Lo mató a puñaladas durante un partido de truco y no le dieron perpetua: desconsuelo en la familia de Franco Ramírez

Sebastián Ramírez destrozó el fallo de 20 años a Pedro Cides por matar a Franco con alevosía. La fiscal Laura Pizzipaulo también impugnará. "El Código Penal dice perpetua. Veinte años es inconstitucional", afirmó la familia.

Juntaron más de 1000 firmas en Loncopué y otras localidades aledañas para que Pedro Cides, imputado por el homicidio simple sea acusado por homicidio agravado por alevosía.

¿Cuántas veces puede una madre enterrar a su hijo? Para Viviana Ramírez, la respuesta es cada día, desde el 1 de junio de 2025. Porque esa puñalada al corazón que mató a Franco sigue doliendo. Sigue abriendo la herida. Es un dolor que no para de sangrar, una paz que el sistema judicial parece negarle una y otra vez.

Un delito, una condena a 20 años y una mamá que no encuentra consuelo. Para esta mamá, el infierno no terminó en Loncopué. Recién empieza en los tribunales de Zapala.

Sebastián Ramírez, hermano de Franco, habló sin filtro tras el fallo de la jueza Carolina González del martes. Cides fue condenado a 20 años por homicidio con alevosía. El jurado popular había hablado: 12 ciudadanos, por unanimidad. La ley decía otra cosa. "Lo que acaba de hacer la jueza es de una gravedad enorme. No solo daña aún más a nuestra familia, daña a todo el sistema judicial", disparó Sebastián.

El hermano relató el momento más duro de la audiencia: "Durante las audiencias dejó en claro, en todo momento, que la pena la iba a definir según lo que ella cree que es mejor, mostrándose desafiante ante cualquier tribunal superior y ante el propio sistema democrático de juicio por jurados", agregó con notoria indignación en diálogo con LM Neuquén.

Y siguió relatando: "También fue desafiante con nosotros. Nos pidió mirarla a los ojos para decirnos que no iba a aplicar ni la condena que decidió el jurado popular ni la que establece el Código Penal, sino una pena menor. Lo dijo mirando a los ojos a mi mamá, que lloraba sin poder creer lo que esta jueza estaba diciendo".

pedro cides asesinato franco ramirez loncopue Pedro Cides fue condenado a 20 años de cárcel por el asesinato de Franco Ramírez.

“No vamos a permitir que esta decisión, que no tiene respaldo legal ni jurisprudencial conocido, ignore el dolor de nuestra familia ni el sistema de juicio por jurados que manda nuestra Constitución”, Sebastián Ramírez, hermano de Franco. “No vamos a permitir que esta decisión, que no tiene respaldo legal ni jurisprudencial conocido, ignore el dolor de nuestra familia ni el sistema de juicio por jurados que manda nuestra Constitución”, Sebastián Ramírez, hermano de Franco.

"Veinte años es una pena ilegal e inconstitucional"

Para la familia, la jueza se puso por encima del veredicto popular y de la ley. "Un jurado popular de doce ciudadanos ya habló y determinó, por unanimidad, que a mi hermano lo asesinaron con alevosía. Ninguna jueza puede ponerse por encima de la soberanía de ese veredicto", afirmó.

Sebastián fue contundente con el Código Penal. "Es claro y establece una única pena para este delito: la prisión perpetua. No hay margen para escalas ni interpretaciones personales. Veinte años no es una pena más benigna: es una pena ilegal e inconstitucional", enfatizó.

"La jueza González no se va a burlar de nuestra familia, de todos los ciudadanos que apoyaron incansablemente ni del propio sistema judicial. Exigimos que los tribunales superiores corrijan este atropello y que se haga verdadera justicia por Franco", cerró.

La fiscal también apelará: "Que revisen tres jueces"

La fiscal del caso, Laura Pizzipaulo, se sumó al rechazo. Tras el fallo, confirmó que llevará el caso al Tribunal de Impugnación. "Puedo decir que voy a impugnar para que la decisión sea revisada por tres jueces del tribunal de impugnación", sostuvo Pizzipaulo en un breve contacto con este diario.

La fiscalía oportunamente había pedido la pena máxima por un crimen que el jurado calificó como "súbito y a traición". Para la acusación, Cides aprovechó que Franco estaba alcoholizado y no pudo defenderse.

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El crimen

Fue la madrugada del 1 de junio de 2025, en una casa del barrio 114 Viviendas de Loncopué. Un grupo de amigos cenaba y jugaba al truco. Tras una discusión por un chiste que se había calmado, Cides se levantó con un cuchillo oculto, rodeó la mesa y apuñaló a Franco en el corazón. Murió en el acto.

En abril pasado, el jurado lo declaró culpable por unanimidad. La familia juntó más de 1000 firmas para que se lo acuse por alevosía.

La respuesta de la jueza

González explicó los 20 años en "el fin resocializador de la pena, humanidad, dignidad y realidad". Dijo que Cides tiene 60 años y que en 35 años tendría 95, superando la esperanza de vida en Neuquén de 80,4. "Una vida quitada no se puede cubrir con otra vida quitada", sostuvo.

Para Sebastián, eso no alcanza: "Franco merece justicia real: prisión perpetua para su asesino, la única pena que el Código Penal prevé para el Homicidio Agravado por Alevosía. No vamos a parar hasta que eso suceda".

Ahora, familia y fiscalía esperan que tres jueces del Tribunal de Impugnación digan la última palabra. Viviana Ramírez sigue esperando paz.-