Perpetua para el femicida de Mabel Mena: la mató de una puñalada en el corazón y se fugó

Jorge Octavio Linco fue condenado este martes por el hecho ocurrido el 7 de junio de 2025 en Junín de los Andes. Previo al femicidio, también hirió a un hombre.

El responsable del femicidio de Mabel Mena en Junín de los Andes, Jorge Octavio Linco, fue condenado a la pena de prisión perpetua, luego de haber sido declarado culpable por un jurado popular. La determinación se realizó en una audiencia este martes.

El fiscal jefe Gastón Ávila sostuvo que la única pena prevista para el delito por el cual se lo responsabilizó es la prisión perpetua, postura que respaldó la querella que representa a la familia de la víctima.

“La declaración de responsabilidad del jurado popular determinó la doble agravante del artículo 80 del Código Penal, en los incisos 1 y 11, reprimida con la pena máxima de encierro que es la prisión perpetua”, afirmó durante la audiencia. Además, resaltó la naturaleza de la acción y los medios empleados por Linco, así como la multiplicidad de víctimas: “Hubo un brutal despliegue de violencia”, sostuvo, y puntualizó que “inmediatamente después de cometido el hecho Linco intentó fugarse para escapar del accionar de la Justicia”.

El juez de garantías que dirigió la audiencia, Juan Pablo Balderrama, avaló el requerimiento del fiscal jefe y determinó la imposición de la prisión perpetua.

MABEL MENA-MUERTE-FEMICIDIO- JUNÍN DE LOS ANDES-.jpg Los familiares de Mabel Mena quieren que no haya cambios en la sede del juicio por jurados y que se desarrolle en Junín de los Andes.

Jurado popular lo declaró culpable por el femicidio y por lesiones

El jurado popular declaró la responsabilidad penal de Linco a fines de mayo último y fue por dos hechos: el femicidio de Corina Mabel Mena y por las lesiones provocadas a M.D.G.T., un hombre que se encontraba en la misma vivienda que la mujer.

La teoría del caso que acreditó el fiscal jefe Gastón Ávila junto a la asistente letrada Lucila Maggiora durante el juicio, fue que Linco atacó con un cuchillo a M.D.G.T. y luego a Corina Mabel Mena.

El hecho fue cometido el 7 de junio de 2025, cerca de las 6:40, en una vivienda ubicada en el barrio Los Pobladores. Según la acusación, el imputado hirió a M.D.G.T. con un arma blanca, provocándole una lesión abdominal, y luego atacó a Corina Mabel Mena con una puñalada en el tórax que le perforó el corazón y le causó la muerte.

jorge linco femicidio junin.jpg Jorge Linco será juzgado por femicidio por un jurado popular, ya que pertenece a la comunidad Zuñiga.

Tras horas de deliberación, que requirieron una serie de aclaraciones por parte del juez técnico, el jurado popular declaró culpable a Linco sobre los tres aspectos que le imputó el Ministerio Público Fiscal: fue por unanimidad por las lesiones que provocó a la víctima que sobrevivió y para el agravante por la relación de pareja que unía al condenado con Mabel Mena; mientras que la votación respecto del contexto de violencia de género fue por mayoría.

Durante el desarrollo del juicio, la fiscalía presentó testimonios de familiares, amistades y profesionales que intervinieron en el caso, además de pericias médicas, psicológicas y psiquiátricas, registros fílmicos y el testimonio de M.D.G.T., quien sobrevivió al ataque.

Hasta que empiece con el cumplimiento de la pena, Linco seguirá detenido con prisión preventiva, medida que está vigente tras la decisión de un tribunal de impugnación de revocar la prisión domiciliaria que le había otorgado un tribunal revisor.