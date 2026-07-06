Mi PAMI: cómo registrarse desde cero en julio 2026 para obtener todos los beneficios

El PAMI (Programa de Asistencia Médica Integral) explica cómo funciona su última reciente aplicación Mi PAMI . ¿Cómo registrarse desde cero?

Recientemente, el PAMI (Programa de Asistencia Médica Integral) presentó una nueva versión de su aplicación Mi PAMI . El organismo consignó que esta herramienta es una nueva forma de resolver trámites y consultas desde donde esté el afiliado, de manera más simple y con mayor seguridad. Aquí te contamos cómo registrarse desde cero.

En su portal oficial, el PAMI destaca que registrarse es fácil y se hace una sola vez. Además, aclara que el usuario es el mismo para entrar tanto desde la app así como desde el portal Mi PAMI .

Para registrarse desde cero en la app Mi PAMI , los afiliados deberán seguir esta sencilla guía paso a paso:

El PAMI destaca que registrarse es fácil y se hace una sola vez. Además, aclara que el usuario es el mismo para entrar tanto desde la app así como desde el portal Mi PAMI.

Descargar la app desde la tienda móvil de aplicaciones de nuestro celular (iOS o Android). También se puede ingresar desde la web mi.pami.org.ar

desde la tienda móvil de aplicaciones de nuestro celular (iOS o Android). También se puede ingresar desde la web mi.pami.org.ar Registrarse completando estos datos: DNI, número de trámite* del último DNI, sexo (según figura en el documento) y CUIL. Este paso es obligatorio, se tenga o no instalada la aplicación con anterioridad.

con anterioridad. *El número de trámite está impreso en la parte frontal del DNI tarjeta, debajo del número de documento. En algunas versiones más antiguas, se lo puede encontrar en el reverso del documento, en la parte inferior a la izquierda. Es un número de once dígitos que empieza con 0.

Elegir una contraseña segura. El PAMI recomienda no utilizar datos personales y no compartirla con nadie.

recomienda no utilizar datos personales y no compartirla con nadie. Ingresar nuestro número de celular. El usuario recibirá recibirá un mensaje de texto con un código de 4 dígitos. Ingresarlo para validar nuestro teléfono.

Un dato importante: si se estaba registrado en la versión anterior de la app, el PAMI aclaró que es necesario registrarse nuevamente. Los usuarios anteriores no son válidos para ingresar a la nueva plataforma.

Cómo recuperar nuestra contraseña de la app Mi PAMI

En la pantalla de inicio de sesión, seleccionar la opción “¿Olvidaste tu contraseña?” y seguir los pasos para restablecerla. Para ello, necesitaremos nuestro número de CUIL y el acceso a nuestro teléfono. El PAMI nos enviará un código para validar nuestra identidad y crear una nueva contraseña.

Asimismo, el PAMI detalla cómo hacer para ingresar con dos números de afiliados a la aplicación y aclara que si ambos afiliados pertenecen al mismo grupo familiar, se pueden ver los datos de ambos iniciando sesión con el usuario de cualquiera de ellos. Si ambos afiliados son titulares, se deberá cerrar la sesión e ingresar con los datos del otro usuario.

Si se estaba registrado en la versión anterior de la app, el PAMI aclaró que es necesario registrarse nuevamente. Los usuarios anteriores no son válidos para ingresar a la nueva plataforma.

Por otra parte, PAMI advierte sobre posibles estafas:

En su sitio oficial, el PAMI remarca que si recibimos un link por WhatsApp, mail o redes sociales, no debemos abrirlo a menos que sea de una cuenta oficial de PAMI. Recordar que siempre tienen tilde de verificación junto al nombre. Asimismo, el organismo indica expresamente que: