Cipolletti y Rincón afrontan hoy la séptima fecha del Federal A con realidades opuestas

El Albinegro visita a Monte Maíz en búsqueda de la tercera victoria al hilo y la primera en ese reducto. El León, por su parte, recibe a San Martín de Mendoza en el Moises Gómez.

Llega la séptima fecha del Federal A y Cipolletti enfrentará a Argentino de Monte Maíz en Córdoba: el Albinegro va por otra victoria para seguir liderando la zona, mientras que el Raya quiere el primer triunfo del torneo en su casa. Ambos vienen de ganar el último fin de semana, Cipo venció a Fadep en La Visera y Argentino dio el batacazo en San Juan ante Juventud. El duelo en el Modesto Marrone iniciará a las 16.30 bajo la atenta mirada de Nelson Bejas.

El juez de Tucumán tendrá la asistencia de Matías Coria y José Daniel Ponce, mientras que Agustín Marto completará el cuerpo arbitral. Será la segunda vez que el colegiado principal arbitre al Capataz en el torneo: el último antecedente fue en el empate 1 a 1 en Las Heras ante Huracán en la fecha 3. Para este duelo, Cipo recuperó a dos jugadores clave como Andrés “Wacha” Almirón y Nehuén García , lo que le otorga variantes a Fabián Enriquez en el armado del once.

Los rionegrinos, líderes con 11 puntos de la zona, buscará la segunda victoria lejos de casa y la primera en Monte Maíz. El Albinegro llega con una victoria por 2 a 1 a FADEP en La Visera. El último fin de semana, Argentino sorprendió y venció a Juventud Unida en San Luis que venía en la cima, siendo esa su primera victoria en lo que va del torneo. Con el 2 a 1, alcanzó los 6 puntos y quedó sexto en la tabla.

En el Modesto Marrone, los dirigidos por Carlos Mazzola empataron sin goles dos duelos, ante Costa Brava y los cuyanos. Además, lejos de casa empataron en el debut 0 a 0 ante Huracán en Las Heras y cayeron 2 a 0 en la visita a Rincón de los Sauces. En el historial aparecen cuatro partidos jugados desde el 2022, año en el que ascendió el Raya. En La Docta se jugaron tres duelos, en los que siempre salió victorioso el equipo de Monte Maíz.

Cipo tiene una sola victoria sobre el Raya por 1 a 0 en La Visera de Cemento en el 22. El duelo tendrá la transmisión radial de FM Master 105.5 junto a todas sus repetidoras y Lu19, que a su vez sumará las imágenes en la pantalla de Canal 10 y YouTube.

Rincón buscará volver a la victoria

Por su parte, el Deportivo Rincón completará su compromiso ante San Martín de Mendoza en el norte neuquino. El León quiere reponerse ante su gente de una derrota en Río Cuarto frente a Atenas. El Chacarero, mientras tanto, buscará volver a la victoria luego de sumar un punto en el empate ante Costa Brava en Mendoza.

En el Moisés Gómez, Fernando Rekers pitará el inicio del duelo a las 15. El cordobés tendrá como asistentes a Danilo Viola y Rodrigo Moreno; Diego Álvarez ocupará el rol de cuarto árbitro. Los dirigidos por Pablo Castro marchan séptimos en la zona con cinco puntos y vienen de una dura derrota por 3 a 1 en su visita a Atenas de Río Cuarto. El duelo de la séptima fecha será un desafío importante para el equipo ya que en su último duelo en casa cayeron ante Cipolletti por 2 a 1.

DEPORTIVO RINCÓN ATENAS DE RÍO CUARTO Rincón viene de caer 3-1 ante Atenas de Córdoba.

La última victoria en el Moisés Gómez fue por la tercera jornada ante Argentino de Monte Maíz por 2 a 0. El conjunto mendocino empató en la fecha anterior sin goles en Mendoza ante Costa Brava, lo que lo dejó quinto con siete unidades. En condición de visitante, el Chacarero cayó ante Cipolletti 3 a 0 y ante Huracán Las Heras por la mínima.

En el historial hay un solo duelo, disputado en la Ciudad Deportiva de Rincón de los Sauces en la novena fecha de la Reválida de la temporada 2024: allí, los neuquinos se quedaron con la victoria por 2 a 0 con goles de Hety Rueda y Fernando Inda. El duelo tendrá la habitual transmisión radial de La Primera AM550.