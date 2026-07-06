Un hombre murió cuando usaba una amoladora y explotó un tambor de 200 litros

El fatal accidente ocurrió en un taller. Qué revelaron las primeras pericias sobre la sorpresiva explosión.

El accidente ocurrió en Bragado y es investigado para determinar cómo se produjo la explosión del tambor.

Un trágico accidente ocurrió este domingo, donde un hombre de 40 años murió mientras realizaba trabajos sobre un tambor metálico de 200 litros dentro de un galpón. Una explosión terminó en el fatal episodio.

La víctima fue identificada como Miguel Noir , quien según las primeras investigaciones, utilizaba una amoladora para cortar el recipiente cuando una explosión se produjo de manera repentina y le provocó heridas fatales.

El hecho ocurrió en un inmueble ubicado sobre Brandsen al 228 , en la ciudad bonaerense de Bragado , y movilizó a bomberos, policías, personal médico y peritos de Policía Científica, que trabajaron durante varias horas para determinar cómo ocurrió el accidente.

Las primeras evidencias recogidas en el lugar apuntan a que el tambor todavía contenía restos de thinner, un producto altamente inflamable cuya combustión pudo desencadenarse por las chispas generadas durante el corte.

Qué revelaron las primeras pericias sobre la explosión

De acuerdo con la información difundida por medios locales, Miguel Noir manipulaba el tambor con la intención de cortarlo para reutilizarlo o modificar su estructura.

Para esa tarea utilizaba una amoladora, una herramienta eléctrica que trabaja mediante un disco giratorio y que produce una gran cantidad de chispas al entrar en contacto con superficies metálicas.

Bragado quedó conmocionada tras la muerte de un hombre que manipulaba un tambor con una amoladora.

Las pericias preliminares indican que el recipiente conservaba restos de thinner en su interior. La principal hipótesis de los investigadores sostiene que esos residuos liberaron vapores inflamables que entraron en combustión cuando fueron alcanzados por las chispas de la herramienta.

Como consecuencia de esa reacción, el tambor explotó de manera casi instantánea y provocó lesiones de extrema gravedad que terminaron con la vida del hombre en el lugar del accidente.

Los investigadores continúan reuniendo pruebas para reconstruir con precisión la secuencia del hecho y confirmar si existieron otros factores que pudieron influir en la explosión.

El operativo de emergencia y la investigación judicial

Tras el llamado de alerta, un importante operativo se desplegó en el galpón donde ocurrió el accidente. Hasta el lugar llegaron Bomberos Voluntarios, efectivos de la Policía Comunal, personal de la Guardia Urbana, profesionales del SAME y especialistas de Policía Científica.

Los médicos pudieron confirmar el fallecimiento del hombre, mientras que los peritos comenzaron inmediatamente las tareas de preservación de la escena y el relevamiento de pruebas.

Durante varias horas el lugar permaneció restringido para facilitar el trabajo de los especialistas, quienes realizaron mediciones, tomaron fotografías y levantaron distintos elementos que serán incorporados a la investigación.

La causa quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N.º 4 del Departamento Judicial Mercedes, que la caratuló como "Averiguación de causales de muerte".

Como parte de las actuaciones judiciales también se dispuso la realización de la autopsia en el Hospital Municipal de Chivilcoy, procedimiento que permitirá incorporar nuevos elementos técnicos al expediente.

Por qué el thinner representa un riesgo en recipientes cerrados

El thinner es un solvente ampliamente utilizado para diluir pinturas, limpiar herramientas y remover distintos tipos de materiales. Su composición incluye sustancias con un elevado nivel de inflamabilidad.

Cuando permanece dentro de recipientes cerrados, incluso en pequeñas cantidades, puede liberar vapores que forman mezclas explosivas con el aire.

Por ese motivo, especialistas en seguridad industrial recomiendan no cortar, soldar ni perforar ningún tambor que haya contenido productos inflamables sin realizar previamente un procedimiento específico de limpieza y desgasificación.

Aunque el recipiente parezca vacío, los residuos líquidos y los vapores acumulados pueden resultar suficientes para provocar una explosión al entrar en contacto con una fuente de calor o con las chispas producidas por herramientas eléctricas.