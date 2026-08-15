Un jurado popular condenó a dos jóvenes por el doble asesinato: los persiguieron y mataron a tiros

Las víctimas recibieron varios disparos que comprometieron sus órganos vitales y fallecieron en el lugar. Cuándo se conocerá la pena.

Las víctimas recibieron varios impactos de bala, que comprometieron sus órganos vitales y le provocaron la muerte.

Un jurado popular declaró culpables a dos hombres por el doble homicidio de Nicolás Piovesan y Junior Riqueme, asesinados en el barrio Nehuen Che de Cutral Co en agosto de 2025. El tribunal declaró responsables de homicidio a Carlos Andrés de la Vega y Juan José Canihuan tras dos horas de deliberación.

La decisión fue adoptada ayer viernes 14 de agosto, durante la jornada de alegatos de cierre en la ciudad judicial de Cutral Co. Durante la deliberación, respecto al primer acusado, el jurado votó 10 a 2 por el agravante del uso de arma de fuego y por unanimidad por la alevosía. Respecto del segundo, la votación fue 10 a 2 por el uso de arma de fuego y 11 a 1 por la alevosía.

Según la acusación fiscal, Piovesan tenía 16 años y viajaba en una moto junto a Junior Riquelme cuando, según la Fiscalía, comenzaron a ser perseguidos por un Volkswagen Gol. Los acusados habrían disparado varias veces hasta derribarlos. Ambos murieron.

El juicio comenzó el lunes 10 y se desarrolló durante toda la semana. Durante la última audiencia, el fiscal jefe Gastón Liotard solicitó al jurado que declarara culpables a ambos imputados por los delitos atribuidos en la acusación. Luego expusieron las defensas y tras las instrucciones impartidas por la jueza técnica Vanesa Macedo Font, el jurado pasó a deliberar.

Liotard, acompañado por el fiscal del caso Federico Cuneo, detallaron la teoría de la acusación.

El asesinato sucedió en el barrio Nehuen Che de Cutral Co.

La teoría fiscal sobre el doble asesinato

Informaron que aquella madrugada Piovesan conducía una moto y Riquelme viajaba como acompañante. Se dirigían hacia la casa de Claudia Epulef, conocida como “La Chagua”, en el barrio Nehuen Che, cuando un Volkswagen Gol comenzó a seguirlos.

Según la reconstrucción presentada por el fiscal jefe Gastón Liotard, de la Vega manejaba el Gol y Canihuan iba como acompañante. La persecución continuó por calle Rosembrok y, mientras los jóvenes circulaban en la moto, desde el auto se efectuaron disparos.

No fueron disparos intimidatorios, según la hipótesis que deberá probar la Fiscalía ante los jurados: fueron realizados con intención de matar.

Los jóvenes comenzaron a ser perseguidos por un auto.

Tres disparos en la espalda y uno en el cuello

Al llegar a la esquina de Agrimensor Baka, Riquelme cayó de la moto como consecuencia de las heridas. Piovesan continuó unos metros, hasta que también cayó. Los dos murieron en el lugar.

La pretensión punitiva del Ministerio Público Fiscal supera los 15 años de prisión, motivo por el cual la causa llegó a un juicio por jurados.

La investigación estableció que ambos recibieron impactos de arma de fuego durante el ataque.

Gastón Liotard, acompañado por el fiscal del caso Federico Cuneo, detallaron la teoría de la acusación.

La Fiscalía estableció que Piovesan recibió tres disparos, todos por la espalda y uno de los proyectiles comprometió los órganos vitales y le provocó la muerte. Riquelme sufrió dos heridas de arma de fuego, una de ellas en el cuello, lo que le provocó una lesión vascular mortal.

La decisión final del jurado popular

El jurado declaró a ambos acusados culpables de dos hechos de homicidio doblemente agravado por el uso de armas de fuego y por mediar alevosía, en calidad de coautores.

Tras conocerse el veredicto, la jueza Vanesa Macedo Font informó que en una audiencia posterior se determinará la pena que deberá cumplir cada uno de los condenados.