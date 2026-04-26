Cómo es la teoría del 50/30/20: un enfoque efectivo para enseñar la gestión del dinero en niños y adolescentes

La teoría del 50/30/20 es una metodología que promueve una administración sana y equilibrada del dinero . Esta teoría fue popularizada por la senadora estadounidense Elizabeth Warren en su libro "All Your Worth: The Ultimate Lifetime Money Plan", que propone distribuir los ingresos netos de la siguiente manera: el 50% de los ingresos para las necesidades, las cuales representan gastos tales como: alquiler, hipoteca, luz, agua, comida.

Esto permite a las personas e individuos asegurar, su calidad de vida y satisfacer las necesidades fundamentales en la vida cotidiana. El 30% son aquellos gastos que, aunque no sean necesarios para la vida son usados para viajes, vacaciones, entretenimiento y todo lo relacionado con el bienestar y la recreación. Permite mantener un equilibrio emocional y psicológico, fomentando un enfoque más saludable hacia las finanzas personales.

El 20% del dinero restante, tendría que ser utilizado para el ahorro, las inversiones y construcción de un futuro financiero sólido. Hacer una proyección para el futuro, creando un futuro financiero sostenido es un ejercicio que debe hacerse desde temprana edad para preparar a los adultos del futuro a ser responsables en el uso de su dinero.

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Organización de recursos

La teoría 50/30/20 es un modelo de gestión financiera que ofrece una guía clara para la organización de los recursos personales. Propone de manera responsable construir un balance entre necesidades, los deseos y el ahorro. Pensar y diseñar esta metodología no solo fomenta una mejor administración del dinero, sino que también ayuda a reducir el futuro estrés financiero por no haber realizado a tiempo una prevención del mismo.

Sin embargo, es importante señalar que cada individuo o familia puede necesitar adaptar esta teoría a sus circunstancias particulares. Lo importante en pensar y reflexionar para las infancias y desde el sistema educativo y la familia una metodología de enseñanza-aprendizaje basada en las finanzas personales que atraviese la curricular escolar y que deje un conocimiento que sirva para el bienestar de los ciudadanos del futuro. La clave del éxito en la gestión financiera radica en la planificación consciente y en la implementación de hábitos responsables que contribuyan al bienestar general.

Es de suma importancia, que tanto estudiantes como profesionales adopten y trabajen en este enfoque y tomen este conocimiento como parte de su educación financiera, formando así una base sólida que les permita enfrentar los retos económicos con sabiduría, previsión y responsabilidad.

Prof. Bibiana Sagripanti

@finanzasparajovenesyninos