Calendario lunar: los días para cortarte el pelo y comenzar proyectos en junio 2026

Para quienes buscan organizar su rutina según la astrología , este es el calendario lunar para realizar diversas actividades en junio 2026 .

Ya sea por tradición o como una simple forma de organizar la rutina mensual, muchas personas recurren al calendario lunar a la hora de definir la fecha para realizar distintas actividades , desde un simple corte de pelo hasta emprender una mudanza o un viaje. Por ello, para quienes siguen esta costumbre, es clave conocer el cronograma de junio 2026.

En el sexto mes del año, el calendario lunar presenta las cuatro fases principales del ciclo, aprovechando la energía planetaria disponible para que todo salga lo mejor posible.

Esta es una lista de 20 actividades importantes y los días más propicios para hacerlas , de acuerdo a la astróloga argentina Verónica Barrionuevo :

Cortarte el pelo y que crezca sano y fuerte : del 16 al 23 de junio

: del 16 al 23 de junio Firmar contratos: 14, 20, 21 y 22 de junio

14, 20, 21 y 22 de junio Retomar tu entrenamiento o empezar el gimnasio : 9, 10, 26, 27 y 28 de junio

: 9, 10, 26, 27 y 28 de junio Buscar un embarazo: 15, 16, 17, 24 y 25 de junio

15, 16, 17, 24 y 25 de junio Tener una primera cita : 21, 22 y 23 de junio

: 21, 22 y 23 de junio Seducir y conquistar: 17, 18, 21, 22 y 23 de junio

17, 18, 21, 22 y 23 de junio Proponer ideas novedosas: 4, 5, 6, 13 y 14 de junio

4, 5, 6, 13 y 14 de junio Hacerte un cambio de look: 17, 18, 21, 22 y 23 de junio

Corte de pelo En junio habrá varios días para aprovechar y cortarse el pelo o cambiar de look.

Terapias y conversaciones para sanar y perdonar: 7, 8, 24 y 25 de junio

7, 8, 24 y 25 de junio Sexo intenso y poderoso: 24 y 25 de junio

24 y 25 de junio Inspiración creativa: 7, 8, 17 y 18 de junio

7, 8, 17 y 18 de junio Pasar tiempo de calidad con amigas: 4, 5, 6, 21, 22 y 23 de junio

4, 5, 6, 21, 22 y 23 de junio Dejar ir y comenzar un nuevo ciclo: 15 y 29 de junio

15 y 29 de junio Escribir sin parar: 13 y 14 de junio

13 y 14 de junio Trabajar duro y proponernos metas laborales y de carrera: 2, 3, 29 y 30 de junio

2, 3, 29 y 30 de junio Comprometerte y pasar de nivel en tu relación: 21, 22 y 23 de junio

21, 22 y 23 de junio Una mudanza: 13, 14, 15, 16 y 17 de junio

13, 14, 15, 16 y 17 de junio Pasar tiempo en familia: 15, 16 y 17 de junio

15, 16 y 17 de junio Pensar en nuevos comienzos: a partir del 16 de junio

a partir del 16 de junio Viajar o proyectar viajes: 26, 27 y 28 de junio

Cómo influye el ciclo lunar en el pelo y cómo aprovechar su influencia en junio 2026

El calendario lunar de junio de 2026 presenta las cuatro fases principales del ciclo. Estas son las fechas más relevantes para el sexto mes del año y cómo puede utilizarse para un cambio de look en el cabello:

Cuarto Menguante (8 de junio) : tradicionalmente, esta fase es la más recomendada para tratamientos orientados a fortalecer el cabello débil o ralentizar su crecimiento si se quiere mantener un corte específico.

: tradicionalmente, esta fase es la más recomendada para tratamientos orientados a fortalecer el cabello débil o ralentizar su crecimiento si se quiere mantener un corte específico. Luna Nueva (15 de junio) : etapa de menor visibilidad lunar. Suele evitarse para cortes de pelo, pero es un momento ideal para enfocarse en tratamientos de hidratación y nutrición capilar profunda.

: etapa de menor visibilidad lunar. Suele evitarse para cortes de pelo, pero es un momento ideal para enfocarse en tratamientos de hidratación y nutrición capilar profunda. Cuarto Creciente (21 de junio): el momento perfecto si se busca estimular el crecimiento rápido del cabello, o para iniciar proyectos en la primera mitad del ciclo.

el momento perfecto si se busca estimular el crecimiento rápido del cabello, o para iniciar proyectos en la primera mitad del ciclo. Luna Llena (30 de junio): conocida popularmente como la Luna de Fresa, se utiliza para realizar cortes que busquen aportar volumen, brillo y abundancia al cabello.

aceite pelo Muchas personas consultan el calendario lunar antes de hacerse un tratamiento en el pelo.

La entrada de Júpiter en Leo, una de las claves de junio 2026

Uno de los eventos astrológicos más relevantes de junio se dará justo en el cierre del mes, más precisamente el día 30. Se trata del ingreso de Júpiter a Leo, tránsito que da inicio a un ciclo de 12 meses asociado a la expansión personal, la creatividad, la confianza y el liderazgo. El planeta de la abundancia entra en el signo del fuego, marcando una etapa que invita a asumir el protagonismo, brillar con luz propia y apostar por proyectos personales.

Júpiter suele amplificar aquello que toca. Al entrar en Leo, signo vinculado con la autoexpresión, el brillo propio y el reconocimiento, comenzará una etapa que podría invitar a muchas personas a asumir protagonismo, explorar talentos y apostar por proyectos que hasta ahora permanecían postergados.

Sin embargo, antes de ese cambio energético, junio también será un mes atravesado por cierres y ajustes. Muchos signos podrían sentir la necesidad de reorganizar rutinas, revisar vínculos y replantear metas antes de dar el próximo paso.