Sorpresa: un canal de cable televisará el Federal A

La noticia sobre la categoría donde juegan Cipo y Deportivo Rincón surgió en las últimas horas.

Esta semana trascendió que el Federal A volverá a la pantalla del cable. La tercera categoría del fútbol nacional tendrá un partido por fecha transmitido a través de uno de los canales deportivos que se proyectan en todo el país. El acuerdo con el Consejo Federal implicará el regreso del certamen a la pantalla chica y a futuro podría implicar a equipos como Cipo y Deportivo Rincón , que militan en ese nivel.

La información fue brindada por el periodista Diego Pais en Interior Futbolero , uno de los medios más prestigiosos que cubren el fútbol de ascenso a nivel nacional.

Según detalló, Fox Sports arregló con el CF para cederle los derechos y el canal comenzará con las transmisiones desde la próxima fecha, que será la octava del campeonato.

Hasta el año pasado, los derechos para transmitir el Federal A por cable eran de DirecTV. De todas formas, los clubes también tenían la potestad de permitir o no las transmisiones de medios partidarios o regionales a través de Youtube u otras aplicaciones.

Esta temporada, en nuestra región, Canal 10 transmite los partidos de Cipolletti, tanto de local como de visitante, con un equipo que sigue la campaña en su totalidad. Incluso lo hizo en Rincón de los Sauces en el partido ante el Léon.

deportivo rincón cipo (2)

El primer partido que Fox Sports va a transmitir es el choque del próximo domingo a las 16 entre Boca Unidos de Corrientes y Sol de América de Formosa, correspondiente a la zona 2.

El Federal A será la única categoría televisada del ascenso

Luego de que AFA no renovara el acuerdo comercial con Torneos y Competencias para la Primera Nacional, ninguna categoría de ascenso quedó con transmisiones a través de la pantalla chica.

La aplicación AFA Play se hizo cargo de los partidos de la segunda categoría, en una movida muy importante de la conducción del fútbol argentino. Se trata de un sistema de abono pago.

En ese contexto, en los canales y medios del grupo Clarín y Torneos y Competencias (como TyC Sports y TN), comenzaron a darse las críticas al fútbol de ascenso de manera concreta y con varias horas de aire.

Lo que en la última década ocurrió con Barracas Central, Deportivo Riestra y Deportivo Madryn, entre otros, empezó a ser noticia recién en el último tiempo tras la decisión de AFA. También se puso el acento sobre la administración de los fondos de la entidad y las causas en las que se investiga a Claudio Tapia (presidente) y Pablo Toviggino, su mano derecha.

Esta es otra razón que hace más novedoso el hecho de que otro canal deportivo tenga la posibilidad de transmitir por cable el Federal A, ya que será la única categoría de ascenso televisada.

Resulta interesante que, de todas formas, la empresa Torneos y Competencias realiza productos audiovisuales que salen en el canal Fox Sports, que en 2022 fue comprado por el grupo empresario español Mediapro.