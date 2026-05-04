El reconocido entrenador internacional que sueña con devolver a Ferro a Primera División.

El Club Ferro Carril Oeste es uno de las históricas instituciones del deporte -en especial del fútbol- argentino. Con dos campeonatos de Primera División en la década del 80, varios jugadores formados y un club que hizo escuelita, el Verdolaga ya lleva 26 años en el ascenso. Descendió en 2000 a la Primera B Nacional, llegó a bajar dos años a la Primera B Metropolitana y desde entonces mantiene la ilusión de volver a la élite del fútbol argentino. En la actualidad, en la Primera Nacional marcha 8vo en la Zona A, en puestos de reducido. Sin embargo, queda mucha competencia por delante y nada es seguro en estos días,

En ese contexto, el experimentado y reconocido entrenador internacional, el argentino Héctor Cúper , con prestigio a nivel mundial por su trayectoria en Europa y distintas selecciones, rompió el silencio para analizar el presente de Ferro. Tras 26 años de frustraciones en la Primera Nacional, el técnico apuntó a la falta de prioridades y confesó su gran deseo de dirigirlo.

En una reciente entrevista, el DT que disputó más de 400 partidos con la camiseta del Verdolaga en su etapa como jugador, reflexionó sobre el estancamiento de la institución de Caballito. "Tener muchas prioridades es no tener ninguna prioridad", sentenció a la hora de evaluar las continuas fallas institucionales y deportivas que afectan al club.

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Para lograr el ansiado regreso a la máxima categoría, destacó que todos deben tirar para el mismo lado en un proyecto a largo plazo. "Hay que definir cuál es la prioridad y tiene que estar todo el mundo convencido de eso y siguiendo una línea. Si vos estás convencido no tienen que aparecer rumores porque sino te desgastás", agregó.

El deseo de Héctor Cúper

Consultado sobre la posibilidad de asumir las riendas del equipo en el futuro, el técnico no dudó: "Me gustaría dirigir a Ferro. A mí me gusta dirigir y soy feliz haciéndolo. Me encantan los desafíos y agarrar un equipo que no lo espera nadie".

Sin embargo, impuso una clara e innegociable condición para bajar a la segunda categoría del fútbol argentino: "Yo quiero jugadores humildes. No me vengan con las figuritas ni con los que sacan pechito. Que nos digan que la prioridad es ascender y ahí diré que hay romperse lo que haya que romperse para lograr el objetivo".

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Héctor Cúper es uno de los jugadores que ganó los dos títulos de Ferro en Primera División, los Nacionales de 1982 y 1984. Como entrenador lleva una trayectoria de 33 años. Debutó como DT en Huracán, equipo con el que fue subcampeón, por un punto, del Clausura de 1994. Luego dirigió a Lanús, con el que ganó su primer título como entrenador: la Copa CONMEBOL de 1996, primer título internacional del Granate.

De allí, pegaría el salto internacional, en España iba a dirigir al Mallorca, con el que ganaría dos títulos, y luego al Valencia. En Italia fue DT del Inter, con el que llegaría a semis de Champions. Su segundo paso por el fútbol español fue con trabajos en Mallorca y Betis, para luego retornar al calcio y trabajar en el Parma. Georgia fue su primer seleccionado y a partir de allí arrancaría su recorrido como todo un trotamundos del fútbol: Aris Salónica (Grecia), Racing de Santander (España), Orduspor (Turquía), Al Wasl (EAU), Egipto (selección con la que dirigiría en su primer Mundial), Uzbekistán, República Democrática del Congo y Siria.