Deportivo Rincón recibió otro fuerte apoyo del gobierno provincial

Los dirigentes del León estuvieron con Rolando Figueroa y firmaron un convenio para el desarrollo del club.

Deportivo Rincón sigue dando pasos firmes en el fútbol nacional. El club firmó un convenio con el Gobierno de la Provincia del Neuquén, a través del IJAN , que permitirá acompañar su participación en el Torneo Federal A y fortalecer el proyecto que la institución viene construyendo desde el norte neuquino.

"El acuerdo representa un respaldo importante para un club que atraviesa una etapa de fuerte crecimiento. Deportivo Rincón compite por tercer año consecutivo en una categoría nacional y también participa de la Copa Argentina, dos escenarios que consolidan al León como uno de los grandes representantes deportivos de Neuquén en el país", informaron desde el club en un comunicado.

Además de ser uno de los equipos fuertes de la tercera categoría, este año el León enfrentó a San Lorenzo por el certamen que reúne a los mejores equipos del ascenso y todos los de primera. Fue la segunda participación de Rincón en la Copa Argentino.

“Tenemos el honor de representar a la provincia. Estamos más que agradecidos. Este apoyo nos da un empujón muy importante para seguir adelante con este torneo y con todo lo que estamos construyendo”, expresó el presidente del club, Aníbal Villalba, tras la firma del convenio.

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De la reunión también participó Marcelo Rucci, principal artífice de la institución desde sus orígenes. El gobernador, Rolando Figueroa, y la senadora, Julieta Corrozza, firmaron por parte del ejecutivo.

Este apoyo del gobierno provincial se da desde que Rincón ascendió a la categoría en 2024. Disputar el Federal A implica una erogación importante en viajes y logística, algo que es visto como una inversión en el deporte por parte de las autoridades.

"Para Deportivo Rincón, este acompañamiento no solo ayuda a afrontar las exigencias de la competencia. También fortalece una idea de club con identidad propia, sentido de pertenencia y una fuerte raíz comunitaria. Desde sus inicios, la institución creció como un espacio de contención, desarrollo deportivo y orgullo para Rincón de los Sauces", señalaron.

La temporada actual es la tercera seguida en el Federal A para el León. En la primera mantuvo la categoría a través de la Reválida y en la segunda llegó a la zona Campeonato, quedando cerca de los cruces por el ascenso a la Primera Nacional.

"Hoy, el club compite en otro nivel. Y ese desafío exige planificación, infraestructura, organización y el compromiso de toda una comunidad: dirigentes, cuerpo técnico, jugadores, colaboradores, socios, hinchas y familias que acompañan cada paso. Con este convenio, Deportivo Rincón refuerza su presente y proyecta su futuro. El León seguirá llevando los colores de Rincón de los Sauces por todo el país, con el compromiso de competir, crecer y representar a Neuquén con orgullo en cada cancha", finaliza el comunicado.