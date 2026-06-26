El asesino de Azul Semeñenko fue internado de urgencia y quedará con custodia policial en el hospital

Su defensa había solicitado la prisión domiciliaria, pero un juez determinó que deberá continuar en el hospital Castro Rendón. Podría ser operado de urgencia en las próximas horas.

Roberto Sánchez, acusado por el transfemicidio de Azul Semeñenko , fue trasladado al hospital Castro Rendón y permanece internado por una posible intervención quirúrgica a la que deberá ser sometido de urgencia.

Debido a la situación de salud, su abogado defensor solicitó que se le otorgue la prisión domiciliaria, mientras el Ministerio Público Fiscal (MPF) requirió que se rechace el pedido.

El juez de garantías que dirigió la audiencia, Juan Manuel Kees , avaló el planteo del MPF y dispuso que tras la intervención quirúrgica, permanezca en el hospital y que los médicos elaboren un informe para detallar la operación y los cuidados que requiere.

La solicitud la efectuaron la fiscal del caso Guadalupe Inaudi y el fiscal jefe Agustín García, durante una audiencia realizada este miércoles pasado el mediodía en la Ciudad Judicial. Afirmaron que la medida de prisión preventiva no debe modificarse hasta que un informe médico brinde precisiones sobre su estado de salud.

marcha azul semeñenko Gentileza Juan Curcho

Hasta el momento, se informó que el pasado miércoles a la noche, Sánchez fue trasladado desde la Comisaría Segunda hacia el hospital Castro Rendón, donde quedó bajo observación por una eventual operación de vesícula, que podría concretarse próximamente.

“Se le está brindando tratamiento. Desconocemos por lo prematura de la situación cuál va a ser el proceso tras la intervención quirúrgica. Hay cuestiones que debe evaluar un médico para que diga si puede seguir cumpliendo la prisión preventiva en la comisaría o si debe hacerlo en otro ámbito”, indicó la fiscal del caso. El abogado querellante acompañó la postura de la representante del MPF.

Por otra parte, en la misma audiencia, el MPF solicitó que se amplíe el plazo de investigación cuyo vencimiento estaba previsto para el próximo 5 de julio. El fiscal jefe argumentó que para este viernes estaba prevista una audiencia de adelanto jurisdiccional de prueba, la cual no podrá realizarse debido a la situación de salud del acusado. Kees respaldó el pedido y como nueva fecha de cierre de la investigación fijó el 2 de agosto próximo.

El pedido tras la internación de urgencia

La audiencia se realizó por pedido de la defensa de Sánchez, que requirió la sustitución de la prisión preventiva por prisión domiciliaria. El argumento fue que el tratamiento postquirúrgico debe llevarlo adelante en prisión domiciliaria -con tobillera electrónica-, por la supuesta imposibilidad de hacerlo en la dependencia donde permanece detenido.

Kees precisó que, tras la presentación de ese informe médico y en caso de que la defensa vuelva a requerir la modificación de la modalidad de detención, se podrá realizar una nueva audiencia para debatir la posible modificación.

SFP Casa de presunto homicida de Azul trans calle copahue (11) El gomero de 59 años fue detenido tras encontrar "contundente evidencia" del crimen de odio de Azul Semeñenko. Sebastián Fariña Petersen

Por pedido de la defensa, el magistrado también resolvió que se informe a la Comisaría Segunda sobre quiénes son los familiares del acusado que solicitaron autorización para poder visitarlo en el hospital.

Sánchez está imputado por el delito de homicidio triplemente calificado: por ensañamiento, por odio a la identidad de género y por haber sido cometido por un hombre a una mujer mediando violencia de género. Se trata de un delito que prevé la intervención de un jurado popular para determinar la culpabilidad o no del acusado.