguel, lo puso en el lote de escoltas con 12 unidades. Una cosecha buena, luego del bache de tres partidos entre las fechas 4, 5 y 6, donde sacó un punto de nueve y las perspectivas no eran positivas.
La goleada por 4 a 1 sobre San Martín de Mendoza le permitió a Atenas de Río Cuarto consolidarse como único puntero y con amplia ventaja sobre el resto. Ignacio Blangetti y Rodrigo Lasserre anotaron en el primer tiempo y Jorge Tejada liquidó el pleito a los 15' del complemento.
El descuento de Agustín Ferro cuatro minutos después no alteró la victoria de Atenas, sellada por Hugo Vera Oviedo de penal a los 32'.
En la próxima, el líder visitará a Cipo en La Visera.
Argentino de Monte Maíz dio el golpe visitante de la fecha con el 1 a 0 en San Luis sobre Juventud Unida por el tanto de Facundo Quiroga promediando el primer tiempo.
FADEP de Mendoza le quiere escapar al fondo y logró su segunda victoria consecutiva en casa. Fue por el tanto de Thiago Satti a los 38' del segundo tiempo para ganarle a Huracán Las Heras.
Cómo sigue el Federal A en la zona 3
Fecha 10 (24 de Mayo)
FADEP vs Costa Brava
Argentino Monte Maíz vs Huracán Las Heras
Juventud Unida Universitario vs Atlético Club San Martín
Cipolletti vs Atenas Río Cuarto
Libre: Deportivo Rincón
Fecha 11 (31 de Mayo)
Atlético Club San Martín vs Cipolletti
Huracán Las Heras vs Juventud Unida Universitario
Costa Brava vs Argentino Monte Maíz
Deportivo Rincón vs FADEP
Libre: Atenas Río Cuarto
Fecha 12 (7 de Junio)
Argentino Monte Maíz vs Deportivo Rincón
Juventud Unida Universitario vs Costa Brava
Cipolletti vs Huracán Las Heras
Atenas Río Cuarto vs Atlético Club San Martín
Libre: FADEP
Fecha 13 (14 de Junio)
Huracán Las Heras vs Atenas Río Cuarto
Costa Brava vs Cipolletti
Deportivo Rincón vs Juventud Unida Universitario
FADEP vs Argentino Monte Maíz
Libre: Atlético Club San Martín
Fecha 14 (21 de Junio)
Juventud Unida Universitario vs FADEP
Cipolletti vs Deportivo Rincón
Atenas Río Cuarto vs Costa Brava
Atlético Club San Martín vs Huracán Las Heras
Libre: Argentino Monte Maíz
Fecha 15 (28 de Junio)
Costa Brava vs Atlético Club San Martín
Deportivo Rincón vs Atenas Río Cuarto
FADEP vs Cipolletti
Argentino Monte Maíz vs Juventud Unida Universitario
Libre: Huracán Las Heras
Fecha 16 (5 de Julio)
Cipolletti vs Argentino Monte Maíz
Atenas Río Cuarto vs FADEP
Atlético Club San Martín vs Deportivo Rincón
Huracán Las Heras vs Costa Brava
Libre: Juventud Unida Universitario
Fecha 17 (12 de Julio)
Deportivo Rincón vs Huracán Las Heras
FADEP vs Atlético Club San Martín
Argentino Monte Maíz vs Atenas Río Cuarto
Juventud Unida Universitario vs Cipolletti
Libre: Costa Brava
Fecha 18 (19 de Julio)
Atenas Río Cuarto vs Juventud Unida Universitario
Atlético Club San Martín vs Argentino Monte Maíz
Huracán Las Heras vs FADEP
Costa Brava vs Deportivo Rincón
Libre: Cipolletti
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