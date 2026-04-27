El récord histórico de la Fórmula 1 que rompió la exhibición de Franco Colapinto en Buenos Aires

El automovilismo argentino, de la mano de Franco Colapinto , vivió este domingo una jornada histórica en las calles de la ciudad de Buenos Aires. El piloto de Fórmula 1 encabezó un multitudinario Road Show que reunió a más de 600 mil personas en el barrio de Palermo y marcó un récord de asistencia para este tipo de eventos del deporte motor.

El piloto de Alpine fue el gran protagonista de la jornada dominical con una exhibición que devolvió un monoplaza de Fórmula 1 al país después de 14 años. A lo largo de la jornada, manejó un Lotus E20 de 2012 ploteado con los colores de la escudería francesa y también la histórica "Flecha de Plata", el Mercedes-Benz W196 con el que Juan Manuel Fangio se consagró campeón en los temporadas de 1954 y 1955.

La magnitud de la convocatoria no solo superó el récord previo de exhibiciones urbanas, establecido en Londres en 2004 con 500 mil personas que en aquella oportunidad se acercaron a disfrutar de figuras como Jenson Button, Nigel Mansell, David Coulthard y Juan Pablo Montoya, sino que también dejó atrás un hito histórico de la categoría: el Gran Premio de Australia de 1995, que había convocado a 520 mil espectadores a lo largo de todo un fin de semana.

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Durante la jornada, Colapinto realizó maniobras de alta exigencia, aceleraciones y los clásicos trompos que hicieron vibrar al público porteño. En el cierre, ejecutó "donuts" frente al box del equipo hasta que el auto presentó un principio de incendio, rápidamente controlado por los mecánicos.

La inolvidable tarde de Franco Colapinto en la Argentina

Luego de toda la exhibición a bordo del monoplaza, Franco Colapinto descendió de su coche con una bandera argentina y desató la ovación de los presentes. También cruzó el vallado y recorrió parte del circuito a pie para saludar a los fanáticos que fueron a acompañarlo en una jornada más que especial para el pilarence, en un gesto que reforzó el clima festivo del evento en el que también estuvieron presentes figuras como Bizarrap, Luck Ra, Soledad Pastorutti y Pato Sardeli.

Tras la exhibición, el propio Colapinto expresó su emoción en sus redes sociales: "De los mejores días de mi vida manejar un f1 en casa fue algo épico que no me voy a olvidar nunca!!!! Esta fiesta es de todos ustedes gracias por hacerlo posible y por hacernos pasar un día tan especial!!!!!!!". Por su parte, desde el equipo también destacaron la magnitud del evento: "600.000 personas alentando a Franco en las calles de Buenos Aires… Gracias totales".

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Con una convocatoria sin precedentes, el Road Show no solo rompió récords, sino que reafirmó que la Fórmula 1, de la mano hoy en día de Colapinto, sigue despertando pasión en Argentina. También hay que tener en cuenta que ante tamaño número de asistentes, en futuro muy posiblemente se puedan facilitar las gestiones para el regreso de una carrera oficial de la categoría a nuestro país.