Insólita frase: el presidente de un club de primera comparó a su equipo con Colapinto

En declaraciones con el programa Super Deportivo Radio, el presidente de un club celebró el presente de su equipo que es protagonista en los certámenes que disputa.

El público argentino está impresionado con Franco Colapinto . Su presente en la Fórmula 1, la conexión con los más de 500 mil fanáticos que colmaron la Avenida Libertador en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre otros aspectos generan que muchas figuras del deporte lo tomen como referencia e intenten seguir sus pasos. Más allá de admirarlo, algunas personas se animan a compararse por el presente que atraviesan.

Daniel Vila , presidente del club Independiente Rivadavia de Mendoza , no anduvo con rodeos y cuando fue consultado sobre cuál es el auto de Fórmula 1 con el que compararía a su club, no dudó en mencionar al joven representante del territorio nacional. " Con Colapinto. Más argentino que Colapinto no hay nada", dijo el presidente del club que vive un presente soñado, liderando la zona B del Torneo Apertura, también la Tabla Anual y el grupo C de Libertadores donde suma seis puntos de seis, con una victoria histórica ante Fluminense en el Maracaná.

En continuación con su diálogo en el programa Super Deportivo Radio, explicó cuáles son los puntos de comparación: "Primero, porque somos argentinos; segundo, porque ese pibe tiene muchas ganas; tercero, porque genera convocatoria, ya lo vimos el otro día, que juntó 600.000 personas en Buenos Aires; y por último porque es un pibe sano y se lo ve buena persona. Así que Independiente creo que sería Colapinto".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/EmiNunia4/status/2049084523426517328&partner=&hide_thread=false "@CSIRoficial es como Colapinto: mas argentino que él no hay. Nos unen muchas cosas, tiene muchas ganas, genera convocatoria y es un pibe sano"



"Hay un par de jugadores de @CSIRoficial que están para comenzar a foguearse en la Selección"



Daniel Vila en @SuperDeporRadio pic.twitter.com/Bu6UP4yhKG — Emiliano Nunia (@EmiNunia4) April 28, 2026

Su opinión sobre el fútbol argentino

"Yo estoy de acuerdo con este campeonato, me gusta. Me gusta también el Ascenso y cómo está planteado, porque les da la oportunidad a un montonazo de clubes. En el caso nuestro, Independiente Rivadavia, ¿dónde hemos ido a buscar talento deportivo? Al Ascenso", dijo en su exposición.

Para seguir de racha, Boca va por otra victoria ante Cruzeiro: hora, formaciones y TV

Boca visitará este martes a Cruzeiro de Brasil, por la tercera fecha del Grupo D de la Copa Libertadores, en busca de un triunfo que lo deje con un pie y medio en los octavos de final.

El encuentro, que está programado para las 21:30, se llevará a cabo en el Estádio Governador Magalhães Pinto y se podrá ver a través de Telefe, Fox Sports y Disney+ Premium. El árbitro designado fue el uruguayo Esteban Ostojich, mientras que en el VAR estará su compatriota Andrés Cunha.

Boca llega a este encuentro en un inmejorable momento, ya que atraviesa un gran presente tanto a nivel local como internacional.

De la mano de su capitán Leandro Paredes, líder adentro y afuera de la cancha, el equipo de la Ribera suma 14 partidos sin perder y a medida que avanzan los encuentros sigue acumulando victorias. Entre ellas, la del Superclásico como visitante contra River.

Leandro Paredes

En la Copa Libertadores, los dirigidos por Claudio Úbeda lideran en el Grupo D producto de los triunfos 2-1 ante Universidad Católica de Chile y 3-0 frente a Barcelona de Ecuador. Es por esto que el “Xeneize”, en caso de sumar nuevamente de a tres, quedará prácticamente clasificado a los octavos de final.

En lo que respecta al Torneo Apertura, Boca ya está clasificado a los playoffs y además viene de golear 4-0 como visitante a Defensa y Justicia. Cuando regrese de Brasil, visitará a Central Córdoba de Santiago del Estero el próximo sábado. Todavía tiene chances de quedarse con el "1" de su zona.

Cruzeiro, por su parte, tuvo un comienzo discreto en esta edición de la Copa Libertadores, donde le ganó de visitante a Barcelona de Ecuador y luego perdió como local frente a Universidad Católica, por lo que marcha tercero con tres unidades. En caso de no conseguir un resultado positivo este martes frente a Boca, podría empezar a complicarse su clasificación a los octavos de final.

Las posibles formaciones y otros detalles del partido

Cruzeiro: Cunha; Moraes, Fabrício Bruno, Villalba, Moraes; Christian, Henrique; Gerson, Wanderson, Matheus; Villarreal. DT: Artur Jorge.

Boca: Leandro Brey; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado, Tomás Aranda; Adam Bareiro y Miguel Merentiel. DT: Claudio Úbeda.