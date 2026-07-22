Cobraban 78 mil pesos de Nación, se los cortaron y ahora reclamaron con una olla popular en pleno centro

Libres del Sur Territorio denunció que Sandra Petovello cortó los subsidios a 9500 personas vulnerables, que hacen changas y revuelven el basural. "Hay hambre".

El centro de la ciudad fue escenario este miércoles de una olla popular frente al monumento a San Martín, montada por la organización social Libres del Sur Territorial Neuquén . La protesta buscó visibilizar el impacto de la baja del programa naciona l Volver al Trabajo , un subsidio que hasta ahora llegaba a casi un millón de familias en todo el país y que denunciaron dejará de pagarse a partir de agosto.

El beneficio consistía en un pago fijo mensual de $78.000 , destinado a personas en situación de vulnerabilidad económica que, en muchos casos, hacen changas informales con la ayuda estatal para sostener sus hogares. Una medida judicial que habilitó su recorte fue confirmada semanas atrás, cuando un fallo determinó que el Gobierno nacional no está obligado a sostener ese pago , pese a que se había presentado un proyecto para garantizar su continuidad.

En Neuquén, la baja del programa impacta directamente sobre 9.500 beneficiarios , según los datos que maneja la organización. Se trata de personas que, en su mayoría, sostienen a sus familias con changas de albañilería, limpieza u otros trabajos informales, y para quienes el ingreso mensual funcionaba como un piso económico frente a un contexto de deudas y deterioro del poder adquisitivo.

Una de las organizaciones sociales, Libres del Sur, reclamó el corte de los subsidios por parte de Nación.

"No es mucha plata, pero ayuda a comprar alguna garrafa y tal vez comer dos o tres días. Impacta mucho en las familias más humildes", explicó la referente Romina Pacheco, quien participó de la jornada de protesta.

Subsidios y comedores: más de 1500 viandas por día

Por su parte, Natali Riquelme, en diálogo con LM Neuquén, responsable de un merendero en el oeste de la ciudad, apuntó directamente al Gobierno nacional. "Le pedimos empatía a Milei con los que menos tienen". La referente describió además la situación límite que atraviesan varias de las familias que asisten a los comedores.

"Muchos tienen alguna changa, de albañilería o limpieza, pero hay muchas familias que terminan revolviendo los residuos que deja la gente en la vereda a ver si pueden conseguir algo que reciclar y vender", indicó.

La organización sostiene actualmente 6 comedores y 4 merenderos distribuidos en distintos puntos de la ciudad, donde se entregan más de 1.500 viandas por día. Riquelme detalló que la Provincia aporta recursos para el funcionamiento de esos espacios, pero que ese apoyo no alcanza a cubrir la totalidad de los comensales que se acercan diariamente a buscar un plato de comida.

"Muchos tienen alguna changa, de albañilería o limpieza, pero hay muchas familias que terminan revolviendo los residuos que deja la gente en la vereda a ver si pueden conseguir algo que reciclar y vender" - Natalí Riquelme, Libres del Sur Territorial. "Muchos tienen alguna changa, de albañilería o limpieza, pero hay muchas familias que terminan revolviendo los residuos que deja la gente en la vereda a ver si pueden conseguir algo que reciclar y vender" - Natalí Riquelme, Libres del Sur Territorial.

Frente a la falta de respuestas desde Nación, la organización lleva más de un mes sosteniendo una colecta solidaria propia para intentar paliar la situación de las familias afectadas. "Hace más de un mes estamos en una colecta solidaria para estas familias", indicó Riquelme, en referencia al esfuerzo que realizan por fuera de los canales estatales.

La olla popular de este martes se suma así a una serie de reclamos que distintas organizaciones sociales vienen realizando en Neuquén frente al recorte de programas nacionales, en un escenario donde la asistencia alimentaria y los ingresos informales se combinan como principal sostén de miles de familias en la provincia.