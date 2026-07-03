La dura carta del papá de Agostina Vega, a más de un mes del brutal femicidio

Gabriel habló tras las primeras declaraciones que dio la madre de la chica de 14 años. Qué dijo sobre Barrelier y el vínculo con su expareja.

Ya pasó más de un mes del brutal femicidio de Agostina Vega , la adolescente de 14 años en la provincia de Córdoba. Por el momento hay tres detenidos, entre ellos Claudio Barrelier - amigo de la mamá de la menor - como principal sospechoso. En las últimas horas, el papá de la chica, Gabriel Vega decidió hacer pública un carta con un contundente mensaje.

Gabriel redactó una carta abierta en la que manifestó que la causa "no es un juego” sino que “se trata del femicidio de mi hija". Fue en respuesta por supuestas “acusaciones y descalificaciones” dirigidas a él y su equipo de abogados.

“Desde que ocurrió el femicidio de mi hija, la causa ha tenido una enorme exposición pública. En ese contexto también se formularon distintas afirmaciones sobre mi persona. No considero que este sea el ámbito para responderlas. Mi responsabilidad como padre, es colaborar con la Justicia y contribuir a que la investigación llegue a la verdad , con el respeto que la memoria de Agostina merece”, comienza la carta.

En el escrito, enviado a la Agencia Noticias Argentinas, expone que siempre colaboró con la Justicia: “Incluso en esta causa, en la que no tengo vinculación con las personas imputadas, me puse a disposición desde el primer momento porque entendí que mi hija merecía una investigación seria, objetiva, completa y respetuosa de la verdad”.

Luego, remarcó su “total respaldo a la Dra. Fernanda Alaniz y al Dr. Gino Torreani” al exponer que en los últimos días observó con preocupación “cómo esta causa comenzó a transformarse en una discusión pública, con acusaciones y descalificaciones dirigidas hacia mi persona y hacia quienes ejercen mi defensa”.

“Quiero decir algo con absoluta claridad: esto no es un juego. Se trata del femicidio de mi hija”, manifestó. “Quiero decir algo con absoluta claridad: esto no es un juego. Se trata del femicidio de mi hija”, manifestó.

Vega defendió a sus abogados

En ese sentido, Vega defendió el trabajo de los abogados que lo representan y aseguró que quienes conocen el expediente saben que "jamás hablaron mal de Agostina ni atentaron contra su memoria, su intimidad o su dignidad".

Sostuvo que, por el contrario, siempre actuaron con respeto hacia su hija, colaboraron con la investigación cuando era necesario mantener reserva y continúan trabajando para preservar su memoria. "Toda víctima merece respeto. Y Agostina también", afirmó.

Qué dijo sobre la mamá de Agostina

En la carta, Gabriel también recordó que existe un aspecto de la investigación que según indicó, ya fue esclarecido judicialmente.

Señaló que Agostina se encontraba bajo el cuidado de su madre cuando ocurrieron los hechos y que la persona actualmente imputada por el femicidio pertenecía a ese entorno, aunque evitó profundizar sobre cuestiones familiares para no provocar un mayor dolor.

Más adelante cuestionó que el caso haya derivado en una disputa pública y lamentó que el foco se haya desplazado de la búsqueda de la verdad.

Además, manifestó su sorpresa porque, tras el exhorto realizado por el Ministerio Público Fiscal para evitar una mayor revictimización y preservar la memoria de Agostina, "se haya optado por una intensa exposición pública". En contraposición, sostuvo que sus abogados continuaron trabajando "donde corresponde: en el expediente judicial".

Vega indicó además que su equipo jurídico reúne evidencia para poner en conocimiento de la Justicia conductas que podrían ser incompatibles con ese objetivo y remarcó que será el Poder Judicial quien determine si corresponde adoptar alguna medida. En ese marco, pidió que se permita trabajar a la Justicia "con independencia, sin presiones y sin condenas anticipadas" y sostuvo que cualquier información relevante para esclarecer el femicidio debe incorporarse al expediente y no ventilarse en entrevistas periodísticas.

Sobre el final de la carta, el padre de Agostina explicó por qué decidió no responder públicamente a todas las acusaciones. "No es porque tenga algo que ocultar ni porque no esté luchando por mi hija. Es porque tengo el alma destrozada", escribió. También agradeció el apoyo recibido por parte de distintas personas, de los medios que colaboraron aportando evidencia y de su esposa Dolores, a quien definió como su sostén "en la batalla más dura" de su vida.