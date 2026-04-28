Malas noticias para Scaloni: el jugador que se lesionó, se perderá la Champions y llegará con lo justo al Mundial

En las últimas horas, una de las piezas claves de la Scaloneta sufrió una lesión que lo dejará varias semanas sin acción.

Malas noticia para Diego Simeone y, también, para Lionel Scaloni . En la previa al encuentro de ida de las semifinales de la Champions League, que se jugará en el estadio Metropolitano entre Atlético de Madrid y Arsenal, el delantero argentino Nicolás González sufrió una lesión de último momento.

Según informó la cadena Cope, el atacante argentino padeció una lesión muscular en el último entrenamiento matutino del equipo y estaría entre tres y cuatro semanas afuera de las canchas. La preocupación recae también en el cuerpo técnico de la selección argentina, pensando en el próximo Mundial que comenzará el 11 de junio. Si bien al día de la fecha faltan seis semanas y dos días para el inicio de la cita en Estados Unidos, México y Canadá.

Esta lesión que afecta a un jugador relevante en el esquema del Cholo Simeone y se suma a las bajas de Pablo Barrios, Josema Giménez y la posible ausencia de Ademola Lookman por molestias. González venía de marcar dos golazos en la derrota ante Elche, confirmando lo importante que son sus aportes en el Colchonero. Además, el jugador proveniente de Juventus ha disputado 37 partidos en la temporada, con 5 goles.

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“El Atlético de Madrid no activará la cláusula de obligación de compra por Nico González de la Juventus. Nico estará fuera al menos 3 semanas por una lesión y así los partidos mínimos para la obligación no se activarán. Entiende que el Atleti sigue en conversaciones con la Juve para reducir el precio y aún mantener a Nico", publicó el periodista Fabrizio Romano.

Enzo Fernández visitó Madrid y crecen los rumores de un posible traspaso

Enzo Fernández dejó atrás la sanción que le impuso el Chelsea por las declaraciones que hizo en un stream en su visita a la Argentina durante los amistosos que hizo la Selección argentina para despedirse del territorio nacional en la previa a la Copa del Mundo 2026, una situación que generó distintas opiniones en el público y generó. En aquella oportunidad expresó su deseo de vivir en Madrid, mientras sobrevuelan los rumores de un posible fichaje al Real Madrid.

Luego de esa situación incómoda que terminó con la quita de la capitanía para el argentino en los blues, el mediocampista volvió a tener un accionar que resonó. Es que en sus días libres de vacaciones aprovechó para hacer un viaje con sus compañeros de equipo Marc Cucurella y João Pedro, justamente a Madrid, España, que es la ciudad en discordia.

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Enzo Fernández, en Madrid para presenciar el MMOpen.



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Más allá de intentar disfrutar de un destino común para el turismo mundial, el jugador decidió emprender viaje para presenciar el Master 100 de Madrid, una actividad tenística que había visitado también en 2025 junto a Pedro Neto, Nico Jackson y Cucurella.

"Me gusta mucho Madrid, parecido a Buenos Aires. Siempre le digo a Valu (Cervantes, su pareja) que si tengo que elegir una ciudad para vivir en Europa, me gusta mucho Madrid. Es muy parecida a Buenos Aires" había dicho entre risas en las declaraciones que decantaron en la sanción. Luego, sumó: "Obvio que viviría. Jugaría donde Dios quiera".