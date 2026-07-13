Medicamentos gratis de PAMI: cómo es el trámite online para solicitar hasta 6 remedios sin cargo

La obra social de los jubilados permite acceder a la cobertura 100% de fármacos ambulatorios a afilados que no pueden cubrir sus costos.
El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) continúa en julio 2026 con la cobertura del 100% en medicamentos ambulatorios a afiliados que, por razones sociales, no pueden afrontar su costo con el descuento habitual. Si se cumplen los requisitos, es posible solicitar hasta 4 o 6 medicamentos sin cargo, según el caso.
Para brindar una mejor cobertura y prevenir el consumo excesivo de fármacos, la obra social de los adultos mayores comenzó a implementar nuevos límites terapéuticos de acuerdo a recomendaciones sobre el uso racional de medicamentos de la Organización Mundial de la Salud (OMS). De todos modos, se mantiene el programa que incluye descuentos de hasta el 100% y garantiza la cobertura total de tratamientos especiales como lo indica la legislación vigente.
Cuáles son los requisitos económicos y patrimoniales para acceder a medicamentos gratis
Pueden acceder al régimen del subsidio los afiliados que cumplan estas condiciones:
- Ingresos mensuales menores a 1,5 del haber mínimo previsional. En hogares donde el afiliado o un miembro del grupo conviviente sea titular de Certificado Único de Discapacidad (CUD) deberán ser menores a tres haberes mínimos previsionales.
- No estar afiliado a medicina prepaga.
- No poseer más de un inmueble.
- No poseer aeronaves ni embarcaciones de lujo.
- No poseer vehículo con menos de diez años de antigüedad, salvo hogares donde el afiliado o un miembro del grupo conviviente es titular de Certificado Único de Discapacidad (CUD).
- No ser titular de activos societarios que evidencien capacidad económica plena.
En caso de no cumplir con los primeros dos puntos, pero el costo de los medicamentos indicados para su tratamiento es igual o mayor al 15% de su ingreso previsional mensual, el afiliado puede solicitar la cobertura al 100% en medicamentos por razones sociales a través de un mecanismo de vía de reconsideración.
Para ello, PAMI solicitará:
- Informe social (Disposición 7339/GPSyC/13).
- Escala de vulnerabilidad Socio-sanitaria (Disposición 306/GPSyC/05).
- Revalidación médica.
Los afiliados Veteranos de Guerra del Atlántico Sur no están sujetos a estos requisitos, pero igualmente deben realizar el trámite de solicitud del subsidio por razones sociales.
Cómo tramitar hasta 4 o hasta 6 medicamentos gratis en PAMI
En el caso de los afiliados que no lleguen a cubrir el costo del medicamento pese al descuento, pueden solicitar fármacos con 100% de bonificación por cantidad. E
n el caso se necesitar hasta cuatro remedios, el trámite puede hacerse 100% online con validación automática a través del celular, tablet o computadora, presentando los siguientes documentos:
- Credencial.
- Documento Nacional de Identidad.
- Receta Electrónica de la medicación solicitada. Esta debe ser emitida por el médico de cabecera o especialista y contar con el diagnóstico que da origen a la prestación, en forma detallada o con codificación de la CIE-10 (Clasificación Internacional de Enfermedades, décima versión).
Para aquellos que requieran hasta seis medicamentos, es necesaria una evaluación de la Unidad de Gestión Local (UGL). Y además de los documentos anteriores, también se deben presentar:
- Informes de estudios que avalen el/ los diagnósticos informados por el médico prescriptor (original y copia).
- Formulario de solicitud de cobertura por razón social superior a 4 medicamentos con firma y sello del médico tratante.
El paso a paso para tramitar el subsidio social en PAMI desde la web
La gestión de acceso al subsidio de PAMI para recibir medicamentos gratuitos se hace de forma online. Los pasos a seguir son estos:
- Ingresar a la web oficial de PAMI: pami.org.ar.
- En el apartado "Medicamentos" de la sección de "Trámites Web", buscar la opción que diga "Medicamentos sin cargo por subsidio social".
- Completar el formulario online. Se debe seleccionar el motivo de la solicitud y cargar datos personales: información sobre la situación económica y los datos médicos (como la receta o indicación).
- Esperar la evaluación: PAMI revisará la solicitud para constatar que se cumplen las condiciones.
- Retirar los medicamentos: una vez que el subsidio sea aprobado, se podrán retirar los medicamentos prescritos sin costo alguno en la farmacia que indique el sistema.
Te puede interesar...
Leé más
PAMI con nuevo sistema de turnos 2026: cómo elegir ahora a tu especialista
Mi PAMI: cómo registrarse desde cero en julio 2026 para obtener todos los beneficios
Alerta por máscaras faciales chinas: qué marcas prohibió retirar la ANMAT
Noticias relacionadas