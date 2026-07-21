Villa La Angostura busca sumar una telecabina para unir el centro con el cerro Bayo

Turistas y residentes podrán conectar el centro de la aldea con las pistas de esquí y apreciar las vistas aéreas. El servicio busca estar vigente todo el año.

La empresa a cargo de la concesión de Cerro Bayo , el centro de esquí cercano a Villa La Angostura , avanza en un proyecto para conectar el complejo de nieve con el centro de esta aldea de montaña a través de una telecabina. Con una inversión millonaria, el medio de locomoción permitiría que turistas y residentes se trasladen directamente de la localidad a las pistas de esquí o que aprovechen el cerro los 365 días del año.

En una entrevista con FM Andina , el presidente de Cerro Bayo, Pablo Torres García , confirmó que el proyecto se basa en la construcción de una telecabina desde el centro de Villa La Angostura hasta el centro de esquí por la cara este de la montaña. El avance de la iniciativa está atado a las negociaciones con los dueños de las tierras y la necesidad de obtener permisos para intervenir áreas boscosas.

"Nos queda solamente terminar de definir el lugar de donde sale, que ya lo tenemos, pero ahí con los dueños de la tierra estamos en plenas negociaciones. Depende mucho también de la aprobación municipal de los indicadores urbanísticos que se necesitan para poder hacer esa inversión", afirmó Torres García.

Aclaró que la terminal inferior estará ubicada en la primera curva de la Circunvalación, en el acceso desde Bahía Manzano, mientras que aún resta definir cómo será la traza de la telecabina para reducir el impacto ambiental de la propuesta.

La inversión millonaria en pleno centro de La Angostura

La obra demandará una inversión millonaria para desarrollar no sólo la telecabina en sí, sino todos los trabajos complementarios para permitir el tránsito de los turistas. En el proyecto está prevista la construcción de espacios comerciales y de servicios que permitan financiar su desarrollo.

"Es una inversión de más o menos 25 millones de dólares la que vamos a hacer y obviamente tenés que apalancar con todo lo que significa poder darle locales, poder tener metros cuadrados para poder apalancar esa inversión", dijo en relación a las propuestas que encontrarán los visitantes a la hora de tomar este medio de locomoción.

En esa terminal, los visitantes también podrán encontrar un estacionamiento subterráneo para autos particulares, combis y colectivos turísticos. A su vez, se sumarán oficinas administrativas y de información turística vinculada al nuevo sistema de conexión entre el centro angosturense y el cerro.

Julian Campos

A diferencia de lo que ocurre con las telecabinas que ya funcionan entre la base del cerro y las distintas alturas, este proyecto no dependerá de la temporada de nieve. Por el contrario, el objetivo es que funcione todo el año, para que los visitantes puedan llegar al cerro para disfrutar las vistas o aprovecharlo para las actividades que se realizan allí en verano.

En invierno, permitirá acceder "inclusive a los distintos niveles de pistas. Vas caminando, te tomás la góndola, te tirás y volvés a tu casa", aclaró Torres García durante la entrevista radial.

Una apuesta turística con normativa ambiental

Más allá de la expectativa, la apuesta de esta telecabina se proyecta recién a mediano plazo. Por la complejidad de la obra y la necesidad de fabricar equipamiento especializado, se espera que los trabajos demanden un plazo mínimo de tres años, una vez que se obtengan todos los permisos para avanzar con el desarrollo.

Entre otras limitaciones, la empresa deberá obtener los permisos ambientales para instalar esta telecabina. Desdce el cerro aclararon que el principal escollo son las limitaciones de la Ley de Bosques, que señala como restringidas algunas zonas que no tienen forestación.

Aunque Torres García insistió en la necesidad de avanzar en los sectores que hoy se ven cubiertos de piedra y no con zonas boscosas, recordó que la empresa siempre sostuvo la importancia de conservar el área natural. Como su servicio está ligado a la naturaleza, dañarla iría en contra de su propia premisa empresarial.

"Para nosotros el medio ambiente es muchísimo. Tenemos un vivero en la base del centro de esquí y cada vez que intervenimos porque tenemos que hacerlo para poner un medio de elevación, después volvemos a plantar. Nosotros vendemos deporte más naturaleza, no solamente deporte", aseguró.