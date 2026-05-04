El escalofriante choque de dos jugadores en la derrota de Chelsea ante Nottingham Forest

Un futbolista tuvo que ser atendido con oxígeno tras el impacto de cabeza contra un rival. El video del momento.

El partido entre el Chelsea , que tuvo de titular a Enzo Fernández tras la polémica por las declaraciones sobre Madrid , y Nottingham Forest se detuvo por un momento producto de un terrible choque que tuvo como protagonista al extremo de los blues Jesse Derry , quien tuvo que ser atendido rápidamente para evitar un problema de salud mayor. Un momento de tensión donde tanto los hinchas como jugadores mostraron sus caras de preocupación.

Todo ocurrió a los 44 minutos de partido, durante una disputa de un balón aéreo que partió de un córner a favor del equipo local. Cuando Derry saltó a buscar el balón de cabeza, un defensor del equipo visitante terminó golpeando con su cabeza en la del delantero que terminó tendido en el suelo. Debido a esto, se sancionó un penal.

Según se conoció, durante la atención de 10 minutos que estuvo tendido en el campo de juego intentando recuperarse, el jugador recibió oxigeno, tuvo que ser retirado en camilla y luego reemplazado por Liam Delap. Por su parte, el jugador del visitante Abbott , también fue sustituido por conmoción cerebral aunque pudo salir por sus propios medios.

Minutos más tardes también se produjo otro accidente similar entre los dos jugadores Morgan Gibbs-White, y Robert Sánchez. Ambos también fueron reemplazados debido a la conmoción del impacto, pero no precisaron salir en camilla del campo de juego.

Terrible video: un jugador del ascenso sufrió una triple lesión en una rodilla y volvería a jugar en 2027

Mientras todos se muestran preocupados por lesiones en jugadores que viajan a la Copa del Mundo, el ascenso argentino se vio conmocionado por una jugada que estremeció a todos los presentes en el duelo entre Deportivo Español contra Lujan por la fecha 9 de la Primera C. Es que en un ataque para intentar marcar en el duelo, el enganche Omar Pieres sufrió una impactante lesión que lo privará de las canchas por un largo tiempo.

Las imágenes son elocuentes: en un mal movimiento el jugador cae con todo su peso sobre la rodilla izquierda, generando una lesión importante que lo obligó a ser atendido, retirado en camilla y con lágrimas en los ojos por el momento que le tocó atravesar. No solo eso, sino que se fue sabiendo que le espera un largo proceso hasta recuperarse con totalidad.

Cuál fue la grave lesión que sufrió

El parte médico tras los estudios correspondientes, es espeluznante: triple rotura de rodilla y una lesión muscular. Según se supo se trata de una rotura de ligamento cruzado anterior, también el tendón rotuliano y el menisco externo de su pierna zurda.

Sumado a esto, para conformar un panorama aún más preocupante, se lesionó el músculo isquiotibial. Sin embargo, en comparación con las lesiones mencionadas anteriormente, es de menor gravedad.

Lesión jugado ascenso

Cuánto tiempo tendrá que estar afuera de las canchas

Debido a este conjunto de lesiones que sufrió, el diez de Deportivo Español deberá estar cerca de un año en recuperación por lo que podrá volver a jugar en 2027. Una temporada que terminó de forma abrupta para el futbolista.