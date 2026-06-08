Calendario lunar: los días para cortarte el pelo y comenzar proyectos en junio 2026
Para quienes buscan organizar su rutina según la astrología, este es el calendario lunar para realizar diversas actividades en junio 2026.
Ya sea por tradición o como una simple forma de organizar la rutina mensual, muchas personas recurren al calendario lunar a la hora de definir la fecha para realizar distintas actividades, desde un simple corte de pelo hasta emprender una mudanza o un viaje. Por ello, para quienes siguen esta costumbre, es clave conocer el cronograma de junio 2026.
En el sexto mes del año, el calendario lunar presenta las cuatro fases principales del ciclo, aprovechando la energía planetaria disponible para que todo salga lo mejor posible.
De cortarse el pelo a tener una cita en junio 2026, según el calendario lunar
Esta es una lista de 20 actividades importantes y los días más propicios para hacerlas, de acuerdo a la astróloga argentina Verónica Barrionuevo:
- Cortarte el pelo y que crezca sano y fuerte: del 16 al 23 de junio
- Firmar contratos: 14, 20, 21 y 22 de junio
- Retomar tu entrenamiento o empezar el gimnasio: 9, 10, 26, 27 y 28 de junio
- Buscar un embarazo: 15, 16, 17, 24 y 25 de junio
- Tener una primera cita: 21, 22 y 23 de junio
- Seducir y conquistar: 17, 18, 21, 22 y 23 de junio
- Proponer ideas novedosas: 4, 5, 6, 13 y 14 de junio
- Hacerte un cambio de look: 17, 18, 21, 22 y 23 de junio
- Terapias y conversaciones para sanar y perdonar: 7, 8, 24 y 25 de junio
- Sexo intenso y poderoso: 24 y 25 de junio
- Inspiración creativa: 7, 8, 17 y 18 de junio
- Pasar tiempo de calidad con amigas: 4, 5, 6, 21, 22 y 23 de junio
- Dejar ir y comenzar un nuevo ciclo: 15 y 29 de junio
- Escribir sin parar: 13 y 14 de junio
- Trabajar duro y proponernos metas laborales y de carrera: 2, 3, 29 y 30 de junio
- Comprometerte y pasar de nivel en tu relación: 21, 22 y 23 de junio
- Una mudanza: 13, 14, 15, 16 y 17 de junio
- Pasar tiempo en familia: 15, 16 y 17 de junio
- Pensar en nuevos comienzos: a partir del 16 de junio
- Viajar o proyectar viajes: 26, 27 y 28 de junio
Cómo influye el ciclo lunar en el pelo y cómo aprovechar su influencia en junio 2026
El calendario lunar de junio de 2026 presenta las cuatro fases principales del ciclo. Estas son las fechas más relevantes para el sexto mes del año y cómo puede utilizarse para un cambio de look en el cabello:
- Cuarto Menguante (8 de junio): tradicionalmente, esta fase es la más recomendada para tratamientos orientados a fortalecer el cabello débil o ralentizar su crecimiento si se quiere mantener un corte específico.
- Luna Nueva (15 de junio): etapa de menor visibilidad lunar. Suele evitarse para cortes de pelo, pero es un momento ideal para enfocarse en tratamientos de hidratación y nutrición capilar profunda.
- Cuarto Creciente (21 de junio): el momento perfecto si se busca estimular el crecimiento rápido del cabello, o para iniciar proyectos en la primera mitad del ciclo.
- Luna Llena (30 de junio): conocida popularmente como la Luna de Fresa, se utiliza para realizar cortes que busquen aportar volumen, brillo y abundancia al cabello.
La entrada de Júpiter en Leo, una de las claves de junio 2026
Uno de los eventos astrológicos más relevantes de junio se dará justo en el cierre del mes, más precisamente el día 30. Se trata del ingreso de Júpiter a Leo, tránsito que da inicio a un ciclo de 12 meses asociado a la expansión personal, la creatividad, la confianza y el liderazgo. El planeta de la abundancia entra en el signo del fuego, marcando una etapa que invita a asumir el protagonismo, brillar con luz propia y apostar por proyectos personales.
Júpiter suele amplificar aquello que toca. Al entrar en Leo, signo vinculado con la autoexpresión, el brillo propio y el reconocimiento, comenzará una etapa que podría invitar a muchas personas a asumir protagonismo, explorar talentos y apostar por proyectos que hasta ahora permanecían postergados.
Sin embargo, antes de ese cambio energético, junio también será un mes atravesado por cierres y ajustes. Muchos signos podrían sentir la necesidad de reorganizar rutinas, revisar vínculos y replantear metas antes de dar el próximo paso.
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