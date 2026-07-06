Femicidio de Agostina Vega: trasladaron a Barrelier y Fassetta a un penal de máxima seguridad

Nuevos detalles se conocieron en relación al femicidio de Agostina Vega en los últimos días. Mientras la investigación del brutal crimen avanza, el principal detenido Claudio Barrelier y el imputado por encubrimiento agravado, Osvaldo Fassetta fueron trasladados y ya no se encuentran en la cárcel de máxima seguridad.

El traslado se realizó el viernes por la madrugada a cargo del Servicio Penitenciario de Córdoba , días después que el fiscal Raúl Garzón dictara la prisión preventiva para ambos y Soledad Andreani, otra de las imputadas. El abogado de Fassetta, Eduardo Medina Allende, reveló en diálogo con El Doce TV que la decisión fue por "razones de seguridad" .

A partir de ahora, ambos se encuentran en el Complejo Carcelario N° 2 "Adjutor Andrés Abregú", ubicado en la ciudad cordobesa de Cruz del Eje . En el lugar, ambos se encuentran en sectores separados y bajo un régimen de máxima seguridad , aislados del resto de la población carcelaria.

Desde el ministerio de Seguridad provincial señalaron que ambos se encontraban en el sector de enfermería del penal de Bouwer, donde no podía garantizarse un monitoreo permanente, por lo que se dispuso su traslado. En el nuevo complejo penitenciario, "no se pueden comunicar entre ellos, están completamente aislados", subrayó el letrado.

"El traslado de Fassetta no tenía sentido"

En diálogo con Infobae, el abogado Medina Allende afirmó nuevamente que el traslado sería por seguridad y cuestionó el traslado de su cliente: "No tenía sentido. El de Barrelier podía ser, pero Fassetta no", sostuvo.

Según la reconstrucción del fiscal Garzón, Fassetta habría desviado las primeras horas de la investigación al orientar las sospechas hacia un adolescente ajeno al hecho y mantenido múltiples comunicaciones telefónicas con el principal acusado mientras la familia buscaba desesperadamente a la joven.

La defensa rechaza esta hipótesis y sostuvieron que esta acusación se basa en "conjeturas" y que no existe prueba directa de que su cliente conociera el homicidio ni de que hubiera participado del supuesto encubrimiento.

Para Claudio Barrelier, en tanto, el escenario es totalmente distinto. El detenido está imputado por homicidio triplemente calificado por alevosía, ensañamiento y por haber sido cometido en un contexto de violencia de género.

La fiscalía sostiene que el acusado engañó a la adolescente de 14 años para llevarla hasta su vivienda del barrio Cofico, donde la asesinó y luego lo enterró en un descampado de barrio Ampliación Ferreyra utilizando un Ford Ka que le había prestado Soledad Andreani.

La mamá de Agostina Vega rompió el silencio y contó cuál era su vínculo con Barrelier

Días atrás Melisa habló por primera vez tras haber despedido los restos de su hija de 14 años. En el marco del avance de la investigación, habló sobre los detenidos y cómo atraviesa el duelo.

En diálogo con TN, Melisa se mostró "satisfecha" con el trabajo del fiscal Raúl Garzón, "pero no puedo dormir con todo lo que pasó". Respecto a Claudio Barrelier, principal imputado por el crimen, pidió la pena máxima. "A él le tienen que dar perpetua. A mí me hicieron un daño enorme, a mi hija no la voy a ver mas", expresó.

"Nos han destrozado la vida, no le deseo a nadie lo que estamos pasando. Es horrible, es estar muerto en vida. Uno no se prepara nunca para la muerte de un hijo", sostuvo sobre el impacto que tuvo el crimen en su familia.