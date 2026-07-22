Nuevo formato del DNI: actualizan instalaciones del Registro Civil en el interior neuquino

Los trabajos estuvieron a cargo del personal de la OTIC. Fueron realizadas en 20 oficinas del centro y norte de la provincia.

Desde el gobierno provincial se informó que la Oficina Provincial de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Optic) acompaña al equipo de informática de la dirección provincial del Registro Civil y Capacidad de las Personas en la implementación de la actualización tecnológica impulsada por el Gobierno nacional para la emisión de los nuevos Documentos Nacionales de Identidad (DNI) .

Este proceso requiere fortalecer la infraestructura tecnológica y las condiciones de conectividad de las oficinas registrales. De este modo, se garantiza el funcionamiento de las nuevas soluciones de captura biométrica, que demandan mayores estándares de disponibilidad, estabilidad y seguridad en la transmisión de datos.

Equipos técnicos de la Optic realizaron tareas de monitoreo y relevamiento en alrededor de 20 registros civiles ubicados en localidades del centro y norte de la provincia. El objetivo fue evaluar las condiciones de cada dependencia para determinar las mejoras necesarias en materia de infraestructura, equipamiento tecnológico y conectividad, asegurando una implementación eficiente de las nuevas herramientas.

Infraestructura tecnológica

"Nuestro objetivo es que todos los registros civiles de la provincia cuenten con la infraestructura tecnológica necesaria para brindar un servicio moderno, seguro y con los mismos estándares de calidad, sin importar la localidad en la que se encuentren. La transformación digital solo es posible cuando la tecnología llega de manera equitativa a todo el territorio provincial", destacó el subsecretario de Modernización e Industria, Juan Manuel Morales.

Como parte de estas acciones, el Registro Civil de Santo Tomás ya fue relevado y cuenta con la infraestructura necesaria para operar con la nueva solución tecnológica, constituyéndose en uno de los primeros puntos preparados para la implementación del nuevo sistema.

Durante los relevamientos se identificaron distintas necesidades de mejora en materia de conectividad e infraestructura tecnológica, propias de las particularidades de cada dependencia. A partir de este diagnóstico, la Optic elaboró las recomendaciones técnicas propicias para garantizar las condiciones requeridas por las nuevas soluciones de captura biométrica.

En aquellos casos donde fue necesario, se propusieron alternativas tecnológicas que aseguren la disponibilidad, estabilidad y seguridad de las comunicaciones, incorporando además medidas de ciberseguridad acordes a la sensibilidad de la información gestionada por los registros civiles. Estas acciones permitirán fortalecer la continuidad operativa del servicio y brindar un entorno tecnológico confiable para la atención de la ciudadanía.

A través del trabajo articulado entre organismos provinciales, la Optic consolida una red de conectividad que permite acompañar los procesos de modernización de la administración pública y garantizar igualdad de acceso a los servicios, independientemente de la ubicación geográfica de cada localidad.