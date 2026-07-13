Medicamentos gratis de PAMI: cómo es el trámite online para solicitar hasta 6 remedios sin cargo

La obra social de los jubilados permite acceder a la cobertura 100% de fármacos ambulatorios a afilados que no pueden cubrir sus costos.

El Programa de Atención Médica Integral ( PAMI ) continúa en julio 2026 con la cobertura del 100% en medicamentos ambulatorios a afiliados que, por razones sociales , no pueden afrontar su costo con el descuento habitual. Si se cumplen los requisitos, es posible solicitar hasta 4 o 6 medicamentos sin cargo , según el caso.

Para brindar una mejor cobertura y prevenir el consumo excesivo de fármacos, la obra social de los adultos mayores comenzó a implementar nuevos límites terapéuticos de acuerdo a recomendaciones sobre el uso racional de medicamentos de la Organización Mundial de la Salud ( OMS ). De todos modos, se mantiene el programa que incluye descuentos de hasta el 100% y garantiza la cobertura total de tratamientos especiales como lo indica la legislación vigente.

Pueden acceder al régimen del subsidio los afiliados que cumplan estas condiciones :

Ingresos mensuales menores a 1,5 del haber mínimo previsional. En hogares donde el afiliado o un miembro del grupo conviviente sea titular de Certificado Único de Discapacidad (CUD) deberán ser menores a tres haberes mínimos previsionales.

No estar afiliado a medicina prepaga.

No poseer más de un inmueble.

No poseer aeronaves ni embarcaciones de lujo.

No poseer vehículo con menos de diez años de antigüedad, salvo hogares donde el afiliado o un miembro del grupo conviviente es titular de Certificado Único de Discapacidad (CUD).

No ser titular de activos societarios que evidencien capacidad económica plena.

PAMI cubre el 100% de lo costo de medicamentos a afiliados que no puedan pagarlos.

En caso de no cumplir con los primeros dos puntos, pero el costo de los medicamentos indicados para su tratamiento es igual o mayor al 15% de su ingreso previsional mensual, el afiliado puede solicitar la cobertura al 100% en medicamentos por razones sociales a través de un mecanismo de vía de reconsideración.

Para ello, PAMI solicitará:

Informe social (Disposición 7339/GPSyC/13).

Escala de vulnerabilidad Socio-sanitaria (Disposición 306/GPSyC/05).

Revalidación médica.

Los afiliados Veteranos de Guerra del Atlántico Sur no están sujetos a estos requisitos, pero igualmente deben realizar el trámite de solicitud del subsidio por razones sociales.

El trámite para pedir el subsidio social puede hacerse online.

Cómo tramitar hasta 4 o hasta 6 medicamentos gratis en PAMI

En el caso de los afiliados que no lleguen a cubrir el costo del medicamento pese al descuento, pueden solicitar fármacos con 100% de bonificación por cantidad. E

n el caso se necesitar hasta cuatro remedios, el trámite puede hacerse 100% online con validación automática a través del celular, tablet o computadora, presentando los siguientes documentos:

Credencial.

Documento Nacional de Identidad.

Receta Electrónica de la medicación solicitada. Esta debe ser emitida por el médico de cabecera o especialista y contar con el diagnóstico que da origen a la prestación, en forma detallada o con codificación de la CIE-10 (Clasificación Internacional de Enfermedades, décima versión).

Para aquellos que requieran hasta seis medicamentos, es necesaria una evaluación de la Unidad de Gestión Local (UGL). Y además de los documentos anteriores, también se deben presentar:

Informes de estudios que avalen el/ los diagnósticos informados por el médico prescriptor (original y copia).

Formulario de solicitud de cobertura por razón social superior a 4 medicamentos con firma y sello del médico tratante.

El paso a paso para tramitar el subsidio social en PAMI desde la web

La gestión de acceso al subsidio de PAMI para recibir medicamentos gratuitos se hace de forma online. Los pasos a seguir son estos: